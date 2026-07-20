No es la primera vez: las otras ocasiones en las que Scaloni pensó en dejar la selección argentina

Tras la derrota ante España en la final del Mundial, el DT puso en duda su continuidad. Ya había atravesado otros momentos de desgaste y hasta Messi fue clave para convencerlo de seguir

Las lágrimas de Lionel Scaloni tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026 reabrieron un interrogante que ya había aparecido en otros momentos de su ciclo. El entrenador volvió a poner en duda su continuidad al asegurar que cumplirá su contrato con la AFA hasta diciembre y luego evaluará si sigue al frente de la selección argentina.

Aunque para muchos las declaraciones sorprendieron, no es la primera vez que el santafesino deja entrever el desgaste que implica conducir al seleccionado. De hecho, estuvo cerca de dejar el cargo en al menos dos oportunidades anteriores, una de ellas incluso antes de consagrarse campeón del mundo en Qatar.

Esos episodios fueron revelados por el periodista Diego Borinsky , autor de la biografía oficial del entrenador, durante una entrevista con el programa Una Tarde + , semanas antes de la final.

Borinsky contó que el primer gran momento de dudas ocurrió después del empate 0 a 0 ante Brasil en San Juan, resultado que clasificó a la Argentina al Mundial de Qatar 2022.

Por entonces, Scaloni atravesaba una situación familiar compleja por la enfermedad de sus padres y sentía que no tenía la energía necesaria para continuar. "Ya estaba todo hecho", le confesó el entrenador al periodista durante una de las entrevistas para la biografía.

Según reconstruyó Borinsky, antes de tomar una decisión buscó hablar con Lionel Messi.

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"Tengo que hablar con vos. No sé qué me pasa, no puedo canalizar energía", le dijo al capitán.

La respuesta del rosarino terminó cambiando el rumbo de la historia: "Olvidate. Nosotros estamos a muerte con vos".

Aquella conversación fue determinante para que Scaloni decidiera continuar y meses después terminara levantando la Copa del Mundo en Qatar.

El antecedente del Maracaná

La segunda crisis sí fue pública. Ocurrió en noviembre de 2023, después del histórico triunfo por 1 a 0 sobre Brasil en el estadio Maracaná por las Eliminatorias. Aquella noche sorprendió a todos al declarar que necesitaba pensar su continuidad.

"Tengo muchas cosas que pensar. La vara está muy alta y está complicado seguir ganando", dijo entonces.

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Finalmente renovó su contrato con la AFA hasta diciembre de 2026 y continuó al frente del seleccionado.

"Volver a resetearse"

Después de la caída frente a España en la final del Mundial, el entrenador volvió a expresar sensaciones similares. "Tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veré. No sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto", sostuvo.

Más tarde profundizó el motivo de sus dudas. "Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma", sostuvo.

Las declaraciones reflejan un desgaste distinto al de ocasiones anteriores. Esta vez, además del golpe deportivo, Scaloni dejó entrever que la posible renovación generacional del plantel también pesa en su análisis.

El hombre detrás del campeón

Durante la entrevista con Una Tarde +, Borinsky sostuvo que una de las mayores sorpresas al escribir la biografía fue descubrir que el Scaloni de las conferencias de prensa es exactamente el mismo en la intimidad.

Para reconstruir esa faceta convivió varios días con el entrenador en Mallorca, compartió tiempo con su familia e incluso lo acompañó a ver jugar a su hijo.

También reveló que, tras ganar la Copa América y el Mundial, Scaloni comenzó a hacer terapia para aprender a administrar la presión que implicó el éxito.

El periodista considera que, más allá de lo que ocurra cuando finalice su contrato, el actual entrenador ya construyó uno de los ciclos más importantes de la historia de la selección argentina.

Con el Mundial ya terminado y el futuro nuevamente en suspenso, la historia demuestra que no sería la primera vez que Scaloni duda. Tampoco sería la primera vez que encuentra motivos para quedarse.