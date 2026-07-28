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La Capital | Motores | autos

Los autos voladores podrían dejar de ser una simple ilusión futurista

Toyota formalizó una asociación para fabricar aeronaves eléctricas de despegue vertical, las cuales están destinadas a revolucionar el transporte urbano

28 de julio 2026 · 08:27hs
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Toyota formalizó una alianza con Jaby Aviation para comercializar los primeros autos voladores.

Toyota formalizó una alianza con Jaby Aviation para comercializar los primeros autos voladores.

La tecnología avanza a pasos agigantados y la movilidad es uno de los sectores que más cambios atraviesa en los últimos tiempos. En ese marco, Toyota busca dar un paso digno de una película de ciencia ficción para dar luz a una de las grandes innovaciones de la industria automotriz global: los autos voladores.

Este concepto que forma parte de las historias fantasiosas futuristas desde hace varias décadas podría estar cada vez más cerca de convertirse en una realidad, con un movimiento que promete redefinir los traslados en las grandes metrópolis.

Toyota anunció la profundización de su alianza con la firma estadounidense Joby Aviation, con el objetivo de acelerar la fabricación comercial de los denominados “autos voladores”. Esta colaboración, que ya cuenta con casi una década de antecedentes, entra ahora en una fase de ejecución industrial sin precedentes a través de la creación de una empresa conjunta especializada en la producción en serie de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical.

El proyecto de Toyota

El acuerdo conforma la fundación de la Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company (JTAMPC), una nueva entidad que tendrá su base de operaciones en California, Estados Unidos. Un dato clave que revela la importancia de este proyecto es la composición de su estructura accionaria: Toyota ostentará la participación mayoritaria con un 51%, mientras que la startup californiana conservará el 49% restante.

Bajo este esquema, Joby Aviation no solo aporta su innovadora tecnología de vuelo, sino que otorgará a la nueva sociedad los derechos exclusivos para la fabricación de sus aeronaves y licenciará toda la propiedad intelectual necesaria sin el cobro de regalías.

Esta sinergia busca combinar la agilidad tecnológica de una startup líder con el músculo financiero y la precisión manufacturera del mayor fabricante de automóviles del mundo.

La marca japonesa llega al cielo

El aporte fundamental de la automotriz japonesa no se limitará a la inversión de capital. El foco de Toyota estará centrado en volcar su vasta experiencia en procesos productivos y control de calidad para facilitar la industrialización a gran escala.

El objetivo es aplicar el mundialmente reconocido Toyota Production System (TPS) en el ensamblaje de las aeronaves, lo que permitirá optimizar los costos, mejorar la eficiencia industrial y garantizar estándares consistentes en cada unidad que salga de la línea de montaje.

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Este paso es considerado imprescindible para responder a la demanda masiva que se proyecta una vez que estos servicios obtengan las certificaciones necesarias para operar comercialmente. La capacidad de producir en volumen con alta calidad es, actualmente, uno de los mayores cuellos de botella para la adopción masiva de la movilidad aérea, y es allí donde Toyota pretende marcar la diferencia competitiva.

La aeronave que cambiará la ciudad

El vehículo que protagonizará esta nueva etapa industrial es el modelo S4 de Joby, una aeronave totalmente eléctrica concebida para ofrecer desplazamientos rápidos, silenciosos y cómodos en entornos urbanos saturados.

Técnicamente, el S4 destaca por contar con seis rotores y una versatilidad única, ya que tiene la capacidad de despegar de manera vertical, como un helicóptero, y una vez en el aire, transicionar para volar de forma horizontal como un avión convencional.

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En cuanto a su habitabilidad, el diseño está configurado para transportar a un piloto y cuatro pasajeros, lo que lo posiciona como una herramienta ideal para servicios de taxi aéreo. Al operar con propulsión eléctrica, estos vehículos eliminan las emisiones directas y reducen drásticamente el impacto sonoro en comparación con las aeronaves tradicionales, un factor determinante para su futura integración en los centros urbanos.

Desafíos en el horizonte y certificación

A pesar del optimismo y el respaldo industrial, el camino hacia la adopción masiva aún debe sortear obstáculos significativos. Joby Aviation se encuentra actualmente en una etapa crítica para obtener la certificación de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, un paso legal obligatorio antes de iniciar cualquier operación comercial.

En paralelo, la infraestructura industrial sigue expandiéndose. Joby ya amplió su planta principal en California durante 2025 y anunció a principios de este año la adquisición de una nueva fábrica en Ohio, lo que demuestra la preparación para un escalamiento inminente. No obstante, más allá de la fabricación, el éxito del negocio dependerá de la creación de la infraestructura logística necesaria y de la evolución de los marcos regulatorios internacionales.

Con la creación de esta empresa conjunta, Toyota y Joby Aviation pondrán en marcha la maquinaria necesaria para que los autos voladores dejen de ser una promesa lejana y se conviertan en una realidad comercial, marcando el inicio de una nueva era donde la competencia automotriz se librará también a varios metros de altura.

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