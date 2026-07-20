La Capital | Ovación | Lionel Scaloni

No es la primera vez: las otras ocasiones en las que Scaloni pensó en dejar la selección argentina

Tras la derrota ante España en la final del Mundial, el DT puso en duda su continuidad. Ya había atravesado otros momentos de desgaste y hasta Messi fue clave para convencerlo de seguir

20 de julio 2026 · 10:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
Scaloni volvió a poner en duda su continuidad

Scaloni volvió a poner en duda su continuidad

Las lágrimas de Lionel Scaloni tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026 reabrieron un interrogante que ya había aparecido en otros momentos de su ciclo. El entrenador volvió a poner en duda su continuidad al asegurar que cumplirá su contrato con la AFA hasta diciembre y luego evaluará si sigue al frente de la selección argentina.

Aunque para muchos las declaraciones sorprendieron, no es la primera vez que el santafesino deja entrever el desgaste que implica conducir al seleccionado. De hecho, estuvo cerca de dejar el cargo en al menos dos oportunidades anteriores, una de ellas incluso antes de consagrarse campeón del mundo en Qatar.

Esos episodios fueron revelados por el periodista Diego Borinsky, autor de la biografía oficial del entrenador, durante una entrevista con el programa Una Tarde +, semanas antes de la final.

La vez que Scaloni quiso irse antes de Qatar

Borinsky contó que el primer gran momento de dudas ocurrió después del empate 0 a 0 ante Brasil en San Juan, resultado que clasificó a la Argentina al Mundial de Qatar 2022.

Por entonces, Scaloni atravesaba una situación familiar compleja por la enfermedad de sus padres y sentía que no tenía la energía necesaria para continuar. "Ya estaba todo hecho", le confesó el entrenador al periodista durante una de las entrevistas para la biografía.

Según reconstruyó Borinsky, antes de tomar una decisión buscó hablar con Lionel Messi.

>> Leer más: Scaloni rompió en llanto, se fue de la conferencia y abrió interrogantes acerca de su futuro

"Tengo que hablar con vos. No sé qué me pasa, no puedo canalizar energía", le dijo al capitán.

La respuesta del rosarino terminó cambiando el rumbo de la historia: "Olvidate. Nosotros estamos a muerte con vos".

Aquella conversación fue determinante para que Scaloni decidiera continuar y meses después terminara levantando la Copa del Mundo en Qatar.

El antecedente del Maracaná

La segunda crisis sí fue pública. Ocurrió en noviembre de 2023, después del histórico triunfo por 1 a 0 sobre Brasil en el estadio Maracaná por las Eliminatorias. Aquella noche sorprendió a todos al declarar que necesitaba pensar su continuidad.

"Tengo muchas cosas que pensar. La vara está muy alta y está complicado seguir ganando", dijo entonces.

>> Leer más: Scaloni de la gente: un romance de cien capítulos y el fin de la grieta Menotti-Bilardo

Finalmente renovó su contrato con la AFA hasta diciembre de 2026 y continuó al frente del seleccionado.

"Volver a resetearse"

Después de la caída frente a España en la final del Mundial, el entrenador volvió a expresar sensaciones similares. "Tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veré. No sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto", sostuvo.

Más tarde profundizó el motivo de sus dudas. "Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma", sostuvo.

Las declaraciones reflejan un desgaste distinto al de ocasiones anteriores. Esta vez, además del golpe deportivo, Scaloni dejó entrever que la posible renovación generacional del plantel también pesa en su análisis.

El hombre detrás del campeón

Durante la entrevista con Una Tarde +, Borinsky sostuvo que una de las mayores sorpresas al escribir la biografía fue descubrir que el Scaloni de las conferencias de prensa es exactamente el mismo en la intimidad.

Para reconstruir esa faceta convivió varios días con el entrenador en Mallorca, compartió tiempo con su familia e incluso lo acompañó a ver jugar a su hijo.

También reveló que, tras ganar la Copa América y el Mundial, Scaloni comenzó a hacer terapia para aprender a administrar la presión que implicó el éxito.

El periodista considera que, más allá de lo que ocurra cuando finalice su contrato, el actual entrenador ya construyó uno de los ciclos más importantes de la historia de la selección argentina.

Con el Mundial ya terminado y el futuro nuevamente en suspenso, la historia demuestra que no sería la primera vez que Scaloni duda. Tampoco sería la primera vez que encuentra motivos para quedarse.

Noticias relacionadas
Se viene la definición de Torres, el 1 a 0 de España sobre Argentina, que luchó hasta el final pero no pudo volver a coronar.

Argentina dio pelea hasta el final pero no pudo con España, el nuevo campeón mundial

Lionel Scaloni analizó las virtudes de los dos protagonistas de la gran final del Mundial. 

Scaloni: "Las dos selecciones basan todo en la pelota, en eso nos parecemos mucho"

El Dibu Martínez durante la conferencia de prensa previa a la final del Mundial.

El Dibu Martínez a La Capital: "Me pueden hacer dos o tres goles que nunca voy a perder la confianza"

Scaloni fue alumno de De la Fuente y ahora lo enfrentará en la final del Mundial

Scaloni vs. De la Fuente: la amistad entre un alumno y su profesor que definirá el Mundial

Ver comentarios

Las más leídas

Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

Lo último

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Samuel Jackson calificó a Argentina como el país más racista del mundo

Samuel Jackson calificó a Argentina como "el país más racista del mundo"

Apoyo a las agrupaciones tradicionalistas del sur provincial que mantienen viva la identidad argentina

Apoyo a las agrupaciones tradicionalistas del sur provincial que mantienen viva la identidad argentina

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

El chico de 11 años fue asesinado durante una balacera en Los Pumitas en 2023. Fiscalía sostiene que el ataque buscaba enviar un mensaje entre bandas narco

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua
Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social
La Ciudad

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social

Tres santafesinas revolucionan el agro con una empresa que propone otra forma de cultivar
La Región

Tres santafesinas revolucionan el agro con una empresa que propone otra forma de cultivar

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina
Policiales

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Contractura Mundial: el alto impacto que recibió el cuerpo con el estrés de los partidos

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Contractura Mundial: el alto impacto que recibió el cuerpo con el estrés de los partidos

Aumenta este martes el peaje del puente Rosario-Victoria: cuáles son las nuevas tarifas
La Región

Aumenta este martes el peaje del puente Rosario-Victoria: cuáles son las nuevas tarifas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Ovación
No es la primera vez: las otras ocasiones en las que Scaloni pensó en dejar la selección argentina
Ovación

No es la primera vez: las otras ocasiones en las que Scaloni pensó en dejar la selección argentina

No es la primera vez: las otras ocasiones en las que Scaloni pensó en dejar la selección argentina

No es la primera vez: las otras ocasiones en las que Scaloni pensó en dejar la selección argentina

Los sentidos mensajes de Chiqui Tapia tras la derrota de la Argentina en la final del Mundial

Los sentidos mensajes de Chiqui Tapia tras la derrota de la Argentina en la final del Mundial

El gobierno nacional se metió en la polémica del posteo de Central sobre la selección

El gobierno nacional se metió en la polémica del posteo de Central sobre la selección

Policiales
Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua
Policiales

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado

La Ciudad
Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social
La Ciudad

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social

Contractura Mundial: el alto impacto que recibió el cuerpo con el estrés de los partidos

Contractura Mundial: el alto impacto que recibió el cuerpo con el estrés de los partidos

Prevención vial: crecieron un 6% los controles vehiculares en lo que va del año

Prevención vial: crecieron un 6% los controles vehiculares en lo que va del año

Tras arreglar la ruta del Puente Rosario-Victoria, ahora aumenta el peaje

Tras arreglar la ruta del Puente Rosario-Victoria, ahora aumenta el peaje

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado
Policiales

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado

Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi

Newells necesita un mediocampista ofensivo y está al caer un conocido

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's necesita un mediocampista ofensivo y está al caer un conocido

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja
Policiales

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja

Quedó preso por filmar un video de abuso infantil enviado por WhatsApp
Policiales

Quedó preso por filmar un video de abuso infantil enviado por WhatsApp

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes
Policiales

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

Un choque terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario
La Ciudad

Un choque terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Cautela en la UNR al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias
La Ciudad

Cautela en la UNR al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual
Información General

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual

El gobierno le respondió a Lionel Messi con un tiro por elevación
Política

El gobierno le respondió a Lionel Messi con un tiro por elevación

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años
La Ciudad

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses

Por Redaccion Comercial
Turismo

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026
Ovación

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive
Economía

La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina
La Ciudad

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña
La Ciudad

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña

¿Quién mató a Eduardo Trasante?: el misterio sigue a seis años del crimen
Policiales

¿Quién mató a Eduardo Trasante?: el misterio sigue a seis años del crimen

Repudian los festejos de la directora del Ballet del Colón con la bandera española
Zoom

Repudian los festejos de la directora del Ballet del Colón con la bandera española

Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo
La Ciudad

Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo

Prohibición judicial inédita: una joven no podrá salir a festejar tras la final
La Región

Prohibición judicial inédita: una joven no podrá salir a festejar tras la final