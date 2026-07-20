La Capital | Zoom | María Becerra

Diseño argentino: la historia detrás del vestido de María Becerra en la final del Mundial 2026

La cantante vistió un diseño exclusivo inspirado en la bandera argentina para interpretar el Himno Nacional antes de la final ante España. Quién creó la pieza

20 de julio 2026 · 07:23hs
Google Seguir a La Capital en Google
María Becerra en el MetLife Stadium de Nueva York. 

María Becerra en el MetLife Stadium de Nueva York. 

María Becerra fue una de las protagonistas de la ceremonia previa a la final del Mundial 2026. Minutos antes del partido entre Argentina y España, la cantante interpretó el Himno Nacional en el estadio MetLife de Nueva Jersey y emocionó a miles de hinchas presentes y a millones de espectadores que siguieron la transmisión desde todo el mundo.

Pero además de su interpretación, hubo otro detalle que no pasó desapercibido: el vestido celeste y blanco que eligió para la ocasión, diseñado especialmente para homenajear a la Argentina.

Un vestido inspirado en la bandera argentina

La prenda fue concebida para recrear el movimiento de la bandera argentina mientras María Becerra interpretaba las estrofas del Himno Nacional.

Con una silueta envolvente y una amplia capa en tonos celeste y blanco, el diseño buscó transmitir la sensación de que la bandera abrazaba a la artista durante uno de los momentos más emotivos de la ceremonia previa a la final del Mundial.

El estilismo y la dirección creativa estuvieron a cargo de Natalia Campos Valencia, mientras que la confección fue realizada especialmente para esta presentación.

El diseñador argentino que creó el look

El vestido fue diseñado por Abel Cepeda, un diseñador mendocino radicado en Nueva York desde hace más de veinte años y fundador de la firma de corsetería y moda SEKS.

Desde Estados Unidos construyó una carrera internacional vistiendo a figuras como Selena Gomez, Megan Fox, Katy Perry, Emilia Mernes, Danna Paola y Julia Fox, entre otras celebridades.

>> Leer más: María Becerra brilló en la final del Mundial con un vestido inspirado en la bandera argentina

Antes de instalarse en Manhattan también desarrolló parte de su carrera en Argentina, donde trabajó junto a Ricardo Fort en el desarrollo de su marca de indumentaria.

El mismo diseñador del corset viral de Pampita

El nombre de Abel Cepeda ya había cobrado notoriedad durante este Mundial.

Fue el creador del corset albiceleste que Pampita lució durante el debut de la selección argentina, un diseño que rápidamente se volvió viral en redes sociales y marcó tendencia entre otras figuras del espectáculo.

Ahora volvió a ser elegido para una de las imágenes más vistas del torneo: el look con el que María Becerra representó al país antes del encuentro decisivo frente a España.

Un nuevo hito internacional para María Becerra

La participación de la cantante en la ceremonia de la final se suma a una serie de presentaciones internacionales que consolidan su carrera.

En los últimos años actuó en festivales como Coachella, realizó shows en Times Square y se convirtió en la primera artista femenina argentina en ofrecer cuatro recitales en el estadio River Plate, dos de ellos con escenario 360° y entradas agotadas.

Actualmente se encuentra de gira por España y en las próximas semanas continuará con conciertos por Latinoamérica. Además, prepara ocho funciones en el Arena de Buenos Aires y participa del rodaje de la nueva temporada de En el barro, la serie producida por Netflix.

El recuerdo de sus primeros pasos

En una entrevista con TN Estilo, Abel Cepeda contó que su vínculo con la moda comenzó desde muy chico gracias al oficio de sus padres.

"Mi madre trabajó en una tienda de máquinas de coser Singer, donde además enseñaba a utilizarlas. Después, junto con mi padre, abrió un negocio de máquinas de coser y ahí crecí aprendiendo el oficio", recordó el diseñador.

Ese recorrido lo llevó desde Mendoza hasta Nueva York y, ahora, a firmar uno de los vestidos más simbólicos de la final del Mundial 2026, el que acompañó a María Becerra mientras interpretaba el Himno Nacional Argentino antes del partido decisivo.

Noticias relacionadas
Wanda Nara contó que entraron a robar a su casa de Italia

Wanda Nara sufrió un robo en su casa de Italia mientras estaba en la final del Mundial

Dalma Maradona le dedicó unas palabras a Lionel Messi 

El emotivo mensaje de Dalma Maradona para Lionel Messi tras la final del Mundial

La final del Mundial 2026 tuvo un show al estilo Super Bowl: todos los artistas que participaron

Ronaldinho, Ronaldo y Madonna sorprendieron en el primer show de entretiempo de un Mundial

El cultural Fontanarrosa invita a participar en la mesa Mundialista en etsas vacaciones de invierno

Vacaciones de invierno: domingo de mesa mundialista, teatro y ciencia en el planetario

Ver comentarios

Las más leídas

Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

Lo último

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Samuel Jackson calificó a Argentina como el país más racista del mundo

Samuel Jackson calificó a Argentina como "el país más racista del mundo"

Apoyo a las agrupaciones tradicionalistas del sur provincial que mantienen viva la identidad argentina

Apoyo a las agrupaciones tradicionalistas del sur provincial que mantienen viva la identidad argentina

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

El chico de 11 años fue asesinado durante una balacera en Los Pumitas en 2023. Fiscalía sostiene que el ataque buscaba enviar un mensaje entre bandas narco

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua
Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social
La Ciudad

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social

Tres santafesinas revolucionan el agro con una empresa que propone otra forma de cultivar
La Región

Tres santafesinas revolucionan el agro con una empresa que propone otra forma de cultivar

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina
Policiales

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Contractura Mundial: el alto impacto que recibió el cuerpo con el estrés de los partidos

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Contractura Mundial: el alto impacto que recibió el cuerpo con el estrés de los partidos

Aumenta este martes el peaje del puente Rosario-Victoria: cuáles son las nuevas tarifas
La Región

Aumenta este martes el peaje del puente Rosario-Victoria: cuáles son las nuevas tarifas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Ovación
No es la primera vez: las otras ocasiones en las que Scaloni pensó en dejar la selección argentina
Ovación

No es la primera vez: las otras ocasiones en las que Scaloni pensó en dejar la selección argentina

No es la primera vez: las otras ocasiones en las que Scaloni pensó en dejar la selección argentina

No es la primera vez: las otras ocasiones en las que Scaloni pensó en dejar la selección argentina

Los sentidos mensajes de Chiqui Tapia tras la derrota de la Argentina en la final del Mundial

Los sentidos mensajes de Chiqui Tapia tras la derrota de la Argentina en la final del Mundial

El gobierno nacional se metió en la polémica del posteo de Central sobre la selección

El gobierno nacional se metió en la polémica del posteo de Central sobre la selección

Policiales
Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua
Policiales

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado

La Ciudad
Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social
La Ciudad

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social

Contractura Mundial: el alto impacto que recibió el cuerpo con el estrés de los partidos

Contractura Mundial: el alto impacto que recibió el cuerpo con el estrés de los partidos

Prevención vial: crecieron un 6% los controles vehiculares en lo que va del año

Prevención vial: crecieron un 6% los controles vehiculares en lo que va del año

Tras arreglar la ruta del Puente Rosario-Victoria, ahora aumenta el peaje

Tras arreglar la ruta del Puente Rosario-Victoria, ahora aumenta el peaje

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado
Policiales

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado

Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi

Newells necesita un mediocampista ofensivo y está al caer un conocido

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's necesita un mediocampista ofensivo y está al caer un conocido

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja
Policiales

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja

Quedó preso por filmar un video de abuso infantil enviado por WhatsApp
Policiales

Quedó preso por filmar un video de abuso infantil enviado por WhatsApp

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes
Policiales

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

Un choque terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario
La Ciudad

Un choque terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Cautela en la UNR al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias
La Ciudad

Cautela en la UNR al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual
Información General

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual

El gobierno le respondió a Lionel Messi con un tiro por elevación
Política

El gobierno le respondió a Lionel Messi con un tiro por elevación

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años
La Ciudad

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses

Por Redaccion Comercial
Turismo

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026
Ovación

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive
Economía

La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina
La Ciudad

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña
La Ciudad

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña

¿Quién mató a Eduardo Trasante?: el misterio sigue a seis años del crimen
Policiales

¿Quién mató a Eduardo Trasante?: el misterio sigue a seis años del crimen

Repudian los festejos de la directora del Ballet del Colón con la bandera española
Zoom

Repudian los festejos de la directora del Ballet del Colón con la bandera española

Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo
La Ciudad

Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo

Prohibición judicial inédita: una joven no podrá salir a festejar tras la final
La Región

Prohibición judicial inédita: una joven no podrá salir a festejar tras la final