Baglietto: "Tenemos la cultura de la resistencia"

“Ahora estoy haciendo unos encurtidos de pepinos, mientras hablo con vos corté los pepinos en rodajitas, los puse en sal entrefina, los dejé toda la noche y ahora los estoy enjuagando y los voy a meter dentro de un frasco con una solución de 70 y 30 de vinagre blanco con agua y hojitas de laurel”, detallará en modo cocinero para dos segundos después pasar al modo entrevistado.

La Trova Rosarina - Oración Del Remanso (Jorge Fandermole)

¿La Trova vuelve o es que la Trova nunca se fue?

Es que en realidad, a ver, nosotros cuidamos mucho, durante muchos años, no bastardear eso que tanto queríamos y tanto bien nos hizo, que alguien dio en llamar La Trova Rosarina. Cuando hicimos algunas esporádicas apariciones fue en la conmemoración de los 40 años de “Tiempos difíciles”, en 2022. Así fue que el año pasado nos juntamos, hicimos Cosquín, el Colón y otros lugares, y yo por lo menos entendí que era una conmemoración valiosa, que no era cualquier fecha. Además aprovechamos que estamos todos activos y peleando distintas batallas, pero peleando. Y esa fue la primera etapa de la vuelta. Ahora venimos a celebrar los 40 años de la democracia, porque nosotros somos hijos de eso y me parece que vale la pena conmemorar, me parece que vale la pena celebrar y un proyecto como la Trova está absolutamente impregnado de esa democracia, ya que ese aniversario lo cumplimos casi al mismo tiempo. Encima este espectáculo es con la dirección de Lito Vitale, que le da otra impronta, y aquí no solo se recrean algunas canciones de la Trova sino que se revisitan algunas de las obras de otros artistas que fueron fundamentales para la crónica de la democracia.

¿Cuando leés “40 años de democracia” qué reflexiones te traen ese número y esa palabra?

(Pausa) A ver, cuando uno ve que van 40 años de nuestra deseada y querida democracia, piensa que es un bien ganado e indiscutible, y hasta que no suceden algunas cosas que te hace repensar....es como que uno camina y habla y es la cosa más natural del mundo, pero un día no te sale la voz y te decís «che, la puta, un día me puedo quedar mudo y no me gusta». Creo que es tiempo de cuidar básicamente, y de repensar lo que tenemos, que este bien hay que regarlo todos los días. En el show lo dijo el Fander (Jorge Fandermole) mejor que yo, él tira una reflexión referida sobre lo que produce este encuentro en estos 40 años de democracia, y lo dice maravillosamente sobre lo valioso de lo ganado y también sobre los irrespetuosos que son algunos conceptos que no valoran lo ganado.

Viste que hay gente que tiene sus prejuicios para hablar de política...

¿Vos sabés que hay gente que se raya? Nos pasó, por suerte el 99.99 por ciento de la gente va a un concierto en celebración de los 40 años de democracia y sabe que está asistiendo a un lugar donde la reflexión está presente, pero hubo personas a las que les pareció mal, que uno sin hacer política partidaria fijara posición. Pero, no sé, cada uno hace lo que puede.

A diario ves que hay artistas militantes, que opinan de un lado y otro de la grieta, como pueden ser Ignacio Copani y Luis Brandoni; y están otros que prefieren fijar posición sin la camiseta partidaria. ¿A vos qué te sienta más cómodo?

A mí me parece que las acciones son mucho más eficaces que los discursos, ¿viste? Yo creo que nosotros, estando acá después de 40 años y teniendo la gran posibilidad de expresarnos, que la gente nos escuche, ese es nuestro púlpito. Esa quizá es nuestra mayor fortaleza, creo en preceptos que son indiscutibles más allá de la bandería política, creo en posiciones que son incuestionables, pero hay gente que piensa que los artistas no deben involucrarse bajo ningún concepto. Yo no soy de los que piensan eso, pienso que cuando fijás una posición la tenés que mantener, y después bancátela. Me parece que está bien que cada uno haga lo que le parece necesario, si a Copani le parece necesario hacer eso que hace, del modo en que lo hace, está bien, es respetable. A mí no me termina de gustar eso, para mí la música es un hecho artístico y tiene que mantener esa condición de hecho artístico, no puede ser meramente un panfleto, pero cada uno hace lo que puede. Yo lo pienso distinto, y habrá quién me diga que estoy equivocado.

No, para nada, son maneras distintas...

Mirá, te cuento algo, la otra vez me invitaron a un lugar que yo pensé que iba a ser un plomo, pero estuvo bárbaro. Nos invitó la Embajada de Argentina en Barcelona, una casa de altísimos estudios, la Facultad de Catalunya, en un espacio que se llamaba conversatorio. Estaban (Miguel) Cantilo, (Lito) Vitale, estaba yo y (Joan Manuel) Serrat. Y se dio una cosa bárbara. Al cierre, cada uno hablaba justamente de la democracia y la cultura relacionada con la democracia y después de que cada uno dio su conclusión yo dije que a mí me parecía que la cosa había que manejarla en forma más doméstica, que en general uno se propone empresas gigantescas para después sentirse menos culpable si no las logra, como la justicia social, por ejemplo. Y en realidad uno tiene la posibilidad de aplicar sus ideas todos los días en su entorno inmediato, y eso me parece que es lo que hay que hacer, que son como microcélulas que se van tocando y hacen una especie de gran ser vivo en funcionamiento.

juansolo.jpg

En este contexto que describís, para este espectáculo de Rosario había que hacer una selección muy cuidada de las canciones a elegir. ¿Cuál fue el criterio o el común denominador que tuvo todo el grupo?

Hubo una propuesta que incluye por supuesto esas canciones que no pueden faltar de la Trova y después Lito Vitale propuso y surgió una lista de canciones consensuadas, pero fue bastante fácil. Aparecen Spinetta, García, Fito, León, aparecen artistas que hicieron obras maravillosas reinterpretadas a nuestro modo. Nosotros nos convertimos casi en un sexteto vocal, parecemos Los Trovadores (jajaja).

Más allá de esos clásicos, ustedes interpretaron gran parte del cancionero del rock argentino de los últimos 40 años. ¿Todas resistieron el paso del tiempo o hay algunas que ya no los representan?

Y... algunas nos representan más que otras, lo que pasa es que también hay que ser agradecido para con las canciones, no jodamos, hay canciones que nos abrieron las puertas, por ahí algunas son más actuales pero no venció ninguna, viste, las buenas canciones no tienen fecha de vencimiento. Y lo ves aplicado a cualquier obra de cualquier artista. Vos agarrás una canción de García cuando tenía 25 años y es increíble. En alguna medida nos marcaron el camino a los que vinimos atrás y eso está asociado con el gusto de la gente también.

En los 80 estaban García, Spinetta, Soda, Sumo, Virus, Redondos, Abuelos, la vara estaba re alta, ¿no les daba temor salir a cantar en medio de esa movida?

No, porque nosotros éramos unos inconscientes, ¿vos te creés que nos poníamos a pensar «esto no lo hagamos porque lo hizo García antes o lo hizo Spinetta antes»? No, qué se yo, yo creo que en esa irresponsabilidad y en ese desprejuicio radicó en alguna medida nuestra fortaleza. O decir, esto es folclórico, no lo hagamos, no, para nada. Eso fue parte de nuestra identidad.

trovatodos.jpg Jorge Fandermole, Rubén Goldin, Silvina Garré, Juan Carlos Baglietto, Fabián Gallardo y Adrián Abonizio.

Hay pequeñas sociedades en la Trova, por ejemplo, vos con Silvina suma mucho, la gente lo celebra cuando cantan a dúo.

Y lo que pasa es que las canciones que hacemos con Silvina la gente las conoció a través de esos formatos, y para qué desarmar una cosa que está bien.

Equipo que gana no se toca decía Bilardo.

Sí, o no tanto, de vez en cuando hay que remozarlo, el tiempo ha pasado también y no somos los mismos, pero en el fondo seguimos siendo tan irresponsables como antes (jajaja), con un poco más de oficio.

¿Después de este espectáculo qué se viene para la Trova y para vos?

Mirá, todavía no hay nada como Trova para el año que viene, sí proyectos individuales, eso tenemos todos. Yo, por mi parte, están saliendo una sucesión de canciones que voy a hacer en unos días y durante todo 2024. Hay una que grabamos con Agarrate Catalina y es “Hasta el otro carnaval”, que sale por plataformas digitales el 15 de diciembre, que cuenta un poco la historia de aquellas personas que durante el carnaval pueden ser quienes son, desde su condición social o sexual, y que después durante el año tienen que ser otros. Además tengo un proyecto con Vitale de grabar un disco de rock con banda sinfónica y salir a tocarlo con las sinfónicas de las distintas provincias. No sé qué va a pasar ahora con el apoyo que se le pueda dar a la cultura en distintos lugares, pero la idea es esa. El disco parte del rock porque nosotros siempre jodemos con que no venimos del tango, sino que venimos de una música con la que empezamos a tocar de una forma más seria, y eso tiene que ver con lo que seguimos haciendo. Va a ir por ahí.