La Capital | Policiales | Mujer

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

El hecho ocurrió este domingo por la noche en avenida Pellegrini al 4600. La policía aprehendió al conductor del vehículo

20 de julio 2026 · 07:28hs
Google Seguir a La Capital en Google
Imagen ilustrativa. Los festejos por el subcampeonato del mundo terminaron en tragedia

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Imagen ilustrativa. Los festejos por el subcampeonato del mundo terminaron en tragedia

Una mujer de 45 años murió este domingo por la noche luego de caer de una camioneta en la que circulaba durante los festejos posteriores al partido de la selección argentina en la final del Mundial 2026. El hecho ocurrió sobre avenida Pellegrini al 4600 y es investigado por la Justicia.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el episodio se registró alrededor de las 19.40, cuando un llamado al 911 alertó que una mujer había caído del vehículo en plena vía pública.

Al llegar, efectivos de la Brigada Motorizada encontraron a la víctima tendida sobre la cinta asfáltica.

Pocos minutos después arribó una ambulancia del Sies, cuyo personal médico constató el fallecimiento de la mujer en el lugar.

La víctima fue identificada como Érica Silvana M., de 45 años.

Investigan cómo ocurrió la caída

Según la información preliminar, la mujer viajaba en una camioneta y habría caído del vehículo en el marco de los festejos por el partido que disputó la selección argentina.

>> Leer más: Pese a la derrota, una multitud copó el Monumento para homenajear a Messi y a la selección

Por el hecho fue aprehendido un hombre de 45 años, identificado por la policía como Justino Walter G., quien conducía la camioneta al momento del episodio.

Las circunstancias en las que se produjo la caída son materia de investigación y serán determinadas por las actuaciones judiciales y las pericias correspondientes.

Interviene la Justicia

La investigación quedó a cargo de la Justicia provincial, que deberá establecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

En las próximas horas se espera que se conozcan mayores precisiones sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente y la situación procesal del conductor.

Noticias relacionadas
La zona de barrio Ludueña donde se produjo el feroz ataque.

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado

Una repartidora fue detenida con una navaja en el centro de Rosario

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja

La Policía Federal inspeccionó cuatro viviendas en El Mangrullo.

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

El detenido huyó de la seccional a las corridas y por la puerta

Imputaron por tentativa de homicidio al preso que se fugó de una comisaría en barrio Ludueña

Ver comentarios

Las más leídas

Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

Lo último

Samuel Jackson calificó a Argentina como el país más racista del mundo

Samuel Jackson calificó a Argentina como "el país más racista del mundo"

Apoyo a las agrupaciones tradicionalistas del sur provincial que mantienen viva la identidad argentina

Apoyo a las agrupaciones tradicionalistas del sur provincial que mantienen viva la identidad argentina

Cuándo vuelve a jugar la selección argentina

Cuándo vuelve a jugar la selección argentina

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

El chico de 11 años fue asesinado durante una balacera en Los Pumitas en 2023. Fiscalía sostiene que el ataque buscaba enviar un mensaje entre bandas narco

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua
Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social
La Ciudad

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social

Tres santafesinas revolucionan el agro con una empresa que propone otra forma de cultivar
La Región

Tres santafesinas revolucionan el agro con una empresa que propone otra forma de cultivar

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina
Policiales

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Contractura Mundial: el alto impacto que recibió el cuerpo con el estrés de los partidos

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Contractura Mundial: el alto impacto que recibió el cuerpo con el estrés de los partidos

Aumenta este martes el peaje del puente Rosario-Victoria: cuáles son las nuevas tarifas
La Región

Aumenta este martes el peaje del puente Rosario-Victoria: cuáles son las nuevas tarifas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Ovación
No es la primera vez: las otras ocasiones en las que Scaloni pensó en dejar la selección argentina
Ovación

No es la primera vez: las otras ocasiones en las que Scaloni pensó en dejar la selección argentina

No es la primera vez: las otras ocasiones en las que Scaloni pensó en dejar la selección argentina

No es la primera vez: las otras ocasiones en las que Scaloni pensó en dejar la selección argentina

Los sentidos mensajes de Chiqui Tapia tras la derrota de la Argentina en la final del Mundial

Los sentidos mensajes de Chiqui Tapia tras la derrota de la Argentina en la final del Mundial

El gobierno nacional se metió en la polémica del posteo de Central sobre la selección

El gobierno nacional se metió en la polémica del posteo de Central sobre la selección

Policiales
Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua
Policiales

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado

La Ciudad
Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social
La Ciudad

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social

Contractura Mundial: el alto impacto que recibió el cuerpo con el estrés de los partidos

Contractura Mundial: el alto impacto que recibió el cuerpo con el estrés de los partidos

Prevención vial: crecieron un 6% los controles vehiculares en lo que va del año

Prevención vial: crecieron un 6% los controles vehiculares en lo que va del año

Tras arreglar la ruta del Puente Rosario-Victoria, ahora aumenta el peaje

Tras arreglar la ruta del Puente Rosario-Victoria, ahora aumenta el peaje

Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi

Newells necesita un mediocampista ofensivo y está al caer un conocido

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's necesita un mediocampista ofensivo y está al caer un conocido

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja
Policiales

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja

Quedó preso por filmar un video de abuso infantil enviado por WhatsApp
Policiales

Quedó preso por filmar un video de abuso infantil enviado por WhatsApp

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes
Policiales

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

Un choque terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario
La Ciudad

Un choque terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Cautela en la UNR al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias
La Ciudad

Cautela en la UNR al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual
Información General

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual

El gobierno le respondió a Lionel Messi con un tiro por elevación
Política

El gobierno le respondió a Lionel Messi con un tiro por elevación

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años
La Ciudad

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses

Por Redaccion Comercial
Turismo

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026
Ovación

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive
Economía

La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina
La Ciudad

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña
La Ciudad

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña

¿Quién mató a Eduardo Trasante?: el misterio sigue a seis años del crimen
Policiales

¿Quién mató a Eduardo Trasante?: el misterio sigue a seis años del crimen

Repudian los festejos de la directora del Ballet del Colón con la bandera española
Zoom

Repudian los festejos de la directora del Ballet del Colón con la bandera española

Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo
La Ciudad

Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo

Prohibición judicial inédita: una joven no podrá salir a festejar tras la final
La Región

Prohibición judicial inédita: una joven no podrá salir a festejar tras la final

Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle
La Ciudad

Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle