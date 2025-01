Barack Obama y Jennifer Aniston: qué hay de cierto sobre los rumores de romance

¿Cuánto hay de cierto en esta versión? Lo cierto es que esta no es la primera vez que los rumores apuntan a un vínculo entre Jennifer Aniston y Barack Obama. Todo indica que la ausencia pública de Michelle alimenta rumores de una posible crisis y que el nombre de Aniston había quedado dando vueltas de un rumor, ya desmentido, echado a rodar el año pasado. Al punto que la artista salió a aclarar en una entrevista la situación.

En esta firma legal, en Chicago, fue donde conoció a quien luego sería su novio, marido, padre de sus hijas y presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Él tenía para ese entonces 28 años, y trabajaba como practicante en la firma Sidley Austin, en Chicago. Michelle era su tutora.

Semanas después de conocerse decidieron tener una cita. Fueron al Art Institute de Chicago. Cenaron, tomaron helado y después fueron al cine a ver una película que en ese momento causaba sensación: "Do The Right Thing" ("Haz lo correcto"), dirigida por Spike Lee.

Luego de tres años de novios, los Obama se casaron el 3 de octubre de 1992. Michelle y Barack se convirtieron luego en una de las parejas más famosas del mundo. Él se convirtió en presidente de Estados Unidos en 2009, cargo que ocupó hasta enero de 2017, y ella en la primera dama. Hicieron historia al ser la primera pareja negra en la presidencia del país más poderoso del mundo.

Su historia de amor fue incluso retratada en una película titulada "Southside With You", un largometraje que cuenta cómo se conocieron y fue avanzando el vínculo.

Las crisis matrimoniales de los Obama

Si bien el matrimonio Obama ha sido para muchos un referente de amor conyugal alrededor del mundo, la misma Michelle blanqueó que sufrieron varias crisis.

"Hubo 10 años de matrimonio en los que no soportaba a Barack", dijo la exprimera dama durante una entrevista realizada en el canal Revolt TV. Explicó que esa década complicada coincidió con la infancia de sus hijas Malia y Sasha. La exprimera dama, quien llegó a ser una de las abogadas más prestigiosas de su país, admitió que le costó dejar su trabajo para dedicarse a la crianza de sus hijas y así permitir que su marido continuara con su carrera política. "Durante esos diez años, mientras tratábamos de desarrollar nuestras carreras y, ya sabes, nos preocupamos por la escuela y quién hacía esto y lo otro, yo decía 'Uf, esto no es justo'", sostuvo.

El primer rumor de crisis en la expareja presidencial fue en 2013, cuando National Enquirer aseguró que el matrimonio enfrentaba acusaciones de infidelidad.

Tal es así que uno de los momentos más recordados de esa época fue la selfie que Barack Obama se sacó con la primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt, durante un evento, mientras Michelle observaba visiblemente incómoda. Las fotos se hicieron virales, alimentando las especulaciones.

Barack Obama y Jennifer Aniston

La primera vez que se cruzaron el expresidente y Jennifer Aniston fue en 2007. En aquel momento, hubo una elegante gala de Hollywood en el marco de la campaña electoral que estaba impulsando Barack Obama y a la que él asistió en carácter de senador.

Allí, la actriz posó en fotos junto a Michelle Obama. En aquel momento no hubo ninguna especulación de romance.

Qué dijo Jennifer Aniston sobre los rumores con Obama

En octubre de 2024, la protagonista de "Friends" aprovechó durante una entrevista en el programa “Jimmy Kimmel Live!” para desmentir los rumores de un supuesto romance con el ex presidente Barack Obama.

“No me molestó el rumor, pero es absolutamente falso", dijo tajante la actriz. "Solo lo he visto (a Obama) una vez. Conozco más a Michelle que a él”, aclaró Jennifer.