Alex Caniggia contó su pelea con Mariana Nannis: "Me echó del departamento"

En un TikTok, el mediático contó que Nannis lo echó de su departamento en vísperas del nacimiento de Venezia, la hija que tuvo con Melody Luz a mitad de julio. “Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice ‘voy para allá. Voy por el divorcio con tu viejo. En tres días llego, tenés que irte del departamento”, narró Alex, sobre el regreso de su madre al país desde Europa.

“Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: ‘¿Qué me hacés? Mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba’”, sumó el conductor de "Los desconocidos de siempre".

Según compartió, no hubo manera de convencer a Nannis de que lo dejara quedarse en la propiedad. “Me echó. Bueno, nos reputeamos y me mudé. A todo esto, lo peor fue que cuando vino nunca vivió en el departamento”, agregó. Además, contó que su madre le pidió, a través de sus abogados, que siguiera pagando las expensas del departamento en cuestión.

Finalmente, el mediático cuestionó a su mamá por no interesarse en conocer a la pequeña Veniza. “Ni siquiera se preocupó a ver la panza, a ver la nieta. Ni me felicitó, ni felicitó a mi mujer, nada. O sea, nació y ella estaba acá y ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre. Así que esto no se lo voy a perdonar a mi vieja nunca en mi vida, para mí ya no existe, le hice la cruz”, cerró Alex, contundente.