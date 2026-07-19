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Entre lágrimas y abrazos, la emotiva despedida de Rubén Rada reunió a toda la familia malvinera

El exsoldado combatiente de Malvinas falleció este sábado a los 63 años. Este domingo una multitud se acercó a despedirlo entre lágrimas y orgullo

Mila Kobryn

Por Mila Kobryn

19 de julio 2026 · 13:00hs
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El velatorio de Rubén Rada se realizó en la sede local de la Gobernación.

El velatorio de Rubén Rada se realizó en la sede local de la Gobernación.
Exsoldados combatientes despidieron a Rubén Rada. 

Exsoldados combatientes despidieron a Rubén Rada. 

En una jornada cargada de tristeza y emoción, la sede de la gobernación de Santa Fe se vistió de luto este domingo para despedir los restos de Rubén Rada, exsoldado combatiente, presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia y gran luchador por la causa Malvinas.

Quienes estuvieron en las inmediaciones de la plaza San Martín esta mañana pudieron percibir que algo distinto sucedía. La puerta de la sede de gobernación desbordaba de gente y en frente del ingreso se encontraba el camión del Centro de Exsoldados Combatientes de Rosario junto a su clásica cocina de campaña. Los vehículos estacionados en los alrededores tenían algo en común: todos lucían con orgullo alguna imagen de las Islas Malvinas.

La mañana, helada, gris, impiadosa, acompañó una jornada marcada por ese desamparo que genera la pérdida de grandes hombres. En el edificio ubicado en Santa Fe entre Dorrego y Moreno decenas de personas se encontraron para despedir a Rubén Rada, expresidente del Centro de Rosario y dirigente de la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Santa Fe.

Despedir a un líder

Sin duda, Rubén fue el líder de los veteranos santafesinos. Lo dicen hoy, todos, pero lo dijeron siempre. Es que a mediados de la década del noventa llegó a la presidencia del Centro de Rosario y pateó el tablero. En un contexto difícil él fue un guía, el faro que marcó el camino a seguir. Su presencia fue un antes y un después en la causa Malvinas a nivel local y nacional.

"Fue un trabajador incansable. Estoy seguro que los veteranos de todo el país algo le deben a él", dice el veterano de guerra Miguel Ángel Gelman en diálogo con este medio.

Es que a la sede local de gobernación llegaron excombatientes de distintas localidades y provincias que viajaron a despedir a Rada de manera colectiva, entre abrazos, llantos y muchísimo orgullo por el legado que dejó. "Esto es lo que logró Rubén: la unión entre nosotros. Vino gente de todos lados".

Algunos tienen la voz quebrada, no pueden hablar. Otros aprovechan para contar anécdotas, recuerdos con Rubén. Aparecen los viajes, las conversaciones, las peleas dadas ante la desmalvinización. Otros hasta recuerdan discusiones y, hoy, se ríen con nostalgia. "Era un loco lindo", dicen.

"Él llegó y ordenó todo. Lo buscamos para que sea el presidente porque veíamos que era un gran líder y eso era lo que necesitábamos como organización. Él abría puertas", cuenta otro excombatiente.

Una última alegría: la bandera de Malvinas en el partido de Argentina

"Rubén respiraba Malvinas todo los días, todo el día", aseguran todos. Su vida fue la lucha incansable por malvinizar, lograr que las nuevas generaciones levanten la causa Malvinas como propia y que la reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas no desaparezca.

No hace mucho tiempo lo dijo él mismo: “La lucha continúa y parte muy importante de esa lucha es continuar el camino, sembrando. Somos personas que nos vamos a ir, un día no vamos a estar más. Por eso hacemos hincapié en la educación: la llama de la memoria la tiene que llevar adelante la educación argentina”, afirmaba Rada a este medio hace un año.

Por eso, cuando el miércoles pasado los jugadores de la Selección Argentina desplegaron la bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas" tras el triunfo ante Inglaterra, el trabajo de Rubén pareció, por fin, dar sus frutos.

"Estos días fueron muy emotivos. Los que estábamos en frente de las instituciones decíamos que era un partido, que no debíamos comparar lo que fue la guerra. Pero por dentro de cada uno de nosotros estaba algo muy emotivo e histórico. Esa bandera para nosotros tiene un significado enorme. Se le demostró al mundo entero que hoy hay un pueblo que sigue reclamando soberanía. Él tuvo la oportunidad de verlo y nos escribió. Para colmó él es fanático de Central. Lo vio a Lo Celso con la bandera, imaginate", cuenta el actual presidente del Centro, Claudino Chamorro a La Capital

Chamorro también dijo unas palabras ante una multitud con el corazón roto. "Quédate tranquilo hermano, tu legado va a estar vigente. Tu lucha no fue en vano. Deciles a nuestros héroes que nos esperen, que ya nos encontraremos. Te deben estar necesitando, por eso te llamaron".

>>Leer más: Excombatientes de Malvinas: "Un día no vamos a estar más y la llama de la memoria tiene que continuar"

Unidad por Malvinas

"Queremos agradecerle a la familia por haberlo cobijado. A este hombre, hermano, camarada, nuestro líder que nos llevó y nos enseñó lo que es la unidad. Ese es su legado. Nos juntó a todos y hoy lo vuelve a hacer" expresó Chamorro en su discurso.

La despedida de Rubén no sólo fue un gran reencuentro entre excombatientes sino que también reunió a distintas autoridades y dirigentes de diversos espacios político. Estuvieron presentes el intendente Pablo Javkin, el gobernador Maximiliano Pullaro y el exgobernador Omar Perotti así como el diputado nacional Agustín Rossi y el senador provincial Ciro Seisas.

"Va a ser difícil para nosotros sentarnos en esa butaca. Está todo dicho por la presencia de las autoridades actuales y pasadas. Nos deja el orgullo de haberlo acompañado", dijo ante la multitud Adolfo “Fito” Schweighofer, presidente del Centro Ex Combatientes de Malvinas en Santa Fe. Y después, le habló directamente al intendente de Rosario: "Proponemos que una calle de Rosario lleve su nombre".

La familia de Rubén no fue ajena al gran encuentro que se generó para despedirlo. "Para nosotros él es Rubén, padre, marido. El que nos hacía asados. Pero empezamos a ver las muestras de cariño en las redes y vemos esto, toda esta gente acá y nos llena de emoción", dijo la madre de sus hijos.

En las escaleras de la gobernación una bandera celeste y blanca, firmada por Arteón, expresa: "Quién dijo que los que se van no vuelven". La muerte de Rubén Rada deja un vacío enorme. Sin embargo, no todo está perdido: los veteranos de Malvinas recogen su legado porque, como decía él, la lucha continúa.

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