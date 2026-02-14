Bad Bunny en Argentina: adelantan el show de este sábado por razones meteorológicas

La productora del espectáculo tomó en cuenta el pronóstico de fuertes lluvias para esta noche. También se adelantan los teloneros

Tras su debut anoche en Buenos Aires, Bad Bunny tiene todo listo para su segundo show que debió adelantarse por razones climáticas

Tras un primer River repleto y eufórico, Bad Bunny encara la segunda fecha de su paso por Buenos Aires con un cambio importante: el horario del concierto de este sábado 14 fue modificado por razones climáticas.

La productora DF Entertainment y Dale Play Live decidieron adelantar el espectáculo para evitar que coincida con el frente de tormenta previsto para la noche.

De esta manera, el show principal comenzará a las 20:00, una hora antes de lo anunciado originalmente.

El ajuste responde al pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires, que anticipa lluvias, ráfagas fuertes y posible actividad eléctrica durante la noche y la madrugada del domingo.

Según el reporte, el sábado se presentará con cielo parcialmente nublado, temperaturas cercanas a los 22°C durante la mañana y hasta 26°C por la tarde, con vientos del noroeste de hasta 50 km/h. Hacia la noche aparecen las primeras precipitaciones y tormentas aisladas (40% de probabilidad), con descenso térmico a 24°C. Para el domingo la inestabilidad será mayor: lluvias durante la madrugada y alrededor de 20°C.

Ante ese escenario, la organización decidió adelantar todo el cronograma para evitar interrupciones y garantizar la seguridad del público.

Cuáles son los nuevos horarios para el show en River

Apertura de puertas: 16:00

Ramma: 18:00

Chuwi: 19:00

Bad Bunny: 20:00