Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

El chico de 11 años fue asesinado durante una balacera en Los Pumitas en 2023. Fiscalía sostiene que el ataque buscaba enviar un mensaje entre bandas narco

"Te llevamos en nuestros corazones". El mural que recuerda a Máximo Jerez, víctima de una balacera entre bandas.

Tres años después del crimen que conmocionó a Rosario y derivó en una pueblada contra presuntos búnkers de droga en Empalme Graneros , este lunes comenzó el juicio oral por el asesinato de Máximo Jerez , el nene de 11 años que murió al quedar en la línea de fuego de un ataque a balazos dirigido contra una banda rival.

El debate se desarrolla en la sala 10 del Centro de Justicia Penal ante un tribunal integrado por los jueces Gonzalo López Quintana, Nicolás Vico Gimena y Gustavo Pérez de Urrechu .

El fiscal Franco Tassini , de la Unidad de Homicidios Dolosos, solicitó la prisión perpetua para cuatro de los acusados, a quienes atribuyó haber ejecutado el ataque armado que terminó con la muerte del niño y dejó además tres menores heridos.

La Fiscalía los acusa como coautores de un homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de armas de fuego, además de tres tentativas de homicidio calificadas por las heridas sufridas por otros tres chicos que estaban en el lugar y del delito de portación ilegal de arma de fuego de guerra.

Para los cuatro, el Ministerio Público pidió la pena de prisión perpetua.

En tanto, Gustavo B. (54) llegó a juicio acusado de encubrimiento agravado, por haber colaborado para ocultar el automóvil utilizado en el ataque. En su caso, la Fiscalía solicitó una condena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva.

El ataque que terminó con la vida de Máximo

De acuerdo con la acusación fiscal, el ataque ocurrió el 5 de marzo de 2023, alrededor de la 1.30, en la esquina de Cabal y pasaje San José, en el barrio Los Pumitas.

Según la investigación, los acusados llegaron a bordo de un Honda Civic y abrieron fuego de manera directa contra las personas que se encontraban frente a distintas viviendas de la cuadra.

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Los disparos impactaron en Máximo Jerez, quien tenía 11 años y jugaba en la vereda junto a sus primos. El niño recibió un balazo en el pecho y murió en el lugar.

También resultaron heridos Alexis, de 13 años, quien recibió un disparo en el tórax; una niña de 2 años, baleada en un brazo; y otro adolescente de 13 años, que sufrió una herida en la boca.

Un crimen ligado a la disputa entre bandas

Para la Fiscalía, el ataque no estaba dirigido contra la familia de Máximo, integrante de la comunidad Qom, sino que buscaba enviar un mensaje en medio de la disputa entre organizaciones dedicadas al narcomenudeo que operaban en el barrio.

Así quedó una de las viviendas de "Los Salteños" tras la pueblada desatada a partir del crimen de Máximo Jerez en Los Pumitas. Foto: Sebastián Suárez Meccia.

La investigación sostiene que los agresores respondían a Alex "Araña" Ibáñez, un preso alojado entonces en la cárcel de Piñero, y que el blanco del atentado era la familia Villazón, conocida como Los Salteños, con la que mantenía una disputa por el control de la venta de drogas en la zona.

La balacera derivó en uno de los episodios de mayor conmoción social registrados en Rosario en los últimos años. Horas después del crimen, vecinos de Los Pumitas demolieron tres viviendas señaladas como puntos de venta de droga en una protesta que fue transmitida en vivo por distintos medios nacionales.

El Honda Civic que permitió avanzar en la investigación

Uno de los elementos clave para esclarecer el caso fue el Honda Civic negro utilizado por los atacantes. La acusación sostiene que, tras el crimen, el vehículo fue escondido en una vivienda de Campodónico al 3200.

Por esa maniobra está acusado Gustavo B., quien, según la investigación, ordenó desde la cárcel ocultar el automóvil con ayuda de familiares.

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Por ese hecho ya fueron condenados mediante procedimientos abreviados Esteban Ezequiel Merengo y Alejandra Fabiana Rodríguez, además de otros involucrados en el encubrimiento.

Un juicio esperado por la familia

El debate oral llega más de tres años después de un crimen que se convirtió en un símbolo de la violencia ligada al narcotráfico en Rosario.

La muerte de Máximo Jerez, un chico ajeno a las disputas criminales que jugaba en la puerta de su casa cuando comenzaron los disparos, marcó uno de los episodios más dolorosos de la escalada de violencia que atravesó la ciudad durante 2023 y motivó un fuerte reclamo social por mayor seguridad en los barrios más afectados por el narcomenudeo.