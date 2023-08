Charlotte Caniggia reveló el difícil momento que atraviesa con sus padres

La mediática se sinceró durante una nota en Intrusos al contar los detalles del vínculo que mantiene con Mariana Nannis y el ex futbolista

Charlotte Caniggia confesó que no tiene contacto con sus padres.

Charlotte Caniggia sorprendió cuando durante una entrevista en el programa Intrusos (América TV) la consultaron cómo era el vínculo con sus padres. "No hay relación con ellos. No hablo con mi madre ni con mi padre. Por eso no te podría contestar esta pregunta", fue la contundente respuesta de la figura del reality.