Santa Fe reclama que Nación extienda la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social

La secretaria de Transporte, Mónica Alvarado, afirmó que 30 empresas interurbanas aún no tienen Sube y miles de pasajeros quedan excluidos del beneficio

La provincia exige que Nación implemente la Sube en 30 empresas de colectivos interurbanos

El gobierno de Santa Fe volvió a reclamar a la Nación la extensión del sistema Sube a todo el transporte interurbano provincial para que los usuarios que integran la tarifa social puedan acceder al beneficio sin importar qué empresa utilicen.

Según explicó la secretaria de Transporte y Logística de la provincia, Mónica Alvarado , actualmente 30 de las 40 empresas que prestan servicios interurbanos en Santa Fe todavía no operan con Sube , lo que impide que una parte de los pasajeros acceda al descuento que financia el Estado nacional.

"Desde el inicio de la gestión venimos reclamando que se implemente el sistema Sube en la totalidad del transporte público de la provincia para que todos los santafesinos puedan gozar de este subsidio" , sostuvo la funcionaria en diálogo con LT8 .

La tarifa social de Sube permite que determinados grupos paguen solo el 45% del valor del boleto, mientras que el Estado nacional cubre el 55% restante.

El beneficio alcanza, entre otros, a jubilados y pensionados, excombatientes de Malvinas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, el programa Progresar y trabajadoras de casas particulares.

Sin embargo, Alvarado explicó que ese descuento solo puede aplicarse en las empresas que cuentan con el sistema. "Si no tenés el sistema Sube, ese subsidio no se puede implementar", remarcó.

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El 25% de los usuarios no accede a la tarifa social

Aunque las áreas metropolitanas de Rosario y Santa Fe concentran la mayor cantidad de viajes, la funcionaria señaló que uno de cada cuatro usuarios del transporte interurbano de la provincia sigue sin poder utilizar la tarifa social debido a la falta de implementación del sistema.

"Las áreas metropolitanas de Rosario y Santa Fe representan aproximadamente el 75% de los viajes. Eso significa que el otro 25% de los usuarios todavía no tiene acceso a la red Sube", explicó.

Para la provincia, esto genera diferencias entre pasajeros con idénticas condiciones sociales que reciben un trato distinto según la empresa o el recorrido que utilizan.

"Hay jubilados o empleadas domésticas que, según el viaje que hagan, pueden acceder al beneficio o no. Eso genera una desigualdad entre usuarios que deberían recibir el mismo tratamiento", afirmó.

Otro reclamo: el congelamiento del aporte nacional

Alvarado también cuestionó la decisión del gobierno nacional de congelar el monto que aporta para financiar la tarifa social. Explicó que, aunque el beneficio sigue vigente, el aporte ya no acompaña las eventuales actualizaciones tarifarias.

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Como ejemplo, señaló que si un boleto cuesta 100 pesos, el usuario beneficiario paga 45 y la Nación aporta 55. Pero si la tarifa sube a 120 pesos, el Estado nacional seguirá transfiriendo 55 pesos en lugar de cubrir el 55% del nuevo valor.

"La diferencia va a recaer sobre el usuario", advirtió.

El fin de los subsidios al interior

La secretaria recordó además que desde el 1° de enero de 2024 dejaron de existir los subsidios nacionales a la oferta para el transporte urbano e interurbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

En ese sentido, sostuvo que la diferencia histórica entre el Amba y el resto del país "ya ni siquiera puede hablarse como una asimetría", porque directamente esos aportes dejaron de existir para las provincias.

Por eso, insistió en que completar la implementación de la red Sube en todo el territorio santafesino es una medida necesaria para evitar que miles de pasajeros queden excluidos del único esquema de asistencia nacional que continúa vigente para el transporte público.