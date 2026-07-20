Los sentidos mensajes de Chiqui Tapia tras la derrota de la Argentina en la final del Mundial

El presidente de la AFA publicó varios posteos luego de la caída ante España, donde elogió a Lionel Scaloni, Lionel Messi, "Dibu" Martínez y los hinchas

Luego de la derrota de la selección argentina ante España, Claudio "Chiqui" Tapia publicó una serie de mensajes en redes sociales para destacar el desempeño del plantel, el cuerpo técnico y los hinchas que acompañaron al equipo durante el torneo.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) utilizó su cuenta de X para compartir un mensaje junto a una foto del equipo: " De pie, Argentina, con la cabeza en alto . Simplemente gracias por haber dejado todo de principio a fin, por representar a un país entero con el corazón y por permitirnos volver a soñar. Orgulloso de este plantel, del cuerpo técnico, de los colaboradores y de toda la gente".

Tapia también publicó otros mensajes en Instagram para agradecer el recorrido de la selección argentina durante el Mundial 2026: "Gracias por ser argentinos. El país se los agradece" .

El presidente de la AFA también destacó el trabajo de Lionel Scaloni, quien puso en duda su continuidad al frente de la selección argentina: "Gringo, sos inmenso. Estamos orgullosos de tu trabajo, de tu entrega y de tu amor por esta Selección".

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El emotivo mensaje de Tapia para Messi y Dibu Martínez

Tapia le dedicó un extenso mensaje en redes sociales a Lionel Messi: "Una historia que se vuelve eterna. No existen palabras en el diccionario que alcancen para agradecer todo lo que nos diste, capitán. Por tu fútbol, por tu liderazgo inquebrantable dentro y fuera de la cancha, y por enseñarle a todo un pueblo a soñar y a pelear con el corazón en la mano hasta el último segundo".

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El presidente de la AFA destacó el la carrera del capitán de la selección argentina: "Gracias por cada alegría que nos grabaste en el alma, por cada lágrima de orgullo y por llevar nuestra bandera a lo más alto del planeta. Sos eterno, Leo. Sos gigante. Nos hiciste el país más feliz del mundo y esta casa, tu casa, te va a amar para siempre. Gracias por tanto. Para siempre nuestro".

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Emiliano "Dibu" Martínez también recibió un mensaje especial de Tapia: "¡Gordo, sos el mejor del mundo y no existen palabras que alcancen para agradecerte! Gracias por hacernos tocar el cielo con las manos, por la historia eterna que grabaste allá en Qatar y por seguir dejando el alma acá en Estados Unidos".

Además, agregó: "¡Sos gigante, Dibu! En la cancha y en la vida, sos el mejor arquero que mis ojos vieron jamás, un loco lindo que nos devolvió el orgullo y el derecho a soñar en grande. Cada vez que volás, volamos todos con vos. ¡Te amamos para toda la vida, gracias por existir!".

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El mensaje de Tapia para los hinchas argentinos

El presidente de la AFA también dedicó un extenso mensaje a los hinchas que acompañaron a la selección argentina durante el Mundial 2026: "El gran premio de nuestro país es su gente, esa que alienta hasta el último segundo, que sabe perfectamente que para nosotros nada es fácil y que sufrir, al final del día, es parte de nuestro folklore".

En este sentido, continuó: "Pero si algo nos define, es que siempre sabemos estar de pie: nos levantamos las veces que haga falta, hacemos propia cada causa y amamos a nuestra Selección sin ningún tipo de medida".

Tapia agradeció a los hinchas que alentaron desde Argentina, a quienes viajaron a Estados Unidos y a los fanáticos que acompañaron al equipo desde distintas partes del mundo.

“Gracias por ser, sin dudas, la mejor hinchada del mundo. Gracias por las canciones que emocionan hasta las lágrimas, por los huevos y los ovarios que le ponen a cada momento, y por demostrar que no importa qué tan difícil sea el camino, están ahí. Los amamos con el alma", concluyó el dirigente.