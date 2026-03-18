Silvina Gandini y Mondongo presentan "Sobre un sueño gris", experiencia interactiva gratuita

Este sábado, cita en el museo Castagnino. Con piano y set electrónico, la rosarina acompañará el recorrido de la muestra “Argentina” en formato sonoro 360°

La artista rosarina Silvina Gandini se une al colectivo Mondongo para presentar "Sobre un sueño gris", una experiencia donde la música y el arte plástico se entrelazan. Será en el marco de la muestra “Argentina”, donde la música y el arte plástico se funden en una experiencia inmersiva pensada para su trayecto.

La cita es este sábado 21 de marzo, de 18 a 20, en el Museo Castagnino de Rosario (Pellegrini y Oroño), con entrada libre y gratuita. Allí, Gandini, junto a su set electrónico y piano, acompañará durante dos horas el recorrido del público por la exhibición. La propuesta apunta a una experiencia 360° , envolvente, con las notas de Gandini al piano y su mundo sonoro electrónico experimental.

Algo de este espíritu ya pudo verse en “Revisitando a Satie”, el proyecto en el que Gandin y Pablo Juárez, retomaron la obra del compositor francés Erik Satieentre las obras de Antonio Berni.

Ahora, en “Sobre un sueño gris”, el set de la artista, la producción artística en sonido en vivo de Nicolás Montenegro, el vestuario creado especialmente para esta ocasión por la artista Eileen Cowes, estarán fuera de la estructura de la muestra, a un costado, y el público decidirá si la integra con su atención.

Tras el encuentro en Rosario, Gandini seguirá sorprendiendo, ya que está trabajando en su disco “Fuegos Aceites Perfumados” del cual ya lleva presentado cuatro singles con video arte de conclusión en marzo 2026, como “Dime al oído”, “Oh Lullabyman”, “Paso a paso cargando este alejamiento” y “Una de Charly, No soy un extraño”, que antes de fin de mes estará disponible en plataformas.

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Mondongo junto a Silvina Gandini

La obra de Mondongo recorre un paisaje del litoral argentino (realizado en plastilina) y reflexiona sobre la vida, la identidad y el territorio. Se trata de una experiencia visual única que sorprende por sus texturas, sus detalles, y Gandini confesó que mientras la recorría, “percibía el piano que estaba afuera, y ya empezaba a escuchar la obra musicalizada en cada panel”.

Es más, sostuvo que “la muestra de Mondongo era el cierre vivencial de la experiencia de Satie comenzada en abril del año pasado”. “Sin pedir permiso, de manera atrevida, ellos desde la obra Manifestación complementaron mi propio proyecto silenciosamente”, agregó.

Es así como el arte de Mondongo entró en su cabeza y alma con sus imágenes, Gandini “entrará de manera creativa” en su trabajo, “pero por fuera desde lo etéreo de la música, sin disposiciones de conciertos sino inundando de sonidos el museo por dos horas, para que de manera libre e interactiva el espectador disfrute de las composiciones musicales realizadas para cada panel, permitiendo de manera conjunta con la música percibir cada detalle plástico que la obra propone , que sea la música en vivo de ese cineorama que están observando”.

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Quiénes son los Mondongo

Mondongo es un colectivo de artistas que trabajan juntos desde 1999, integrado actualmente por los porteños Juliana Laffitte (1974) y Manuel Mendanha (1976). Sus obras son conocidas por su materialidad diversa, donde se pueden encontrar clavos, plastilina, hilos, cadenitas, alfileres y hasta carne y galletitas.

En sus producciones debaten temas como el poder, el trabajo, la economía, la sexualidad, y desarrollan diferentes lecturas a través de la libertad en el uso de los materiales, llevando su trabajo en el detalle un paso más allá de lo convencional, en tamaño, en complejidad y potencialidad. A través de materiales poco convencionales manipulados a partir de originales técnicas y seleccionados en función de su contenido, crean escenas irónicas, fantásticas y críticas, privilegiando siempre el sentido narrativo.