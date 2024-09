Baglietto y Vitale presentan en Rosario "Ahora rock": "Todo convive de manera natural"

- Ustedes tienen una historia ligada al rock argentino, pero ¿cuál fue el disparador que motivó hacer esta especie de relectura de las canciones?

Vitale: El disparador fue la necesidad artística de encarar un álbum nuevo, diferente a lo que hicimos en estos 32 años. Los shows contemplan las canciones de tango, folclore y las rosarinas que siempre nos acompañaron, y se suman las canciones rockeras. Todo convive de manera natural y bajo el halo de la manera que tenemos Juan y yo de plantear cada tema. El rock es un elemento que se suma, pero que siempre estuvo latente porque, como dice Juan en muchos conciertos, la manera de encarar el tango o el folclore tiene una influencia rockera, que traemos desde nuestra adolescencia.

Baglietto: Yo tengo un parlamento que digo en todos los espectáculos: nosotros no venimos del tango. Cuando pudimos elegir qué música que escuchar, elegimos el rock y sobre todo el rock en castellano. Nos debíamos un espectáculo, un álbum, así. Hacía un montón de tiempo que Vitale insistía en que hiciéramos un disco relacionado con la música con que crecimos y con esos autores que nos marcaron el camino.

- ¿Hubo alguna canción que hayan redescubierto o que les marcara algo especial?

Vitale: La que descubrí yo fue “Amor ausente”. Pensaba, equivocadamente, que era de Eruca Sativa, pero es de Claudio Pacheco, una persona a la que quiero porque con Pacheco hemos compartido juntadas en televisión y guardo una relación entrañable. Al descubrir que Eruca hacía un arreglo de ese tema folclórico, nosotros hicimos nuestros arreglos influenciados por Eruca, que contempla una introducción de nuestro ensamble Vientos del Sur. Es un punto importante en el álbum. Lo otro son versiones a nuestro estilo de clásicos. “Madre escucha” de Litto Nebbia también me trae muchos recuerdos de juntadas con Litto y en la voz de Juan suena preciosa. “Mariposa pontiac” que está planteada como algo original en nuestro repertorio, es un cover muy parecido al original porque creíamos que ese tema lo merecía.

Baglietto: No sé si hay alguna canción en particular. Hace muchos años hice un disco, "Acné" (1985), que tenía un carácter parecido a esto. Lo que hice en ese entonces fue buscar, como eran discos que se daban vuelta, los lados B, que no fueran los hits o los primeros éxitos que se escuchaban. Ahora, las canciones las redescubrimos en las versiones que hicimos, no es porque no las conociéramos. Volver a "Tema de Pototo" y que lo cantanten nuestros hijos, un simple emblemático de los comienzos de Almendra y del rock en castellano. Interpretar "La ventana sin cancel" de Nebbia fue homenajear a los autores que, de alguna manera, nos dijeron para donde rumbear.

baglietto.jpg Vitale y Baglietto celebran los 30 años de una exitosa iniciativa que comenzó con “Postales de este lado del mundo”.

- Puede sonar arbitrario, si tuvieran que elegir las 5 mejores del rock argentino, ¿por donde empezarían?

Baglietto: ¿Qué es lo bueno o lo malo? ¿Cuáles son las mejores canciones? No sé. La visión que uno tiene de las canciones es por cómo uno se identificó con ellas o como más impactaron en uno. En su momento. Yo era fanático de Los Gatos. A mí me ponían amonestaciones en el colegio por cantar "El rey lloró". No sé podría decir que "El rey lloró" es una de los mejores temas, pero es una de esas que te llevan a un lugar. Me pegó muy fuerte La Máquina de Hacer Pájaros. Spinetta desde Pescado Rabioso hasta discos de Invisible. No son canciones solamente, es la obra completa. ¿Qué elegir de Charly, de Fito, de León Gieco, de Manal? Elegís a la obra de esos autores. Todo eso lo llevamos metido adentro.

Vitale: No me gusta juzgar como mejores o peores, pero sí puedo decir a título personal que siempre, cuando uno habla de rock, aparece el primer disco de Almendra como un referente fundamental. Algunas cosas de Charly, especialmente con Seru Giran o en “Clics Modernos”. También los Redondos, con “Gulp” que también marcó una época. Hay muchos compositores excelentes. Fito Páez, por su puesto; Nebbia con la impronta del iniciador del rock argentino.

- Y ya que estamos hablando de las grandes compositores del rock argentino, ¿qué opinión tienen sobre el último trabajo de Charly García?

Vitale: García es un artista que se caracterizó siempre por marcar una tendencia. Cada movida que hizo, fue combinada con un concepto y una bajada de líneas en distintas épocas de su vida con distintos perfiles. Resulta emocioante y para aplaudir que una persona, después de tantos años haciendo música, aún tenga cosas que decir y mostrar en un disco nuevo, a sus 72 años. Siempre es bueno escuchar que grandes artistas sigan en acción y que sigan mostrando sus cosas.

Baglietto: Charly García hizo su obra hace mucho tiempo. Su aporte fundamental a la música popular, y a la sorpresa que nos producía en cada disco o canción, eso ya lo tiene superado. Eso lo hizo hace mucho tiempo. Es muy valioso que todavía tenga ganas y cosas para decir, y las siga llevando a cabo. Tantas veces uno se queda en las buenas intenciones. El tipo, más allá de tener su obra ya consumada, gigantesca además, todavía tiene ganas de seguir apostando a plantear cosas nuevas. Lo admiro profundamente. Ojalá llegado a esa edad, tenga las ganas de subir a un escenario o grabar.