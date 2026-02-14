La Capital | Zoom | Bad Bunny

Bad Bunny en Argentina: adelantan el show de este sábado por razones meteorológicas

La productora del espectáculo tomó en cuenta el pronóstico de fuertes lluvias para esta noche. También se adelantan los teloneros

14 de febrero 2026 · 15:11hs
Tras su debut anoche en Buenos Aires

Tras su debut anoche en Buenos Aires, Bad Bunny tiene todo listo para su segundo show que debió adelantarse por razones climáticas

Tras un primer River repleto y eufórico, Bad Bunny encara la segunda fecha de su paso por Buenos Aires con un cambio importante: el horario del concierto de este sábado 14 fue modificado por razones climáticas.

La productora DF Entertainment y Dale Play Live decidieron adelantar el espectáculo para evitar que coincida con el frente de tormenta previsto para la noche.

De esta manera, el show principal comenzará a las 20:00, una hora antes de lo anunciado originalmente.

El ajuste responde al pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires, que anticipa lluvias, ráfagas fuertes y posible actividad eléctrica durante la noche y la madrugada del domingo.

Bad Bunny en River: camiseta de Messi, homenaje a Soda Stereo y el perreo de 80 mil personas

Según el reporte, el sábado se presentará con cielo parcialmente nublado, temperaturas cercanas a los 22°C durante la mañana y hasta 26°C por la tarde, con vientos del noroeste de hasta 50 km/h. Hacia la noche aparecen las primeras precipitaciones y tormentas aisladas (40% de probabilidad), con descenso térmico a 24°C. Para el domingo la inestabilidad será mayor: lluvias durante la madrugada y alrededor de 20°C.

Ante ese escenario, la organización decidió adelantar todo el cronograma para evitar interrupciones y garantizar la seguridad del público.

Cuáles son los nuevos horarios para el show en River

Apertura de puertas: 16:00

Ramma: 18:00

Chuwi: 19:00

Bad Bunny: 20:00

Bad Bunny junto a su pareja Gabriela Berlingeri, con quien se mostró públicamente en Buenos Aires por primera vez en largo tiempo

Bad Bunny eligió Buenos Aires para reavivar su historia de amor con Gabriela Berlingeri

La casita, un escenario recurrente en los shows de Bad Bunny

Orgullo nacional: "La casita" de Bad Bunny en el Super Bowl fue un diseño argentino

Tras su debut anoche en Buenos Aires, Bad Bunny tiene todo listo para su segundo show que debió adelantarse por razones climáticas

Bad Bunny llega a la Argentina después de hacer historia en el Super Bowl y los Grammy

Bad Bunny llevó sus raíces puertoriqueñas al Super Bowl

Las referencias latinas de Bad Bunny en el Super Bowl: invitados, escenas simbólicas y banderas

