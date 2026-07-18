La Capital | Abuso sexual

Quedó preso en Santa Fe por filmar un video de abuso sexual infantil enviado por Whatsapp

El hombre de 39 años fue detenido en un allanamiento. La policía encontró otras grabaciones similares que compartía a través de internet

18 de julio 2026 · 13:41hs
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La PDI arrestó al sospechoso y continuará tras las rejas luego de la imputación.

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Un hombre de 39 años, que es investigado por producir y distribuir material de abuso sexual en las infancias en la ciudad de Santa Fe. Así fue dispuesto a partir de lo solicitado por la fiscal Natalia Giordano en una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial. El imputado fue detenido durante un allanamiento en el que se secuestraron elementos que aparecen en videos vinculados a los hechos delictivos. Fiscalía le atribuyó producir videos sexuales en los que aparecen menores de edad.

La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Martín Torres. En el allanamiento realizado en una vivienda ubicada en calle Saavedra al 2000 se secuestraron dispositivos electrónicos y distintos elementos que forman parte de las pruebas reunidas en la causa. La fiscal explicó que el juez consideró que la atribución delictiva cuenta con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso y valoró que se trata de delitos con una expectativa de pena de cumplimiento efectivo, además de advertir la existencia de riesgos procesales.

>> Leer más: Detenido por tenencia de material de abuso sexual infantil para su distribución

La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) señaló que en uno de los casos investigados, el imputado habría filmado un abuso sexual contra una de las víctimas. La investigación comenzó por una persona que recibió material audiovisual a través de Whatsapp e hizo la denuncia. A partir de esa presentación, los investigadores avanzaron con distintas medidas para determinar el origen y la producción de los archivos. “Hay evidencias de que el hombre compartió el material audiovisual a través de Whatsapp”, indicó la fiscal, quien remarcó la importancia de esa denuncia para el inicio de la causa.

Denuncias sobre abuso sexual infantil

Durante el allanamiento los investigadores secuestraron elementos que aparecen en los videos analizados, lo que permitió establecer que la producción del material habría ocurrido dentro de esa vivienda. La fiscal sostuvo que esos elementos forman parte de la evidencia que vincula al imputado con los hechos investigados.

El hombre quedó imputado como presunto autor de los delitos de abuso sexual, tenencia, producción y distribución de representaciones de personas menores de 18 años dedicadas a actividades sexuales. La fiscal Giordano afirmó que “el magistrado consideró que la atribución delictiva está acreditada con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso penal, tuvo en cuenta que la pena en expectativa es de prisión de cumplimiento efectivo y que los riesgos procesales estaban latentes” y agregó "al hombre investigado se le atribuyó haber producido videos con connotación sexual en los que aparecen personas menores de edad”. Asimismo, precisó que “en un caso, filmó un abuso cometido por él en perjuicio de una de las víctimas”.

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