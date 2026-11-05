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Cómo hacer torta de naranja: receta sencilla y exquisita

Húmeda, suave y rendidora, esta torta resuelve reuniones y juntadas. Su sabor promete convertirla en la favorita de muchos

5 de noviembre 2026 · 16:55hs
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Humeda y sencilla

Humeda y sencilla, la torta de naranja es una receta infalible

Hay recetas que vale la pena conocer por su simplicidad, versatilidad y sabor inigualable. Y también porque resuelven cualquier antojo y juntada con amigos. Este es el caso de la torta de naranja, una preparación básica, con pocos ingredientes, que nunca falla.

Las tortas caseras son la debilidad de muchos. Al rato de estar en el horno ya perfuman el hogar con un aroma especial que antoja a cualquiera. En el caso de las tortas con cítricos, además, su sabor suave y distintivo hace imposible no querer servirse un pedazo tras otro. Lo mejor de la torta de naranja es que no empalaga y mantiene esa textura esponjosa clásica del bizcochuelo.

Tal como sostiene la cocinera Paulina Cocina, el gran secreto para que la torta de naranja suba de nivel y se convierta en la favorita de todos los comensales es el almíbar, que realza completamente su sabor y le da un toque distintivo.

>>Leer más: Tres recetas fáciles y caseras para recibir invitados con algo rico

Ingredientes para una torta de naranja

  • 200 g manteca pomada (blanda, no derretida)
  • 200 g azúcar blanca
  • 4 huevos a temperatura ambiente
  • 200 g harina leudante, tamizada (o 200g harina 0000 + 2 cucharaditas rasas de polvo de hornear)
  • Ralladura de 2 naranjas (solo la parte coloreada)
  • 100 ml jugo de naranja

Para el almíbar:

  • 150 g azúcar
  • 150 ml jugo de naranja

>>Leer más: Cómo hacer un budín de banana perfecto: receta fácil y trucos para mejorarlo

Cómo hacer torta de naranja con almíbar: paso a paso

Paulina Cocina comparte el paso a paso de esta torta de naranja sencilla y deliciosa.

  1. Enmantecar y enharinar un molde de 22 cm de diámetro (o de 24 cm para una torta más baja) y precalentar el horno a 180 °C.
  2. Colocar la manteca pomada y el azúcar en un bol y batir hasta obtener una mezcla clara, aireada y cremosa.
  3. Agregar los huevos de a uno, batiendo solo hasta integrar cada unidad antes de incorporar la siguiente; añadir la ralladura de naranja y mezclar brevemente.
  4. Incorporar la harina tamizada y el jugo de naranja de manera alternada, comenzando y terminando con la harina, mezclando suavemente hasta integrar sin sobrebatir.
  5. Volcar la preparación en el molde, emparejar la superficie y hornear durante 35 a 45 minutos, sin abrir el horno durante los primeros 30 minutos, hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
  6. Mientras la torta se hornea, colocar el azúcar y el jugo de naranja del almíbar en una cacerola, llevar a hervor y cocinar durante 3 a 5 minutos hasta disolver completamente el azúcar; retirar del fuego.
  7. Retirar la torta del horno y, aún caliente o tibia, pinchar la superficie y verter el almíbar caliente de manera uniforme, dejando que se absorba.
  8. Dejar enfriar completamente antes de desmoldar.

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