TPR calificó como "un paso estratégico" el acuerdo entre Santa Fe y San Juan para potenciar la minería

El convenio firmado recientemente entre el gobierno de Santa Fe y la provincia de San Juan con el objetivo de que la producción minera sanjuanina pueda exportarse a través del sistema portuario santafesino fue valorado muy positivamente por Terminal Puerto Rosario (TPR), desde donde se lo calificó como "un paso estratégico para el desarrollo de un corredor logístico federal competitivo y sostenible”.

La terminal portuaria local hizo público su beneplácito por el convenio y consideró que “como eslabón fundamental de la red logística provincial, TPR en su carácter de terminal multipropósito, dispone de la experiencia, infraestructura de áreas y muelles, y conectividad vial y ferroviaria necesarias para atender con seguridad y eficiencia la nueva matriz minera nacional".

Actualmente, la terminal ya transfiere cargas de importación y exportación del sector , consolidándose como el puerto estratégico para la minería argentina y reafirmando su compromiso de ser un socio en quien confiar”.

“Las recientes operaciones de carga de proyecto, vinculadas a la logística de barcazas nuevas, demuestran la aptitud de TPR para articular maniobras complejas. Estas capacidades operativas permiten integrar los proyectos mineros con la Hidrovía, optimizando costos y tiempos de tránsito", se puntualizó.

El objetivo del trabajo conjunto entre Santa Fe y San Juan es doble. Por un lado, desarrollar una logística competitiva a nivel nacional para que parte de la producción minera argentina se exporte a través de la hidrovía y de los puertos santafesinos, actores económicos clave que son parte de la red logística, ampliando alternativas de salida al mundo y generando trabajo, ingreso de divisas, arraigo y desarrollo federal. Por el otro, aportar la capacidad industrial de Santa Fe (más de 6.400 empresas, ingeniería especializada y experiencia en energía, petróleo y gas) a la nueva matriz minera del país.