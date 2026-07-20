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Ronaldinho, Ronaldo y Madonna sorprendieron en el primer show de entretiempo de un Mundial

La final entre Argentina y España marcó un antes y un después con el primer espectáculo de medio tiempo de la historia de los Mundiales. Participaron estrellas de la música y del fútbol

20 de julio 2026 · 07:16hs
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La final del Mundial 2026 tuvo un show al estilo Super Bowl: todos los artistas que participaron

La final del Mundial 2026 tuvo un show al estilo Super Bowl: todos los artistas que participaron

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo quedará en la historia por el triunfo de la Roja y el subcampeonato de la Scaloneta. También marcó un antes y un después para la FIFA con la realización del primer show de medio tiempo en una final mundialista, una apuesta inspirada en el tradicional espectáculo del Super Bowl que reunió a figuras de la música, el deporte y el entretenimiento. Madonna junto a Ronaldinho y Ronaldo, el número que se llevó todas las miradas en redes.

El entretiempo se extendió por más de veinte minutos para dar lugar a una producción inédita montada sobre el césped del estadio MetLife de Nueva Jersey, donde artistas de renombre internacional compartieron escenario con dos leyendas del fútbol brasileño.

Madonna abrió el show junto a Ronaldinho y Ronaldo

La encargada de inaugurar el espectáculo fue Madonna, que apareció sobre un buggy interpretando su clásico "Music".

La artista estadounidense estuvo acompañada por Ronaldinho y Ronaldo Nazário, quienes ingresaron con camisetas alusivas a sus históricas etapas con la selección brasileña y fueron recibidos por una ovación del público.

La puesta en escena incluyó decenas de bailarines, una gran escenografía y un despliegue técnico que transformó el campo de juego en un escenario musical en apenas unos minutos.

BTS, Justin Bieber y Shakira continuaron el espectáculo

Tras la apertura llegó el turno de BTS, que hizo vibrar al estadio con "Dynamite", uno de los mayores éxitos de la banda surcoreana.

>>Leer más: Show del entretiempo en la final del Mundial: incógnitas, certezas y una tradición lejana

Luego apareció Justin Bieber, quien interpretó una canción acompañado únicamente por su guitarra en uno de los momentos más íntimos de la noche.

La representación latina estuvo a cargo de Shakira, que cantó "Dai Dai", el tema oficial del Mundial 2026, junto al artista nigeriano Burna Boy.

Chris Martin cerró con un mensaje de unión

El cierre quedó en manos de Chris Martin, líder de Coldplay y director artístico del espectáculo.

El músico británico compartió escenario con el reconocido PS22 Chorus, un coro integrado por alumnos de una escuela pública de Staten Island, y con personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo.

Como broche final, una enorme pantalla proyectó una imagen de Pelé mientras sobre el césped aparecía la palabra "Love" rodeada de corazones y banderas de distintos países, en un mensaje que buscó destacar la unión a través del deporte.

Un show con fines solidarios

La producción estuvo a cargo de Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted.

La FIFA informó que el espectáculo forma parte de una iniciativa destinada a recaudar fondos para el Fondo de Educación Global Citizen, cuyo objetivo es reunir 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol de niños y niñas en todo el mundo.

La ceremonia de clausura también tuvo figuras internacionales

Antes del comienzo del partido también hubo una ceremonia de clausura con artistas y celebridades internacionales.

Participaron Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y el streamer IShowSpeed, entre otros invitados.

Además, por primera vez en la historia de los Mundiales, el himno del país anfitrión formó parte de la ceremonia oficial y fue interpretado por Jennifer Hudson.

María Becerra cantó el himno argentino

En la previa de la final también hubo presencia argentina sobre el escenario. María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino antes del inicio del partido, en una ceremonia seguida por millones de espectadores en todo el mundo.

Con esta puesta en escena, la FIFA dio un paso hacia un formato más cercano al entretenimiento estadounidense y dejó abierta la puerta para que el show de medio tiempo se convierta en una tradición en las próximas Copas del Mundo.

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Madonna será una de las artistas que se presentará durante el show del entretiempo de la final del Mundial.

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