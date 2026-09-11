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La Escultura de los deseos, obra itinerante de Marta Minujín, llegó al museo Castagnino

La reconocida artista trajo a Rosario una experiencia inmersiva y sensorial que podrá visitarse en la explanada del museo rosarino hasta el 12 de octubre

11 de septiembre 2026 · 15:07hs
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La Escultura de los deseos

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La "Escultura de los deseos", obra itinerante de Marta Minujín, llegó al museo Castagnino.
La Escultura de los deseos, obra itinerante de Marta Minujín, llegó al museo Castagnino

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Disruptiva y colorida, como lo es Marta Minujín, una imponente obra de arte ya luce en la explanada del Museo Castagnino, en avenida Pellegrini y bulevar Oroño. Se llama la Escultura de los deseos. La inauguración oficial fue este viernes con la presencia de la artista en Rosario. La "experiencia artística inmersiva, sensorial y participativa" podrá visitarse hasta el 12 de octubre con entrada libre y gratuita.

Minujín es una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo latinoamericano y una referente del arte de vanguardia de las décadas de 1960 y 1970. Su obra fue fundamental en el desarrollo del happening, el arte participativo y las prácticas vinculadas a los medios de comunicación de masas.

Minujín presentó la obra este mediodía desde el Museo Castagnino. A sus 83 años, la reconocida artista sigue desplegando la lucidez y el histrionismo que siempre la caracterizaron. "Soy la primera artista del mundo que hace esculturas inflables. Esta cultura nace de una chica que tengo y la trasladé. Es más fácil de trasladar, acá a Rosario llegó en camión, pero pasó por New York, Roma y Arabia Saudita", contó en la conferencia.

"Soy esencialmente pop. Todo lo que hago es pop. Me relaciono más con músicos de rock que con los artistas plásticos. Hago obras políticas. Creo que todos los deseos son posibles", agregó Minujín.

Detalles de la obra

La Escultura de los deseos tiene 15 metros de altura, 10 metros de profundidad y 7 metros de base. Es una gran escultura blanda compuesta por veinte formas entrelazadas que construyen un "portal inflable y luminoso", concebida para ser recorrida por su exterior y su interior en una interacción directa con el público.

Los visitantes podrán recorrerla rodeados de formas ondulantes, colores vibrantes y sonidos de la naturaleza. En este entorno, "la obra invita a susurrar deseos, transformando la experiencia en un acto íntimo y colectivo a la vez", explicaron desde el Museo.

El origen de la escultura

La Escultura de los deseos retoma el espíritu experimental de las primeras esculturas de colchones que Minujín desarrolló en la década de 1960: espacios lúdicos, participativos y pensados para ser vividos desde adentro. Sus patrones fluorescentes y su escala monumental intensifican la percepción y convierten el espacio en un territorio de juego y exploración.

La obra fue presentada por primera vez en 2017 en Buenos Aires, junto al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), y en 2025 en el Museo de Arte Contemporáneo de Arabia Saudita (Samoca), en Riad.

Cuándo visitar la escultura en Rosario

Tras su habilitación oficial de este viernes, la obra de Minujín quedará abierta al público en la explanada del Museo Castagnino hasta el 12 de octubre. Se la podrá recorrer de martes a viernes de 13 a 19, y los fines de semana y feriados de 10 a 19. Fuera de esa franja horaria, la estructura permanecerá inflada e iluminada para ser apreciada desde el exterior.

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