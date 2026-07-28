Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC

El capitán partirá este martes, a las 22.30, desde el aeropuerto de Rosario rumbo a Miami luego de pasar sus vacaciones en Funes, visitar a su padre y presenciar en Arroyo Seco un partido del club administrado por su hermano Matías

Messi estuvo en el estadio de Leones para seguir al club de Arroyo Seco ante Central Córdoba

Luego de una semana entre Rosario, Funes y Arroyo Seco, Lionel Messi dejará este martes, a las 22.30, la ciudad desde el aeropuerto local. El descanso que se tomó el futbolista sirvió para estar con su familia, visitar a su padre Jorge y hasta se dio el lujo de ver en vivo a Leones , el club que lo tiene como figura pública y administrado por su hermano Matías.

Lionel Messi disputó la final de Mundial 2026 el 19 de julio, dos días más tarde arribaba al Aeropuerto Islas Malvinas de Rosario para pasar sus vacaciones en Argentina, antes de sumarse al Inter de Miami para continuar con la temporada.

Como es costumbre, tras llegar al aeropuerto de Rosario y ser recibido por decenas de fanáticos que buscaban tener un poco más cerca al capitán de la selección, Messi se refugió en su casa de Kentucky, el barrio privado de Funes.

Messi aprovechó para estar cerca de su familia en Rosario y los propios vecinos del barrio Tiro Suizo señalaron que se lo vio el miércoles por la tarde a bordo de su camioneta marca Audi en la zona de avenida Nuestra Señora del Rosario y avenida San Martín, visitando a su padre, Jorge.

Por último, Messi se tomó el tiempo para viajar hasta Arroyo Seco y presenciar el duelo entre Leones FC, el club que tiene su insignia y administra su hermano Matías, ante Central Córdoba de Rosario, institución que lo tuvo como jugador en un torneo en juveniles.

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Si bien se esperaba su presencia, la difusión de las imágenes hizo que los fanáticos se acercaran al club de Arroyo Seco. Y aunque fue victoria para el Charrúa, Lio vio por primera vez al flamante equipo de la Primera C ligado a su familia.

Este martes, Messi dejará la ciudad alrededor de las 22.30 con un vuelo privado directo a Miami, donde se sumará al club para afrontar el final de la temporada regular de la MLS y la Leagues Cup, trofeo que ya levantó en 2023.

En Arroyo todos querían una foto con Messi

Muchos gente comenzó a acercarse para tratar de ver al capitán de la selección argentina, campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Aunque muchos tenían la ilusión de sacarse una foto con él, se quedaron con las ganas: apenas terminó el partido, en el que Leones FC cayó ante Central Córdoba por 2 a 0, Leo bajó de las tribunas y se fue rápidamente, presumiblemente hacia Funes.

Fueron pocos los que pudieron verlo, y menos los que finalmente consiguieron la foto con el ídolo. Sin embargo, Arroyo Seco posiblemente no olvidará la tarde en la que Messi se mostró públicamente por primera vez desde que volvió al país tras jugar la final del Mundial 2026.