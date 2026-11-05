La Capital | Zoom | Ricardo Fort

Ricardo Fort cumpliría 58 años: un recorrido por sus memes icónicos

Mediático, cantante, actor y empresario. Los memes de "El Comandante" aún hoy están entre los más usados en redes sociales

5 de noviembre 2026 · 09:11hs
Google Seguir a La Capital en Google
Ricardo Fort fotografía de Twitter

Ricardo Fort fotografía de Twitter

Ricardo Fort , una de las figuras mediáticas más importantes de la televisión argentina, cumpliría hoy 58 años. El Comandante murió el 25 de noviembre de 2013, cuando apenas tenía 45 años. Este año ya se cumplen trece años del aniversario de su muerte, pero Fort está más vivo que nunca.

Desde su primer aparición en la televisión argentina hasta hoy en día, hay ciertas frases y memes pronunciadas por El Comandante que siguen circulando en redes sociales. A continuación, un repaso por sus memes más icónicos.

La primera aparición de Fort en la TV

Aunque el momento más recordado de Ricardo Fort en la televisión fue su participación en Animales Sueltos, esta no fue esa su primera vez frente a las cámaras. En realidad, su sueño de ser famoso comenzó mucho antes.

A fines de los 90, el joven Ricardo Fort apareció en el programa "Movete" conducido por Carmen Barbieri. Con la ilusión de ser un gran cantante, presentó su canción "No volverás". Ese debut pasó desapercibido para la mayoría, sin embargo, esta fue solo una de las muchas apariciones que el mediático iba a tener en la televisión argentina.

>>Leer más: Ca7riel y Paco Amoroso serán los únicos argentinos en el festival Coachella

Los memes más icónicos de Ricardo Fort

1. “Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce”

Esta polémica frase fue pronunciada por Ricardo en una edición en “Showmatch”. . Ricky se encontraba en una disputa con Anibal Pachano, a quien calificó como “un periodista de segunda selección”, que “vive contando intimidades ajenas”. Cuando El Comandante dijo esta polémica oración, se encontraba en un “atril”, simulando ser un “presidente” realizando una “cadena nacional”.

2. “¡Cortaste toda la looz!”

Una de las frases más conocidas del Comandante, pronunciada cuando su madre, Marta Fort, accidentalmente cortará la luz. La frase entera dice: “¡Mamá, sacá la mano de ahí carajo! Acabas de cortar la electricidad porque metiste el “cutucuchillo” (cuchillo).” y remata: “¡Mamá, cortaste toda la looz!”

3. “¡Basta, chicos!”

Este meme hoy es usado por todos a modo de video o simplemente como una frase, que no es necesario explicar, con tan solo pronunciarla los argentinos sabemos que nos referimos a Ricardo Fort.

4. Sus presentaciones inolvidables

Si bien su presencia en los medios fue constante, sus participaciones en el programa Showmatch se transformaron en uno de los pilares para su viralización en Internet. En particular, sus performances en las que aprovechaba la pantalla para cantar sus canciones preferidas, maquillado, vestido con atuendos llamativos y haciendo gestos exagerados.

5. “El tren Fort pasa una sóla vez en la vida”

Otra vez situado en “Showmatch”, El Comandante pronunció una de sus icónicas frases. Esta vez, iba dirigida a su ex, Virginia Gallardo, quien en ese momento era una participante del programa.

4. "Y tuvo los dos"

Una de las entrevistas más recordadas de Ricardo Fort fue el programa Intrusos en 2011, donde, en una charla espontánea y algo controversial, el millonario y mediático explicó la dura relación que tenia con su padre.

Esta anécdota, dicha de manera casi desafiante y con un toque de humor negro, se convirtió en un meme popular, sobre todo por la forma en que Fort la contó.

>>Leer más: El fenómeno "Love is Blind Argentina": detrás del furor por los casamientos a ciegas

Noticias relacionadas
La actriz de raíces argentinas Anya Taylor-Joy protagoniza una de las películas de la cartelera de cine de Rosario 

Estrenos de cine en Rosario: drama argentino, acción y animación

Manu Ansaldi presenta su tercer disco en Rosario 

Manu Ansaldi presenta "La melodía eterna" en el escenario del Caras y Caretas

Litto Nebbia vuelve a Contraviento

Litto Nebbia vuelve a Contraviento con doble función: covers rosarinos y clásicos

“Nosotros, pero un poco mejor” se puede disfrutar en Netflix

Una comedia dramática italiana llegó a Netflix con una trama emotiva

Las más leídas

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

Lo último

Un ginecólogo usó lentes con cámaras al atender a una paciente: solo recibió una multa

Un ginecólogo usó lentes con cámaras al atender a una paciente: solo recibió una multa

El gobierno de Santa Fe levantó su panel en el Congreso sobre democracia tras la polémica Sain

El gobierno de Santa Fe levantó su panel en el Congreso sobre democracia tras la polémica Sain

Martita Fort contó que Madonna intentó seducir a Ricardo Fort

Martita Fort contó que Madonna intentó seducir a Ricardo Fort

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Después de más de 70 años el banco retiró todas sus oficinas y el inmueble quedó vacío, aunque el Grupo Petersen mantiene el contrato de alquiler
El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Por Gonzalo Santamaría
El gobierno de Santa Fe levantó su panel en el Congreso sobre democracia tras la polémica Sain

Por Facundo Borrego
Política

El gobierno de Santa Fe levantó su panel en el Congreso sobre democracia tras la polémica Sain

Tiro Suizo: una jubilada salió a limpiar la vereda, entraron a su casa a robar y le pegaron
Policiales

Tiro Suizo: una jubilada salió a limpiar la vereda, entraron a su casa a robar y le pegaron

Acumuladores compulsivos: los reclamos en Rosario crecieron un 67%

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Acumuladores compulsivos: los reclamos en Rosario crecieron un 67%

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas
La Ciudad

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Las más leídas
El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

Cuando quiso rescindir con Tiro Federal se llevó una sorpresa: El presidente me pidió que pagara el contrato

Cuando quiso rescindir con Tiro Federal se llevó una sorpresa: "El presidente me pidió que pagara el contrato"

Ovación
Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal
Ovación

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

Colapinto manejó un Renault 6 de fanáticos santafesinos en las calles de San Pablo

Colapinto manejó un Renault 6 de fanáticos santafesinos en las calles de San Pablo

Estuvo en Newells y vio jugar a Messi y Rodas, pero pegó el salto a primera en Tigre

Estuvo en Newell's y vio jugar a Messi y Rodas, pero pegó el salto a primera en Tigre

Policiales
Tiro Suizo: una jubilada salió a limpiar la vereda, entraron a su casa a robar y le pegaron
Policiales

Tiro Suizo: una jubilada salió a limpiar la vereda, entraron a su casa a robar y le pegaron

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y miembros de su banda

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y miembros de su banda

Lo mataron en una pelea que terminó a los balazos: hay cuatro imputados

Lo mataron en una pelea que terminó a los balazos: hay cuatro imputados

Difunden el video de un crimen en el oeste de Rosario y buscan a los autores

Difunden el video de un crimen en el oeste de Rosario y buscan a los autores

La Ciudad
Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber

Un herido en dos choques casi en simultáneo en  Circunvalación

Un herido en dos choques casi en simultáneo en  Circunvalación

Acumuladores compulsivos: los reclamos en Rosario crecieron un 67%

Acumuladores compulsivos: los reclamos en Rosario crecieron un 67%

El municipio pide acelerar la puesta a punto de Circunvalación

El municipio pide acelerar la puesta a punto de Circunvalación

Difunden el video de un crimen en el oeste de Rosario y buscan a los autores
Policiales

Difunden el video de un crimen en el oeste de Rosario y buscan a los autores

Asociación Rosarina de Fútbol: el próximo lunes vuelve el torneo Ivancich

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: el próximo lunes vuelve el torneo Ivancich

Finalmente el telescopio espacial de la Nasa cayó en Indonesia
Información General

Finalmente el telescopio espacial de la Nasa cayó en Indonesia

Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días
La Región

Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días

Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe
La región

Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe

Lo mataron en una pelea que terminó a los balazos: hay cuatro imputados
Policiales

Lo mataron en una pelea que terminó a los balazos: hay cuatro imputados

Cococcioni: El delincuente tiene más herramientas que nosotros
Política

Cococcioni: "El delincuente tiene más herramientas que nosotros"

Pullaro criticó a la UNR por la presencia de Marcelo Sain en un congreso
Política

Pullaro criticó a la UNR por la presencia de Marcelo Sain en un congreso

Mataron en Villa G. Gálvez a un hombre que tenía una tobillera electrónica
Policiales

Mataron en Villa G. Gálvez a un hombre que tenía una tobillera electrónica

Según Pullaro y Llaryora, el agro ya bancó, ahora les toca a la energía y la minería

Por Facundo Borrego
Política

Según Pullaro y Llaryora, el agro ya bancó, ahora les toca a la energía y la minería

Presentaron el mapa de la morosidad en el Senado de la Nación
Política

Presentaron el mapa de la morosidad en el Senado de la Nación

Qué mecanismo desató en el corazón el golpe mortal al jugador de Tenerife

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Qué "mecanismo" desató en el corazón el golpe mortal al jugador de Tenerife

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda no navegar de noche
La Ciudad

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda no navegar de noche

Trump perdió en el supermartes: los demócratas controlarán el Congreso
El Mundo

Trump perdió en el supermartes: los demócratas controlarán el Congreso

Por qué De Paul y Lo Celso no fueron convocados a la selección argentina
Ovación

Por qué De Paul y Lo Celso no fueron convocados a la selección argentina

La Federación LGBT alertó por el aumento de los crímenes de odio
Información General

La Federación LGBT alertó por el aumento de los crímenes de odio

Mosquitos en Rosario: ¿pican más a la gente de sangre dulce y de mayor estatura?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Mosquitos en Rosario: ¿pican más a la gente de "sangre dulce" y de mayor estatura?

Fuerte temporal en Rosario y la región: granizo, árboles caídos y destrozos
La Ciudad

Fuerte temporal en Rosario y la región: granizo, árboles caídos y destrozos

Cartelera económica: paneles sobre empleo y pobreza en el Congreso sobre Democracia
Economía

Cartelera económica: paneles sobre empleo y pobreza en el Congreso sobre Democracia

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario
Policiales

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario