Abrazo de leyendas: Messi y Charly García se encontraron después del partido El músico fue a ver el último partido oficial del rosarino en la Selección y se saludaron a la salida del Monumental 5 de septiembre 2025 · 10:08hs

Charly García fue a ver a la Selección y después del partido se sacó una foto con Messi, De Paul y Chiqui Tapia

Argentina goleó a Venezuela en lo que fue el último partido de Lionel Messi con la Albiceleste en el país. Para coronar esa despedida, el capitán no sólo metió dos goles y recibió el amor de la gente, sino que tuvo oportunidad de saludar a otra leyenda nacional: Charly García.

El músico de 73 años fue a ver el encuentro al estadio Monumental, que se mostró colmado de hinchas argentinos. Después del encuentro, García se acercó al vestuario de la Selección y se sacó fotos con Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y hasta con Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Pero el encuentro no fue solo una foto. García y Messi estuvieron un largo rato hablando. Cuando el rosarino terminó de hablar con la prensa, Charly pasó al lado suyo y se fueron juntos.

Otro momento que quedó registrado y celebrado en redes sociales fue la despedida entre ambos. El músico se acercó al auto de Lionel para saludarlo, mientras decenas de personas filmaban la escena. “Chau, que Dios te bendiga”, le dijo Charly a Lionel mientras le daba la mano. Después les lanzó un beso a él y a Antonela, que se mostró emocionada.