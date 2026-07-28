La Capital | La Ciudad | Messi

Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC

El capitán partirá este martes, a las 22.30, desde el aeropuerto de Rosario rumbo a Miami luego de pasar sus vacaciones en Funes, visitar a su padre y presenciar en Arroyo Seco un partido del club administrado por su hermano Matías

28 de julio 2026 · 17:11hs
Google Seguir a La Capital en Google
Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC

Messi estuvo en el estadio de Leones para seguir al club de Arroyo Seco ante Central Córdoba

Messi estuvo en el estadio de Leones para seguir al club de Arroyo Seco ante Central Córdoba

Luego de una semana entre Rosario, Funes y Arroyo Seco, Lionel Messi dejará este martes, a las 22.30, la ciudad desde el aeropuerto local. El descanso que se tomó el futbolista sirvió para estar con su familia, visitar a su padre Jorge y hasta se dio el lujo de ver en vivo a Leones, el club que lo tiene como figura pública y administrado por su hermano Matías.

Lionel Messi disputó la final de Mundial 2026 el 19 de julio, dos días más tarde arribaba al Aeropuerto Islas Malvinas de Rosario para pasar sus vacaciones en Argentina, antes de sumarse al Inter de Miami para continuar con la temporada.

Como es costumbre, tras llegar al aeropuerto de Rosario y ser recibido por decenas de fanáticos que buscaban tener un poco más cerca al capitán de la selección, Messi se refugió en su casa de Kentucky, el barrio privado de Funes.

Messi aprovechó para estar cerca de su familia en Rosario y los propios vecinos del barrio Tiro Suizo señalaron que se lo vio el miércoles por la tarde a bordo de su camioneta marca Audi en la zona de avenida Nuestra Señora del Rosario y avenida San Martín, visitando a su padre, Jorge.

Por último, Messi se tomó el tiempo para viajar hasta Arroyo Seco y presenciar el duelo entre Leones FC, el club que tiene su insignia y administra su hermano Matías, ante Central Córdoba de Rosario, institución que lo tuvo como jugador en un torneo en juveniles.

>> Leer más: Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Si bien se esperaba su presencia, la difusión de las imágenes hizo que los fanáticos se acercaran al club de Arroyo Seco. Y aunque fue victoria para el Charrúa, Lio vio por primera vez al flamante equipo de la Primera C ligado a su familia.

Este martes, Messi dejará la ciudad alrededor de las 22.30 con un vuelo privado directo a Miami, donde se sumará al club para afrontar el final de la temporada regular de la MLS y la Leagues Cup, trofeo que ya levantó en 2023.

En Arroyo todos querían una foto con Messi

Muchos gente comenzó a acercarse para tratar de ver al capitán de la selección argentina, campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Aunque muchos tenían la ilusión de sacarse una foto con él, se quedaron con las ganas: apenas terminó el partido, en el que Leones FC cayó ante Central Córdoba por 2 a 0, Leo bajó de las tribunas y se fue rápidamente, presumiblemente hacia Funes.

Fueron pocos los que pudieron verlo, y menos los que finalmente consiguieron la foto con el ídolo. Sin embargo, Arroyo Seco posiblemente no olvidará la tarde en la que Messi se mostró públicamente por primera vez desde que volvió al país tras jugar la final del Mundial 2026.

Noticias relacionadas
Joaquín Messi y Paulo Killer, en la foto que el club Central Córdoba tituló: Una foto con Messi

La broma del Charrúa: todos querían una foto con Messi y hubo alguien que la consiguió

El gesto de Leo Messi desde la tribuna del club Unión de Arroyo Seco, donde se enfrentan Leones FC y Central Córdoba.

Todos locos por Leo, que vio perder al equipo de la familia Messi en Arroyo Seco

Lionel Messi y su bandera en la cancha de Newells.

Los trapos de Newell's: agradecimiento a sus embajadores y a la selección argentina

con leo en las tribunas y una arroyo seco convulsionada, central cordoba se anoto un triunfazo ante leones fc

Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Ver comentarios

Las más leídas

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

Lo último

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR

Castigo inédito: un futbolista le fracturó la tibia a un rival y lo suspenden pueda volver a entrenar

Castigo inédito: un futbolista le fracturó la tibia a un rival y lo suspenden pueda volver a entrenar

Polémica en la Justicia local por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Polémica en la Justicia local por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR

El vocero presidencial Adrián Ravier incluyó a Rosario en la polémica nacional por la presencia de estudiantes de otros países en las universidades públicas. Según los datos difundidos, 4.517 de los 13.969 alumnos regulares de Medicina de la UNR son extranjeros.

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR
Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC
La Ciudad

Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC

Quedaron presos dos expolicías por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra
Policiales

Quedaron presos dos expolicías por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha
Información General

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha

Polémica en la Justicia local por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal
Policiales

Polémica en la Justicia local por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel
La Ciudad

Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario

Ovación
Tenis: de Regatas Rosario y Remeros, con puntos y plazas para el Nacional de Córdoba

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: de Regatas Rosario y Remeros, con puntos y plazas para el Nacional de Córdoba

Tenis: de Regatas Rosario y Remeros, con puntos y plazas para el Nacional de Córdoba

Tenis: de Regatas Rosario y Remeros, con puntos y plazas para el Nacional de Córdoba

Newells suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Newell's suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

No tiene descanso: Colapinto sigue Hungría, sin vacaciones de la Fórmula 1

No tiene descanso: Colapinto sigue Hungría, sin vacaciones de la Fórmula 1

Policiales
Polémica en la Justicia local por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal
Policiales

Polémica en la Justicia local por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Quedaron presos dos expolicías por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

Quedaron presos dos expolicías por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello

San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello

La Ciudad
Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC
La Ciudad

Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC

Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel

Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel

Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria

Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria

Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política
Ovación

Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política

Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región
La ciudad

Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región

Niebla en la región: qué es y por qué aparece este fenómeno
La Ciudad

Niebla en la región: qué es y por qué aparece este fenómeno

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

Región Centro: la presidencia cambia hoy de manos en la antesala electoral

Por Facundo Borrego
Política

Región Centro: la presidencia cambia hoy de manos en la antesala electoral

Detuvieron a un pediatra santafesino por abuso sexual de la madre de una paciente
La Región

Detuvieron a un pediatra santafesino por abuso sexual de la madre de una paciente

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado
Policiales

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos
Ovación

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario
La Ciudad

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Los autos voladores podrían dejar de ser una simple ilusión futurista
Motores

Los autos voladores podrían dejar de ser una simple ilusión futurista

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario
Policiales

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario

Piden revisar todos los permisos especiales de estacionamiento de Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Piden revisar todos los permisos especiales de estacionamiento de Rosario

Barracas Central apartó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género
Ovación

Barracas Central apartó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

El tiempo en Rosario: llega un martes con cielo nublado y bancos de niebla matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: llega un martes con cielo nublado y bancos de niebla matinales

Cuándo es el feriado en agosto que llega con fin de semana largo
Información General

Cuándo es el feriado en agosto que llega con fin de semana largo

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario
La Ciudad

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

Por Guillermo Ferretti
Ovación

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

Alivio en Newells: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Por Rodolfo Parody
Ovación

Alivio en Newell's: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: ¿Quién es ese tipo?
Política

Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: "¿Quién es ese tipo?"

Milei viajó a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori
Política

Milei viajó a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori