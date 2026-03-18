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Final de "MasterChef Celebrity": cuándo es, quiénes son los finalistas y cómo será el formato

Una prueba exigente marcó el destino de los participantes y dejó todo listo para una final cargada de tensión, que tendrá 50 millones de pesos en juego

18 de marzo 2026 · 10:40hs
Sofía La Reini Gonet e Ian Lucas llegaron a la final de MasterChef Celebrity

Sofía "La Reini" Gonet e Ian Lucas llegaron a la final de MasterChef Celebrity

"MasterChef Celebrity" ingresó en su tramo final y definió a los dos participantes que competirán por el título. Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet se convirtieron en finalistas tras imponerse en una semifinal de alta exigencia, que dejó en el camino a Maxi López y Claudio "Turco" Husaín.

De cara a la definición, los cuatro semifinalistas enfrentaron una prueba técnica compleja: replicar un cordero en croute de hierbas y almendras, acompañado de puré de edamame y una reducción de aceto balsámico. Para completar el desafío, dispusieron de 70 minutos.

El punto de cocción de la carne resultó decisivo. Tanto López como Husaín fallaron en ese aspecto y quedaron eliminados, mientras que Lucas y Gonet lograron resolver mejor la consigna y avanzaron a la última instancia del certamen.

El jurado, integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, destacó el rendimiento de Ian Lucas, especialmente por su técnica en la salsa, el croute y la cocción. "La carne está colorada, pero el sabor se transforma. Unos minutos más en el sellado hubiesen ayudado", analizó De Santis.

Por el otro lado, los chefs valoraron el croute en la preparación final de Sofía Gonet, aunque marcaron falencias en la cocción. Martitegui y De Santis coincidieron en que la carne necesitaba más horno y mejor sellado, pero su desempeño general le permitió asegurarse un lugar en la final.

La definición de los finalistas estuvo atravesada por la emoción. Gonet no pudo contener las lágrimas al escuchar su nombre. "Dije que no iba a llorar, pero no puedo", expresó en vivo.

Ian Lucas también celebró el logro, aunque con un perfil más reservado. "Me aguanto las lágrimas y trato de que me vean llorar lo menos posible porque no me gusta. Pero estoy muy feliz, de verdad", afirmó, y agradeció al jurado por el aprendizaje a lo largo del programa.

Además, el influencer destacó su recorrido y el de su compañera: "Somos los dos más chicos de todo el programa. Creo que éramos a los que menos fe les tenían, no solo por ser los más chicos, sino también porque veníamos de mundos distintos. Decían ‘¿estos dos quiénes son?’".

>> Leer más: Confesión de Wanda Nara a Maxi López en "MasterChef": "Estuviste en mi momento más difícil"

Cómo y cuándo será la final de MasterChef Celebrity

La gran final del reality se dividirá en dos emisiones. El miércoles 18 de marzo comenzará el desafío, mientras que el jueves 19 se conocerá al ganador del certamen, que se llevará un premio de 50 millones de pesos.

En la instancia decisiva, los finalistas deberán presentar un menú completo de tres pasos (entrada, plato principal y postre) con un hilo conductor. Contarán con 120 minutos y el jurado evaluará cada detalle, desde la creatividad hasta la ejecución técnica.

Como parte del cierre, los participantes dejarán sus delantales para vestir las chaquetas de chef, símbolo del máximo reconocimiento dentro de la competencia. La gala final también contará con la presencia de familiares, amigos y exparticipantes, que acompañarán a los finalistas en una noche que promete emoción y alto nivel gastronómico.

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