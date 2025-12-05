La Capital | Zoom | Indio Solari

El Indio Solari, a corazón abierto: "Felicidad sería no tener esta enfermedad y poder subirme a un escenario"

El exlíder de Los Redondos compartió los detalles del impacto de su dolencia en el día a día: "Cuando no tengo asistencia tardo 40 minutos en ponerme un suéter"

5 de diciembre 2025 · 22:45hs
El Indio Solari brindó una extensa entrevista con Andy Kusnetzoff y Sol Liggera para Perros de la Calle (Urbana Play) y reflexionó sobre su enamoramiento por la música, la salud, la muerte, su legado y la historia de sus canciones.

"Tengo la suerte de tener enamoramiento por lo que hago. Tengo canciones para la cuarta generación Solari, místeres del futuro. Amo lo que hago, soy amateur, no soy profesional", dijo el Indio sobre su vínculo con la música, con la que se lleva "mejor que con mi relación con Dios que me está cagando a patadas en el culo y estoy aceptándolo como el rival que se merece".

La enfermedad del Indio Solari

En una nota donde habló a corazón abierto de su rutina de trabajo y de cómo le afecta el Parkinson que padece dijo: "Cuando no tengo asistencia tardo 40 minutos en ponerme un suéter. Es una enfermedad que te obliga a aprender a vivir de nuevo".

A pesar de las dificultades, la mayor frustración radica en su impedimento para reencontrarse con su público masivo. En este sentido, confesó que el escenario ha sido "el lugar más cómodo que tuve en mi vida" y que "la felicidad sería no tener esta enfermedad y poder subirme a un escenario".

"La enfermedad no me deja hacer cosas, pero me da tiempo para hacer otras. Tengo suerte que siempre hice lo que quise y funcionó. Lo que yo hago materialmente con el arte popular es lo que quiero ser. No quiero respetar ninguna tradición, no quiero ser cultor de nada".

¿Vuelven Los Redondos?

Sobre su etapa como vocalista de Patricio Rey y sus redonditos de ricota dijo: "Lamento por aquellos que creen que uno podría ser redondito toda la vida. Redondos son el público, no los que estamos arriba del escenario".

Y al ser consultado sobre un posible regreso, fue tajante: "No van a volver los redondos, sería una estafa". Sobre este punto, explicó que hay cosas "que son irrevocables, es como se te rompe un jarrón, lo pégoteas pero ya no". Y afirmó que, a pesar de la popularidad de la música de Patricio Rey, la mejor música que ha hecho es después de la separación de su "coequiper" (Skay Beilinson).

Solari también expresó su visión crítica del panorama político y social, lamentando que la sociedad esté "cayendo en viejos errores". Al respecto, dijo que la política argentina está volviendo a las lógicas de la década del 90 "con todo" y cuestionó el "egoísmo supino" de los votantes de ciertas clases sociales que "creen que a ellos le va a ir mejor".

Finalmente, el artista reveló una postura filosófica frente al final de la vida: "No tengo miedo a la muerte, no tengo ningún miedo".

