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Contractura Mundial: el alto impacto que recibió el cuerpo con el estrés de los partidos

Los kinesiólogos trabajan a full en Rosario. Los nervios acumulados en el cuerpo. Recomendaciones de expertos

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

20 de julio 2026 · 08:49hs
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Los kinesiólogos trabajaron a full durante el Mundial.

Los kinesiólogos trabajaron a full durante el Mundial.

Dolores musculares, contracturas, "nudos" en la espalda que provocan dolor y limitaciones en los movimientos, cefaleas tensionales, lesiones que se "reactivan", fueron motivo de consulta frecuente en estos días en el marco del Mundial de Fútbol. Los kinesiólogos y fisiatras rosarinos están trabajando a full, al punto de que en muchos espacios terapéuticos no quedaron turnos disponibles. El malestar propio de las malas posturas y la ansiedad crónica se vienen acentuando por la tensión que generaron los partidos de Argentina. Si no se toman medidas durante y después, las consecuencias nos pueden dejar "de cama".

Mercedes Guagliardo, licenciada en kinesiología y fisiatría, directora de G2 Kinesiolgía y Salud, le dijo a La Capital que las consultas crecieron muchísimo en los últimos días y que los pacientes no hablan de otra cosa: los nervios acumulados en el cuerpo durante los partidos, y lo que "saltaron" durante los festejos en los que ganó la Selección.

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A la tensión del partido le sumamos los festejos donde la gente salta, sube a otras personas a los hombros, y hace un montón de esfuerzos sin darse cuenta. Después, el cuerpo

A la tensión del partido le sumamos los festejos donde la gente salta, sube a otras personas a los hombros, y hace un montón de esfuerzos sin darse cuenta. Después, el cuerpo "pasa factura"

"Una paciente que venía recuperándose de un esguince me contó que el miércoles que Argentina jugó contra Inglaterra se fue al Monumento y se saltó ¡todo! Obviamente, al día siguiente vino al consultorio", contó la especialista, quien entiende, desde ya, que la selección genera algo muy fuerte pero que a la vez es necesario tener en cuenta algunas pautas para manejar un poco las emociones extremas y sus efectos en la salud.

En guardias de distintas instituciones médicas de la ciudad, también recibieron en los últimos dos días numerosas consultas por dolores musculares fuertes en cuello y espalda, que algunas personas incluso confundieron con posibles problemas cardíacos.

Frente a la tele el cuerpo se tira hacia adelante, se suben los hombros y se aprietan los puños. La posición puede durar horas.

Frente a la tele el cuerpo se tira hacia adelante, se suben los hombros y se aprietan los puños. La posición puede durar horas.

Emociones que causan dolores

"Hablábamos con quienes vienen a consulta y decíamos que estamos todos de cama, agotados. Es que son emociones muy intensas y encima, en cada partido, fuios sufriendo...", reflexiona la kinesióloga. "Sin dudas los kinesiólogos estamos viendo las consecuencias de la tensión muscular: les pasa a los jugadores dentro de la cancha y a los hinchas", señala.

El sistema nervioso, dice Guagliardo, "activa la respuesta de alerta que hace que el tono del músculo aumente y se generen contracturas".

Cuello y cabeza, afectados

Muchas de las consultas kinesiológicas fueron por dolor en el cuello y cefaleas tensionales.

"Son más de dos horas (antes, durante y después) muy tensas. Incluso aparece el dolor de mandíbula porque estuvimos apretando los dientes, encogiendo los hombros...", explica la fisiatra.

Postura de "lucha"

A los partidos "los juegan los deportistas en la cancha y el hincha en su casa", en el estadio, en el bar o dónde esté. "Sí, adoptamos sin darnos cuenta en una postura de lucha: cuerpo muy tensionado, hombros hacia adelante, ceño fruncido, puños apretados y eso afecta al cuerpo entero", menciona Guagliardo.

También han regresado antes de tiempo a la consulta con el kinesiólogo, gente que venía recuperándose de diversas lesiones. "Los saltos durante los goles, en los festejos... uno activa y sin advertirlo hace cosas que pueden complicar la salud".

"Nosotros tenemos acá un espacio de entrenamiento, y estos días están todos agotados", comenta la kinesióloga. "Dicen: es como que jugué el partido". Adrenalina y emociones que no dan respiro.

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Hidratación y pausas activas

¿Hay alguna manera de pasarla mejor? Sí, tomando algo de conciencia sobre cómo está el cuerpo en estas instancias futbolísticas decisivas. "Lo que más recomendamos es moverse en el entretiempo, durante las pausas de hidratación. Levantarse, caminar, elongar el cuello, movilizar los hombros, porque los músculos acumulan la tensión, entonces es importante volver a conectar con el propio cuerpo y las respiraciones". Esto sirve también para los hinchas que miran a su equipo favorito en cualquier torneo y muchos la pasan mal por las tensiones.

"La hidratación con agua también ayuda. No es solo mate o bebidas alcóholicas, hay que tomar agua", enfatiza.

Otro aspecto que menciona la especialista es el tiempo se pasa en la previa a los partidos y después, frente al celular y otras pantallas.

Cuando la tensión se acumula y no se toman medidas puede aparecer la cefalea trensional "y con ella los mareos, las náuseas", que generan un malestar mucho más profundo. Todo esto sumado a que aumentan las palpitaciones. "Estamos emocionalmente tocados, es todo de una gran intensidad, así que si podemos frenar un poco, bienvenido sea", comenta Guagliardo.

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