Harry Styles anunció nuevas fechas en su gira y eligió a dos argentinos como teloneros

El cantante inglés confirmó doce nuevas ciudades en su tour "Together, Together" y sorprendió al elegir a dos argentinos para la previa de uno de sus shows

Harry Styles eligió a dos argentinos como teloneros en su show en Dallas

El cantante británico Harry Styles anunció nuevas fechas de su gira “Together, Together”. Las redes sociales rápidamente se revolucionaron al notar que entre sus teloneros hay dos argentinos.

El anuncio incluye un total de doce ciudades distribuidas entre Norteamérica y Europa: Phoenix, Dallas, Los Ángeles, Toronto, Atlanta, Chicago, Berlín, París, Madrid, Roma, Dublín y Londres. Si bien el ex miembro de One Direction no anunció una fecha en Argentina CA7RIEL y Paco Amoroso fueron elegidos por el cantante para acompañarlo en una de las fechas de su gira.

El dúo de artistas viene en la cresta de una ola que no para de crecer. La dupla lanzó este año su nuevo disco, “Free Spirits”, que cuenta con la colaboración de figuras globales como Sting y Jack Black. Con una estética completamente renovada respecto de su anterior trabajo, “Baño María”, lanzaron la gira mundial “Free Spirit World Tour”, con la que agotaron dos fechas en el Movistar Arena y también pasaron por Rosario.

Paco y CA7RIEL con Harry Styles

En una de las fechas anunciadas en Estados Unidos, los teloneros del show serán Paco y Catriel. Se trata de la parada de Dallas.

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Luego de que Harry Styles diera a conocer la noticia, fueron los propios artistas quienes compartieron un posteo en sus redes sociales. Con unas imágenes en las que aparecen luciendo una remera que dice “I Love Dallas”, escribieron: “TOCAMOS CON HARRY EN DALLAS. See you in 2027!!”.