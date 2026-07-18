Quedó preso en Santa Fe por filmar un video de abuso sexual infantil enviado por Whatsapp El hombre de 39 años fue detenido en un allanamiento. La policía encontró otras grabaciones similares que compartía a través de internet 18 de julio 2026 · 13:41hs

La PDI arrestó al sospechoso y continuará tras las rejas luego de la imputación.

Un hombre de 39 años, que es investigado por producir y distribuir material de abuso sexual en las infancias en la ciudad de Santa Fe. Así fue dispuesto a partir de lo solicitado por la fiscal Natalia Giordano en una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial. El imputado fue detenido durante un allanamiento en el que se secuestraron elementos que aparecen en videos vinculados a los hechos delictivos. Fiscalía le atribuyó producir videos sexuales en los que aparecen menores de edad.

La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Martín Torres. En el allanamiento realizado en una vivienda ubicada en calle Saavedra al 2000 se secuestraron dispositivos electrónicos y distintos elementos que forman parte de las pruebas reunidas en la causa. La fiscal explicó que el juez consideró que la atribución delictiva cuenta con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso y valoró que se trata de delitos con una expectativa de pena de cumplimiento efectivo, además de advertir la existencia de riesgos procesales.

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La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) señaló que en uno de los casos investigados, el imputado habría filmado un abuso sexual contra una de las víctimas. La investigación comenzó por una persona que recibió material audiovisual a través de Whatsapp e hizo la denuncia. A partir de esa presentación, los investigadores avanzaron con distintas medidas para determinar el origen y la producción de los archivos. “Hay evidencias de que el hombre compartió el material audiovisual a través de Whatsapp”, indicó la fiscal, quien remarcó la importancia de esa denuncia para el inicio de la causa.