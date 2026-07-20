Wanda Nara sufrió un robo en su casa de Italia mientras estaba en la final del Mundial

La empresaria contó que tres delincuentes ingresaron a su vivienda mientras sus hijos estaban en la propiedad junto a su abuela

Wanda Nara contó que entraron a robar a su casa de Italia

Mientras se encontraba en Estados Unidos disfrutando de la final del Mundial en el MetLife Stadium, Wanda Nara contó que tres delincuentes ingresaron a robar a su casa de Italia. La mediática compartió una historia en sus redes sociales en la que les relató a sus seguidores que sus hijos y su madre se encontraban en la propiedad al momento del hecho.

Cabe recordar que Wanda había viajado a último momento a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial entre Argentina y España. A través de sus redes sociales fue compartiendo imágenes junto a su hermana, Zaira Nara, mientras ingresaban al estadio y alentaban a la selección argentina.

Pocas horas después de que finalizara el partido, Wanda compartió que sus hijos estaban en la casa de Italia cuando tres ladrones ingresaron a robar. Se trata de la casa que se encuentra en Galliate, una localidad de la región italiana de Piamonte, ubicada a unos 40 kilómetros de Milán.

Si bien no dio detalles sobre cuáles de sus hijos estaban presentes durante el asalto , aseguró que junto a Maxi López estaban organizando un viaje hacia Italia. En este contexto, el futbolista también utilizó sus redes sociales para compartir una historia en la que brindó más información sobre el robo y brindó tranquilidad a sus seguidores.

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El robo a la casa de Wanda Nara

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara contó el difícil momento que atravesó su familia mientras ella se encontraba en Estados Unidos trabajando para una marca.

“Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán”, escribió la empresaria sobre una imagen con fondo negro. Luego explicó que los delincuentes ingresaron a la propiedad, aunque rápidamente llevó tranquilidad a sus seguidores. “Mis hijos están bien, a pesar del gran susto”, expresó.

En este sentido, reveló: “Me retiré antes por el aviso de mi mamá, que está con ellos”, señaló.

Por último, Wanda agradeció el accionar de las autoridades y confirmó que tanto ella como Maxi López estaban organizando su regreso a Italia. “Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia”, concluyó.

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Qué dijo Maxi López

Al mismo tiempo, Maxi López, brindó detalles sobre la situación y llevó tranquilidad a sus seguidores a través de sus redes sociales. El exfutbolista confirmó quesus hijos se encuentran bien y que ya estaba viajando hacia Italia para reunirse con ellos.

“Los nenes están todos bien, gracias a Dios. En este momento me encuentro yendo para el aeropuerto rumbo a Italia para reunirme con ellos”, escribió Maxi López.