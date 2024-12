Baglietto x Baglietto: "Piñón Fijo me confesó que su fuente de inspiración fui yo"

Es que el músico fue y es eslabón crucial de la Trova rosarina, pero también casi arquitecto, animador de fiestas infantiles, puestista, hijo y padre. Pero no famoso. Él mismo se defiende: “Yo soy conocido, no soy famoso”. El artista de la voz inconfundible es el mismo que alguna vez puso eufórico al público norcoreano en un torneo de Bádminton, va al supermercado, elige el corte de carne para la parrilla del domingo y todavía se pone nervioso antes de salir a escena.





Baglietto, rockero

El encuentro entre generaciones permite volver a vivir momentos de la historia con otros ojos. Si Juan y su los suyos no hubieran sido parte de la historia de Argentina, ¿qué escucharían hoy Juana y sus amistades? El fenómeno Trova se dio gracias a múltiples factores convergiendo. Según Baglietto: “era una multinacional apostando a unos hippies del interior del país con una música inclasificable, que tenía que ver con el tango, el rock, el folclore y la mirada inocente de alguien que viene del interior”. A su vez, el músico asegura que en su momento no alcanzaban a tomar conciencia sobre lo que estaban generando: “Íntimamente nos pasaban las mismas cosas, nosotros éramos los mismos, no vivíamos la excitación de la fama".

El día que hicieron el primero de cinco recitales agotados en el Teatros Obras de Buenos Aires, con gente rebosando en los palcos o quedándose afuera sin entradas, la Trova tuvo que elegir entre llevar la batería en un flete hasta Haedo o ir a comer.

¿Cuándo tomó conciencia Juan Carlos que el apellido Baglietto había dejado una marca? En diálogo con su sobrina, confiesa: “Juntábamos la plata en una cajita de zapatos. Un día abrimos la cajita de zapatos y nos compramos dos autos. Me daba pudor el tema de la guita porque yo ganaba en una noche lo que el Tito (su padre) ganaba en un mes.”

Intérprete de las canciones que se convirtieron en bastiones de resistencia en tiempos muy duros en términos socio-políticos y económicos de la historia de la Argentina, el músico todavía conserva su humildad: “No tengo nada de rockstar. Elegí el rock. El papá de Lito (Vitale) decía que nosotros intervenimos las canciones. A la música la tamizamos siempre con una visión que tiene mucho que ver con el rock, por más que sea un tango".



>> Leer más: Baglietto: "Tenemos la cultura de la resistencia"

Baglietto, arquitecto

En su juventud, el músico rosarino cursó la carrera de Arquitectura en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario, y hasta el día de hoy la ejerce de cierta forma en cada uno de sus proyectos. “Aunque no me recibí de arquitecto, al día de hoy, empujo el lápiz casi todos los días", apunta. Así es como llevó adelante iniciativas como el Museo del Deporte, el Museo de la CONMEBOL en Paraguay, el Museo del Vino en Cafayate, el Museo de la Constitución y los museos de los clubes Boca Juniors y River Plate.

“Dejé de estudiar arquitectura pero nunca abandoné la arquitectura. Yo estudié arquitectura de cagón. Yo quería estudiar escenografía y en el único lugar que se podía estudiar seriamente era en La Plata. Me tenía que ir de Rosario, tenía que dejar los amigos, la noviecita. Al final me metí en lo más cercano que yo creí que era escenografía, que era arquitectura, y de ahí en más, la historia más conocida", detalla.



>> Leer más: Joaquín Baglietto: la alegría de elegir lo que se hereda

Baglietto, animador de fiestas infantiles

El multifacético artista recupera experiencias de cada una de sus versiones, incluyendo la de animador de fiestas infantiles: “Aprendí mucho de los chicos, de esta cosa irreverente que tienen los pibes", dice.

Antes de su despegue musical, un joven Juan Carlos Baglietto manejaba su "Zanellita 78" recorriendo la ciudad de Rosario, animando hasta siete fiestas infantiles por semana. Recordando con nostalgia esos años, confiesa: “Hasta hace poco me encontraba con tipos que me llevaban una cabeza y me decían ‘vos me animaste la fiesta de cuatro años’. Fue una etapa hermosa”. Este oficio que ejerció durante años dejó también una curiosa anécdota: “Piñón Fijo me confesó que un poco su fuente de inspiración fui yo” comenta Baglietto con una sonrisa pícara.

La entrevista Baglietto x Baglietto es una oportunidad única para entrar en lo más profundo del corazón de uno de los más grandes artistas que tiene Rosario y tal vez, reafirmar que es necesario ‘actuar para vivir’.

El equipo que hizo este encuentro posible está compuesto por Juana Baglietto en la conducción, Ignacio Noviski y Tiago Chan en la producción. La realización audiovisual estuvo a cargo de Matías Ottonelli y Benjamín Alfonso, como asistente. Finalmente, la edición es obra de Joaquín Gamba. La entrevista completa se puede ver completa en el canal de Youtube de Brindis TV desde este domingo a las 20.