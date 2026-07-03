Andrés Calamaro visitó a la selección en la previa del partido ante Cabo Verde El músico pasó por la práctica de la Albiceleste en Miami, participó del video diario con Scaloni y Messi, y recibió una camiseta firmada por todo el plantel. 3 de julio 2026 · 11:07hs

Andrés Calamaro estuvo presente en el último entrenamiento de la Selección argentina antes del partido contra Cabo Verde

Andrés Calamaro visitó a la selección argentina en la previa del partido ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El músico, sabido fanático del fútbol, estuvo presenten el último entrenamiento del equipo en Miami, antes de el encuentro pautado para este viernes a las 19 en el Hard Rock Stadium.

Durante el encuentro, Calamaro formó parte del tradicional video diario que publica el plantel en sus redes sociales oficiales. “Hola, soy Andrés Calamaro. Me gustaría que escuchemos esta edición con ‘para qué contar el tiempo que nos queda’, los versos preferidos en los estadios de ‘Para no olvidar’”, dice en el video.

El regalo de la Selección para Andrés Calamaro El artista presenció la práctica y compartió tiempo con los miembros del cuerpo técnico y los jugadores. Además, se llevó un souvenir de lujo: Chiqui Tapia le entregó una camiseta firmada por todos los integrantes del plantel. El presidente de la AFA publicó en Instagram un registro de la visita ilustre, donde escribió “Mi Andrelo querido”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudio Chiqui Tapia (@chiquitapia) Antes del debut de la Selección ante Argelia, el equipo recibió la visita de La Mona Jiménez. El legendario cuartetero cordobés comió un asado con el plantel, hizo bailar a Messi y también se llevó camisetas de regalo.