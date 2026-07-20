Diseño argentino: la historia detrás del vestido de María Becerra en la final del Mundial 2026

La cantante vistió un diseño exclusivo inspirado en la bandera argentina para interpretar el Himno Nacional antes de la final ante España. Quién creó la pieza

María Becerra fue una de las protagonistas de la ceremonia previa a la final del Mundial 2026. Minutos antes del partido entre Argentina y España, la cantante interpretó el Himno Nacional en el estadio MetLife de Nueva Jersey y emocionó a miles de hinchas presentes y a millones de espectadores que siguieron la transmisión desde todo el mundo.

Pero además de su interpretación, hubo otro detalle que no pasó desapercibido: el vestido celeste y blanco que eligió para la ocasión , diseñado especialmente para homenajear a la Argentina.

La prenda fue concebida para recrear el movimiento de la bandera argentina mientras María Becerra interpretaba las estrofas del Himno Nacional.

Con una silueta envolvente y una amplia capa en tonos celeste y blanco, el diseño buscó transmitir la sensación de que la bandera abrazaba a la artista durante uno de los momentos más emotivos de la ceremonia previa a la final del Mundial.

El estilismo y la dirección creativa estuvieron a cargo de Natalia Campos Valencia, mientras que la confección fue realizada especialmente para esta presentación.

El diseñador argentino que creó el look

El vestido fue diseñado por Abel Cepeda, un diseñador mendocino radicado en Nueva York desde hace más de veinte años y fundador de la firma de corsetería y moda SEKS.

Desde Estados Unidos construyó una carrera internacional vistiendo a figuras como Selena Gomez, Megan Fox, Katy Perry, Emilia Mernes, Danna Paola y Julia Fox, entre otras celebridades.

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Antes de instalarse en Manhattan también desarrolló parte de su carrera en Argentina, donde trabajó junto a Ricardo Fort en el desarrollo de su marca de indumentaria.

El mismo diseñador del corset viral de Pampita

El nombre de Abel Cepeda ya había cobrado notoriedad durante este Mundial.

Fue el creador del corset albiceleste que Pampita lució durante el debut de la selección argentina, un diseño que rápidamente se volvió viral en redes sociales y marcó tendencia entre otras figuras del espectáculo.

Ahora volvió a ser elegido para una de las imágenes más vistas del torneo: el look con el que María Becerra representó al país antes del encuentro decisivo frente a España.

Un nuevo hito internacional para María Becerra

La participación de la cantante en la ceremonia de la final se suma a una serie de presentaciones internacionales que consolidan su carrera.

En los últimos años actuó en festivales como Coachella, realizó shows en Times Square y se convirtió en la primera artista femenina argentina en ofrecer cuatro recitales en el estadio River Plate, dos de ellos con escenario 360° y entradas agotadas.

Actualmente se encuentra de gira por España y en las próximas semanas continuará con conciertos por Latinoamérica. Además, prepara ocho funciones en el Arena de Buenos Aires y participa del rodaje de la nueva temporada de En el barro, la serie producida por Netflix.

El recuerdo de sus primeros pasos

En una entrevista con TN Estilo, Abel Cepeda contó que su vínculo con la moda comenzó desde muy chico gracias al oficio de sus padres.

"Mi madre trabajó en una tienda de máquinas de coser Singer, donde además enseñaba a utilizarlas. Después, junto con mi padre, abrió un negocio de máquinas de coser y ahí crecí aprendiendo el oficio", recordó el diseñador.

Ese recorrido lo llevó desde Mendoza hasta Nueva York y, ahora, a firmar uno de los vestidos más simbólicos de la final del Mundial 2026, el que acompañó a María Becerra mientras interpretaba el Himno Nacional Argentino antes del partido decisivo.