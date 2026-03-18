Confesión de Wanda Nara a Maxi López en "MasterChef": "Estuviste en mi momento más difícil"

El exfutbolista fue eliminado de la competencia y la conductora le dedicó un sentido mensaje. Quiénes son los finalistas y cuándo se definirá el ganador

La semifinal de "MasterChef Celebrity" dejó uno de los momentos más emocionantes de la temporada. Wanda Nara se quebró al despedir a Maxi López , quien quedó eliminado del reality de Telefe, y le dedicó un sensible mensaje destacando su paso por el reality y su felicidad por la vuelta a Argentina.

Frente a cámaras, la conductora expresó su afecto hacia el exfutbolista y puso el foco en el vínculo familiar. "Muchas veces dije, ‘uy, si esto sale mal, me va a odiar para siempre’. Estuve muy contenta de todo lo que viviste acá. Por los chicos también, porque disfrutaron mucho tenerte ", afirmó, en referencia a Valentino, Constantino y Benedicto.

Wanda también aludió a la exposición mediática que rodea a López y a la distancia con parte de su familia. "Sé que luchabas con los dichos de la gente por tus chiquitos que están en el exterior, pero acá tenías tres adolescentes que te pudieron disfrutar", sostuvo.

En otro tramo, la empresaria reivindicó el rol del exdelantero como padre. "Vivimos gran parte de la vida de ellos en países diferentes y, a pesar de todas las cosas que se dijeron, siempre fuiste un papá presente a pesar de la distancia", aseguró.

El momento más intenso llegó cuando hizo referencia a su situación de salud. "En el momento más difícil estuviste", afirmó. La frase impactó en el estudio y también emocionó a López, quien no pudo contener las lágrimas. Además, agregó: "Yo también voy a estar siempre que me necesites y espero que hayas sido feliz acá".

Antes del cierre, Wanda agradeció el acompañamiento del entorno del exjugador: "Le agradezco a tu familia y a Daniela, que habrá sufrido teniéndote lejos con un bebé recién nacido. Decirte que los chicos están orgullosos y toda la familia te quiere un montón".

El intercambio terminó con un abrazo y un deseo concreto: "Ojalá vengas a vivir a Argentina".

Por su parte, Maxi López valoró su paso por el programa y destacó el tiempo compartido con sus hijos. "Soy feliz porque pude estar mucho con ellos y ahora van a venir los otros también", afirmó. Además, dejó una definición sobre su futuro: "Este programa me devolvió las ganas de estar en Argentina con mi gente".