La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

A través de un comunicado difundido en horas de la madrugada, la AFA agradeció el apoyo de los hinchas y confirmó que parte del plantel no volverá al país

Messi, De Paul y el Chiqui Tapia en sus clásicos mates prepartido. Qué dijo la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la delegación de la selección argentina iniciará este lunes el regreso al país tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Sin embargo, el viaje no incluirá a todo el plantel: algunos futbolistas continuarán directamente con sus compromisos en el exterior y, entre ellos, estarían Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

La información fue difundida horas después de la caída por 1 a 0 en tiempo suplementario frente a España, un resultado que frustró el sueño del bicampeonato, pero que no opacó el reconocimiento de la AFA al respaldo de los hinchas durante toda la Copa del Mundo.

En el comunicado oficial, la AFA explicó que una parte de la delegación , integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, llegará a la Argentina durante la tarde de este lunes.

Al mismo tiempo, confirmó que no todos los futbolistas regresarán al país .

Según trascendió, Lionel Messi y Rodrigo De Paul permanecerían en Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami, mientras que otros integrantes del plantel viajarán directamente a las ciudades donde juegan habitualmente para sumarse a sus respectivos clubes.

De esta manera, el regreso de la Scaloneta será parcial y no contará con la totalidad de los campeones del mundo.

El mensaje de la AFA tras la final

Poco después de la medianoche, la Asociación del Fútbol Argentino publicó una carta abierta dirigida a los hinchas.

"La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026", comienza el texto.

La entidad destacó el acompañamiento de los simpatizantes tanto en las tribunas de Estados Unidos como en las calles argentinas y en distintos puntos del mundo.

"En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final", señaló.

Además, remarcó que "el cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos".

El comunicado concluye con un mensaje dirigido a quienes acompañaron al equipo durante todo el torneo.

"Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán".

Cómo será el regreso de la delegación

El vuelo que trasladará a la delegación partirá desde Nueva Jersey y tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 17.

Como parte del recibimiento, la pista contará con una inscripción de grandes dimensiones visible desde el aire con la palabra "¡Gracias!", realizada especialmente para homenajear al plantel.

En otra aeronave viajarán familiares de los futbolistas que acompañaron a la selección durante el Mundial.

Un subcampeonato con respaldo popular

Aunque Argentina no pudo defender el título conseguido en Qatar 2022, el recorrido volvió a despertar una movilización masiva de los hinchas.

Miles de personas siguieron la final en el Obelisco, mientras que otros simpatizantes acompañaron al equipo en Nueva York y en distintas ciudades del mundo durante toda la competencia.

La selección llegó nuevamente a una final mundialista después de eliminar a Inglaterra en semifinales, pero cayó frente a España por 1 a 0 con un gol de Ferran Torres en el segundo tiempo suplementario.

El futuro de Scaloni, en suspenso

Tras el partido, Lionel Scaloni evitó confirmar su continuidad al frente del seleccionado. El entrenador, cuyo contrato se extiende hasta diciembre, aseguró que cumplirá el vínculo vigente y luego evaluará los pasos a seguir.

"Cumpliré el contrato y después veo", afirmó en conferencia de prensa, donde también se mostró visiblemente emocionado al hacer un balance de su ciclo y debió interrumpir su exposición.