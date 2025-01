En qué consiste el método que le cambió el cuerpo a Jennifer Aniston y puede hacerse en casa

Leer Más: Vida saludable: 6 de cada 10 rosarinos que van a la Calle Recreativa hacen ejercicio

¿En qué consiste el método Pvolve (se pronuncia pivolv)? ¿Se puede equiparar a otros que conocemos en la Argentina?

El método, que significa progressive evolution (evolución progresiva) es un sistema que desarrolló en 2017 un entrenador y que tiene como objetivo generar un programa de entrenamiento de bajo impacto, donde no haya saltos, burpees o caminatas que generen algún tipo de impacto en las articulaciones. Buscaba un método que mejorara la fuerza, la flexibilidad, y la zona media del cuerpo, pero básicamente, y esto es importante: respetando patrones de movimiento del cuerpo habituales y naturales.

Los fundamentos de este método son hacer ejercicios funcionales y casi no trabajar con pesos libres o pesas. Tiene dos elementos específicos para entrenar: una pelota de resistencia atada a una banda, que se usa para glúteos, piernas y brazos, y otra banda que ofrece resistencia para brazos y core (zona media, región central del cuerpo). El método busca movimientos funcionales relacionados con la vida diaria, además de mejorar la postura, la fuerza en general sin hipertrofia (incremento importante del músculo), y tiene mucho estiramiento. Propone trabajar con resistencias incrementales: cuando se estira la banda es mayor la resistencia y ese incremento tiene algunos efectos sobre la fuerza, pero es distinto a lo que produce una pesa. También incluye una máquina trainer.

pvolve entrenamiento casa gym.jpg

Pvolve ofrece tres niveles: incial, intermedio y avanzado. Creo que, como todo método, toma un poco de los fundamentos de cada uno de los otros métodos. Al crear uno nuevo lo que pasa es que suelen ser bastante "cerrados" y como profesor creo más en la posibilidad de darle al alumno realmente lo que necesita, buscando lo que le sirve, lo que le gusta a la persona y encontrar, entre todas las posibilidades que existen, lo que se adapta a cada persona, y mucho más si se trata de rehabilitación.

Quienes promocionan Pvolve hacen hincapié, y en esto soy bastante crítico, en que sirve para rehabilitación pero no se explica mucho sobre qué tipo de recuperación actúa ni para cuáles lesiones.

Se promociona como un método que también se puede realizar en el hogar ¿qué beneficios y qué problemas puede ocasionar esto?

Durante la pandemia hubo un efecto muy fuerte sobre el entrenamiento en casa. No había opciones y surgieron con más fuerza todos los youtubers, influencers a promover sus propios entrenamientos y actividad física. El problema que esto trae, es que si uno va a seguir un método o a un instructor virtual perdés la especificidad del entrenamiento, que los profes tenemos muy en cuenta, porque consideramos que cada propuesta es personal, y el avance de cada alumno es diferente. Las clases generales tienen ese déficit.

Esto, además puede generar lesiones que no son prevenidas. La experiencia que uno tiene, cuando la gente entrena en su casa, es que suele sostenerlo por poco tiempo. El hecho de no salir, de perder menos tiempo en los trayectos a un club o un gimnasio, de hacerlo a la hora que podés puede pensarse como un beneficio, pero esa es justamente la contra: cuando uno decide empezar a entrenar, a hacer actividad física debe tomarlo como una prioridad y está bien dedicarle tiempo. Ya en la preparación, el organizarse, uno está dedicando tiempo y por lo tanto dándole valor a lo que va a hacer. El entrenamiento es fundamental en la vida y hay muchísima evidencia sobre esto. Hay que organizar la agenda en torno a la actividad física y no al revés. Esto significa que hay que priorizar esa hora al día, y si además te lleva media hora antes y media hora después, bueno, son dos horas que priorizás tu salud física y mental.

Si hace mucho tiempo, años quizá, que una persona no realiza actividad física regular, ¿puede ser más riesgoso arrancar por su cuenta o con una app?

Si hace mucho que alguien no está en movimiento, lo que tiene que hacer es buscar un buen asesoramiento para empezar: un profe, un licenciado en Educación Física, es decir, alguien que haya estudiado. No soy muy amigo de los cursos de personal trainer porque te da un nivel de conocimiento que no alcanza, porque se hace en unos meses. Un profe tiene que entender realmente cuáles son las necesidades de la persona y muchas veces adaptar el entrenamiento a los gustos y posibilidades de ese individuo para generar adherencia al plan. Se debe generar un hábito y en ese camino hay muchas etapas. No es que "lográs en 21 días cambiar tus hábitos", eso no sucede. Lo que marca la diferencia es la perseverancia, la constancia, hacer todos los días pequeños avances, y eso se logra con un seguimiento profesional.

En este método del que hablamos se pone el acento en que Jennifer Aniston tiene 56 años. ¿Es posible lograr un cuerpo atlético y buen rendimiento físico luego de los 50?

¡Claro que se puede! Incluso si nunca antes hiciste nada. Básicamente, se debe cumplir con algunos pilares: iniciar un entrenamiento físico que haga hincapié en la fuerza sin dejar de lado la capacidad cardiovascular. Tener un buen plan de entrenamiento, y si uno puede entrenar todos los días mucho mejor. La alimentación es clave. En las últimas décadas empeoró la alimentación (y por eso hay más sobrepeso y obesidad que nunca). Ahora esto está cambiando, se le da importancia, y está bien. ¿Qué implica una buena calidad de alimentación? Quitar de la dieta o bajar al máximo el consumo de utraprocesados, controlar la ingesta de azúcar, bajar la cantidad de harina de trigo, que produce inflamación. En definitiva, buscar el equilibrio y volver a la comida natural: verduras, frutas, ciertos cortes de carnes. Y el otro tema importante es el descanso, en cantidad de horas y en calidad de sueño. Todo esto mejora el entrenamiento y en definitiva, la salud, a cualquier edad. Y mucho más después de los 50. Este camino no es una línea recta, tiene altibajos, es la vida misma, pero ¡siempre se puede mejorar!