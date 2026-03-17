Milei encabezó el acto por el atentado contra la Embajada de Israel

"Frente al terrorismo no puede haber tregua“, dijo el presidente, y aseguró que la Argentina se acerca a Israel porque “comparte los mismos valores”

El presidente Javier Milei encabezó este martes el acto por el 34° aniversario del atentado a la Embajada de Israel de 1992 y aseguró que “frente al terrorismo no puede haber tregua" .

Tras las campanas de homenaje hubo un minuto de silencio con sirenas, a las 14.51, el momento en el que ocurrió el atentado en el que murieron 29 personas y más de 250Gener resultaron heridas.

Acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Jorge Macri; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la secretaria de General de l la Presidencia, Karina Milei, el mandatario señaló que “hay que hacer memoria” ante “el cobarde ataque del terrorismo iraní”.

“Es una herida en el pueblo argentino, en la comunidad judía y en los cimientos morales de nuestra sociedad”, agregó.

Sostuvo, además, que el país “enfrenta el terrorismo” y calificó al Estado de Israel como "una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra”.

"La Argentina combate el terrorismo y defendemos la libertad. Israel es un aliado estratégico de nuestro país y, por eso, reafirmamos nuestro compromiso porque creemos que es lo correcto. Llevamos la moral como política de Estado”, afirmó.

Milei resaltó que “el ataque dejó una herida imborrable en el suelo argentino y en la comunidad judía, ya que se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad”.

Luego ratificó que, en el contexto actual, “Israel es un aliado estratégico del país en la defensa de los valores de la libertad y en la lucha contra el terrorismo”.

Asimismo, sostuvo que “el terrorismo es una amenaza que exige decisión política, constancia institucional y un compromiso que no se agota en el tiempo”.

En ese marco, destacó que la Argentina “impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes, incluso cuando pretendan eludir la acción de la justicia”.

"Honramos a quienes perdieron la vida en estos atentados y acompañamos a sus familias, que durante más de tres décadas han sostenido con dignidad una búsqueda incansable de justicia”, concluyó el presidente.

La ceremonia en conmemoración del atentado se realizó en el lugar donde funcionaba la sede diplomática, en el barrio porteño de Retiro, bajo el lema “La primera vez no se olvida”.