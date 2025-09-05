La Capital | Zoom | cantante

Quién es Eugenia Quevedo, la cantante que hizo llorar a Antonela Roccuzzo

La cantante de cuarteto emocionó al cantar el himno antes del partido de Argentina contra Venezuela. Su historia, entre San Luis y Córdoba, "La Voz Argentina" y Spotify

5 de septiembre 2025 · 10:42hs
Eugenia Quevedo

Eugenia Quevedo, la artista que hizo emocionar a todo el estadio Monumental con su interpretación del Himno nacional argentino

El jueves por la noche, Argentina goleó a Venezuela por Eliminatorias, en lo que fue el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en suelo nacional. En este contexto especial, la emoción se sintió a flor de piel en el Estadio Monumental desde mucho antes del comienzo de los 90 minutos.

Un momento cúlmine de esa emotividad fue el de cantar el himno, que en esta oportunidad fue entonado por María Eugenia Quevedo. La interpetración de la artista de 33 años conmovió hasta las lágrimas a muchos presentes, incluyendo a Antonela Roccuzzo.

Embed - EUGE QUEVEDO cantó El HIMNO NACIONAL ARGENTINO en el último partido oficial de MESSI en ARGENTINA

>> Leer más: Abrazo de leyendas: Messi y Charly García se encontraron después del partido

Quién es Eugenia Quevedo, la cantante que emocionó al Monumental

Apodada “La Muela”, Eugenia nació en San Luis y se crió en Córdoba, donde desarrolló su carrera musical desde muy joven. Su primera aparición pública fue en el programa de talentos "El cantorcito", del Canal 12 de Córdoba, donde llegó a la final. En el año 2006, ganó un concurso infantil dentro del Festival de Peñas de Villa María.

En 2008 y 2010, pasó por "Talento Argentino" con dieciséis y dieciocho años, y en 2012 estuvo en "La Voz Argentina", donde quedó en el equipo del Puma Rodríguez.

Embed - Eugenia Quevedo - Pero Me Acuerdo De Ti - La Voz Argentina

Desde entonces, Quevedo construyó su carrera solista en el cuarteto. En 2014, lanzó “Mi sueño”, su primer álbum. Después siguieron “Mi corazón es para vos” (2017), “No te confundas” (2018), y “VIVE” (2019). En 2017, ganó el Premio Carlos Gardel en la categoría "Mejor álbum nuevo artista tropical"

Desde 2019, empezó a vincularse con La Banda de Carlitos (LBC), popular formación cordobesa de la cual hoy es la voz principal.

Actualmente, Eugenia es una de las principales referentes del cuarteto a nivel nacional. En Spotify, tiene más de dos millones de oyentes mensuales. Algunas de sus canciones más populares son “No podrás”, “Cómo lo hizo?”, “Ojalá” (con Luck Ra) y “Perdonarte para qué”. Sólo entre esos cuatro temas, acumula casi 100 millones de reproducciones en la plataforma de audio.

Embed - Perdonarte Para Que? - Eugenia Quevedo | LBC (En Vivo)

Noticias relacionadas
Wanda Nara reveló el nombre de algunos de los participantes de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity: uno por uno, quiénes son los participantes confirmados

Charly García fue a ver a la Selección y después del partido se sacó una foto con Messi, De Paul y Chiqui Tapia

Abrazo de leyendas: Messi y Charly García se encontraron después del partido

Cris Morena habló por primera vez tras el fallecimiento de su nieta

Cris Morena habló por primera vez de la muerte de su nieta: "Romina está con Mila"

En San Lorenzo se dará una nueva feria de emprendedores con shows musicales y clases de baile

Agenda cultural en la región: tardes de aire libre y noches para bailar bandas en vivo todo el fin de semana

Ver comentarios

Las más leídas

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Lo último

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el sí antes del intendente Javkin

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el "sí" antes del intendente Javkin

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

La Fiscalía Regional de Rosario confirmó quién era el hombre fallecido. Continúa la investigación sobre las circunstancias de su muerte
Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua
Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad
La Ciudad

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros
LA CIUDAD

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el sí antes del intendente Javkin
LA CIUDAD

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el "sí" antes del intendente Javkin

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE
La Ciudad

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro
La Ciudad

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Ovación
Newells y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad
OVACION

Newell's y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Newells y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Newell's y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026

Cómo salió el reemplazante de Franco Colapinto en los libres 1 del GP de Italia en Monza

Cómo salió el reemplazante de Franco Colapinto en los libres 1 del GP de Italia en Monza

Policiales
Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua
Policiales

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

La Ciudad
Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el sí antes del intendente Javkin
LA CIUDAD

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el "sí" antes del intendente Javkin

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria
Ovación

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Lionel Scaloni: Messi va a descansar, merecido lo tiene
Ovación

Lionel Scaloni: "Messi va a descansar, merecido lo tiene"

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?
Policiales

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero
La Ciudad

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio
Política

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones
La Región

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar
Información General

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad
Información General

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora
El Mundo

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal
Información General

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas
Policiales

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas

La detención de Norma Acosta: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta: "Hay una trama criminal"

Campaña en Rosario en solidaridad con María Teresa por la inundación
la region

Campaña en Rosario en solidaridad con María Teresa por la inundación

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento a los docentes
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento a los docentes

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial