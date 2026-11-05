Ricardo Fort cumpliría 58 años: un recorrido por sus memes icónicos

Mediático, cantante, actor y empresario. Los memes de "El Comandante" aún hoy están entre los más usados en redes sociales

Ricardo Fort , una de las figuras mediáticas más importantes de la televisión argentina, cumpliría hoy 58 años. El Comandante murió el 25 de noviembre de 2013, cuando apenas tenía 45 años. Este año ya se cumplen trece años del aniversario de su muerte, pero Fort está más vivo que nunca.

Desde su primer aparición en la televisión argentina hasta hoy en día, hay ciertas frases y memes pronunciadas por El Comandante que siguen circulando en redes sociales. A continuación, un repaso por sus memes más icónicos.

Aunque el momento más recordado de Ricardo Fort en la televisión fue su participación en Animales Sueltos, esta no fue esa su primera vez frente a las cámaras. En realidad, su sueño de ser famoso comenzó mucho antes.

A fines de los 90, el joven Ricardo Fort apareció en el programa "Movete" conducido por Carmen Barbieri . Con la ilusión de ser un gran cantante, presentó su canción "No volverás" . Ese debut pasó desapercibido para la mayoría, sin embargo, esta fue solo una de las muchas apariciones que el mediático iba a tener en la televisión argentina.

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Los memes más icónicos de Ricardo Fort

1. “Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce”

Esta polémica frase fue pronunciada por Ricardo en una edición en “Showmatch”. . Ricky se encontraba en una disputa con Anibal Pachano, a quien calificó como “un periodista de segunda selección”, que “vive contando intimidades ajenas”. Cuando El Comandante dijo esta polémica oración, se encontraba en un “atril”, simulando ser un “presidente” realizando una “cadena nacional”.

2. “¡Cortaste toda la looz!”

Una de las frases más conocidas del Comandante, pronunciada cuando su madre, Marta Fort, accidentalmente cortará la luz. La frase entera dice: “¡Mamá, sacá la mano de ahí carajo! Acabas de cortar la electricidad porque metiste el “cutucuchillo” (cuchillo).” y remata: “¡Mamá, cortaste toda la looz!”

3. “¡Basta, chicos!”

Este meme hoy es usado por todos a modo de video o simplemente como una frase, que no es necesario explicar, con tan solo pronunciarla los argentinos sabemos que nos referimos a Ricardo Fort.

4. Sus presentaciones inolvidables

Si bien su presencia en los medios fue constante, sus participaciones en el programa Showmatch se transformaron en uno de los pilares para su viralización en Internet. En particular, sus performances en las que aprovechaba la pantalla para cantar sus canciones preferidas, maquillado, vestido con atuendos llamativos y haciendo gestos exagerados.

5. “El tren Fort pasa una sóla vez en la vida”

Otra vez situado en “Showmatch”, El Comandante pronunció una de sus icónicas frases. Esta vez, iba dirigida a su ex, Virginia Gallardo, quien en ese momento era una participante del programa.

4. "Y tuvo los dos"

Una de las entrevistas más recordadas de Ricardo Fort fue el programa Intrusos en 2011, donde, en una charla espontánea y algo controversial, el millonario y mediático explicó la dura relación que tenia con su padre.

Esta anécdota, dicha de manera casi desafiante y con un toque de humor negro, se convirtió en un meme popular, sobre todo por la forma en que Fort la contó.

ricardo fort en intrusos entrevista dice diciendo hablando de su padre hasta me ha llegado a decir que prefiere prefiero tener un hijo drogadicto antes de tener un hijo homosexual y tuvo los dos pic.twitter.com/gwl1MP7xmU — galería esquizo (@galeriaesquizo) June 2, 2022

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