Tenis: de Regatas Rosario y Remeros, con puntos y plazas para el Nacional de Córdoba

Con un tenis de nivel, se disputó la IV edición del Regional de Menores. Participaron varones y mujeres en la modalidades singles y dobles

Tenis y del bueno. La IV edición del Regional de Menores concluyó este fin de semana con la participación de unos 250 jugadores en los clubes Regatas Rosario y Remeros Alberdi. El certamen, organizado por la Federación Santafesina de Tenis (FST), otorgó puntos y plazas para el próximo Campeonato Nacional, que se disputará en el mes de agosto en Córdoba.

Así varones y mujeres compitieron en las modalidades de singles y dobles , en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, protagonizando un fin de semana de intensa actividad y un destacado nivel de juego.

“Esta segunda etapa del circuito de la FST tiene previsto alrededor de 30 competencias para todos los niveles de juego, entre promocionales, abiertos, regionales, y de inserción al profesionalismo, además de los campeonatos por equipos y los de iniciación para Sub 8 y Sub 10”, expresó el coordinador de menores de la FST, Matías Urchipia quien agregó que “el objetivo es seguir fortaleciendo el desarrollo del tenis de toda la región, brindando más oportunidades de competencia y crecimiento para los jugadores desde las categorías formativas hasta los niveles más altos, promoviendo además la participación de nuevos talentos y el trabajo conjunto con los clubes afiliados”.

Varones: Sub 12. Singles: Conrado Rossi venció a Juan Bettiol 3/6, 6/3 y 6/1. Dobles: Rossi/Bettiol a Sala/Martinez 6/1 y 6/1.

Sub 14. Singles: Tomás Herrera a Facundo Oddone 6/1, 1/6 y 6/0. Dobles: Herrera/Fleitas a Oddone/Prieto 6/1 y 6/2.

Sub 16. Singles: Gerónimo Oliva a Benicio Rodríguez 3/6, 6/3 y 6/3. Dobles: Di Fulvio/Prado a Calvo/Sartori 5/7, 6/3 y 10/4.

Sub 18. Singles: Mateo Perlo a Martiniano Decoud 7/5 y 6/2. Dobles: Perlo/Carubia a Bonarrigo/Decoud 6/1 y 7/5.

Mujeres: Sub 12. Singles: Emilia Dellavedova superó a Felicitas Belbuzzi 6/0 y 6/1. Dobles: Dellavedova/Belbuzzi a Ferrero/Raillon 6/1 y 6/0.

Sub 14: Singles: Antonia Orosco a Catalina Tion 4/6, 6/2 y 7/6. Dobles: Uviedo/Orosco a Schwank/Tion 6/2 y 7/6.

Sub 16: Sinlges: Catalina Palacios a Sofía Palacios 6/4 y 7/6. Dobles: Otero/Vallejos a Palacios/Palacios 6/1 y 6/4.

Sub 18: Singles: Magdalena Lamas a Renata Ferrari 6/3 y 6/3. Dobles: Ferrari/Galloni a Lamas/Guardatti 6/4 y 6/4.

Paniagua, ganó el título de dobles en Annecy

El equipo argentino Sub14, con dos representantes de la Federación Santafesina de Tenis, Manuel Paniagua y Juan Ignacio Assi, se encuentra disputando una gira por Europa que les permitirá competir frente a algunos de los mejores jugadores de la categoría y seguir sumando experiencia internacional.

Este fin de semana, tras concluir la fecha que se disputó en Tennis Europe U14 en la localidad francesa de Annecy, Paniagua, junto al colombiano Mathias Llanos, se quedaron con el título de dobles tras derrotar en la final al tailandés Punnapat Nimnuankul y al sirio Muhamet Saleem por 6/1 y 6/2.

Esta semana el equipo argentino ya se encuentra en Dueren, Alemania, para disputar el certamen Internationale Deutsche, tercer torneo de la serie. En la última parte de la gira algunos miembros del equipo competirán en el Mundial Sub 14, en Prostejov, República Checa, mientras que el resto de la delegación cerrará la gira en Wilrijk (Bélgica).

Equipo argentino está compuesto por los jugadores Juan Ignacio Assi, Manuel Paniagua, Facundo Henríquez, Dante Monte, Davih Lichtnow, Mathías Llanos, Nicole Miranda, Inés Bustillos, Gabriela Carvalho, Camila Aguirre, Pamela Duque y Manuella Medina. La delegación está acompañada por los capitanes Viky Núñez y Guillermo Hormazábal, además del preparador físico Alejo Menchón.

Manuel Paniagua, junto al colombiano Mathias Llanos, se quedaron con el título de dobles en Annecy.

El tenis rosarino tiene lugar y fecha para su fiesta

Tras la finalización del Campeonato Interclubes 2026, el torneo de clubes más grande del país organizado por la Asociación Rosarina de Tenis (un certamen que reunió a más de 3.000 jugadores) ya quedó confirmada la fecha de la tradicional entrega de premios.

La ceremonia se realizará en el marco de la Gran Fiesta del Tenis Rosarino, un evento que además de reconocer a los equipos campeones de la temporada, distingue a personalidades destacadas por su aporte al desarrollo de este deporte. La celebración tendrá lugar el 7 de agosto en el salón Vista Río ubicado en Arturo Illia 1690.

En cuanto a los resultados deportivos, el Jockey Club Rosario fue el gran protagonista de la edición 2026 al conquistar dos de los principales trofeos en disputa. La institución obtuvo la Copa Challenger, que premia la mayor cantidad de puntos acumulados por sus equipos a lo largo del certamen, y también la Copa Federación, reservada para los equipos de Primera Libre, reafirmando su liderazgo en la máxima categoría del torneo.

Por su parte, Rosario Rowing Club se quedó con la Copa Average, distinción que reconoce el mejor promedio de rendimiento de una institución en función de la relación entre la cantidad de jugadores participantes y los equipos presentados, premiando así la eficiencia deportiva de cada institución deportiva.

La Gran Fiesta del Tenis Rosarino pondrá el broche de oro a un certamen récord del Interclubes 2026, consolidando a la competencia como la más importante del tenis por equipos en Argentina y celebrando el crecimiento sostenido de la disciplina en la región.