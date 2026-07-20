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Prevención vial: crecieron un 6% los controles vehiculares en lo que va del año

En el primer semestre se realizaron 45.000 inspecciones en calle. Más de 12.000 vehículos ingresaron al corralón por distintas infracciones de tránsito

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

20 de julio 2026 · 06:15hs
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Los controles de tránsito son realizados por la Secretaría de Control y Convivencia municipal principalmente en las zonas más concurridas y de circulación de la ciudad.

Foto: Municipalidad de Rosario.

Los controles de tránsito son realizados por la Secretaría de Control y Convivencia municipal principalmente en las zonas más concurridas y de circulación de la ciudad.

Los controles vehiculares se intensificaron un 6% en el primer semestre del año respecto del mismo período de 2025. Entre enero y junio hubo 45.345 inspecciones en calle, contra 42.689 del año pasado. Más de 12.000 vehículos ingresaron al corralón por distintas infracciones de tránsito.

En estos operativos, realizados por la Secretaría de Control y Convivencia municipal principalmente en las zonas más concurridas y de circulación, fueron remitidos 3.169 vehículos. Los otros 9.000 se debieron a otras violaciones a las normas viales, como mal estacionamiento o retiro de vehículos abandonados en la vía pública.

También se llevaron adelante 26.873 controles de alcoholemia, de los cuales 789 conductores dieron positivo. Esto representa el 2,93 por ciento del total, un dato que sigue en línea con la disminución que se viene mostrando en los últimos años.

>> Leer más: Huyó de un control de tránsito, chocó a tres vehículos y quedó preso

Presencia en calle

"Tenemos una decisión muy clara de fortalecer la prevención vial a través de una presencia cada vez mayor en la calle. Por eso incrementamos los controles, reforzamos los operativos en los sectores donde detectamos mayores situaciones de riesgo y trabajamos de manera coordinada con la policía para garantizar intervenciones integrales", destacó el secretario de Control local, Diego Herrera.

Desde la repartición recordaron que en lo que va del año se reforzaron las actuaciones preventivas en la ciudad a lo largo de todo el día, haciendo foco en distintas zonas, a la par que se intensificaron los operativos preventivos antipicadas.

Además de La Florida, se ampliaron las intervenciones y presencia en el sector del puente Rosario-Victoria, el circuito conocido como La Zapatilla, el Parque Scalabrini Ortiz, la zona de Ayacucho y Gutiérrez (donde se encuentra el Museo del Deporte) y también en Lamadrid y Oroño.

En todos estos lugares hubo presencia diaria, incluso con triple turno durante los fines de semana, en algunos casos. Los operativos se desplegaron especialmente en estos puntos por concentrar mayores antecedentes de denuncias de vecinas y vecinos y de reclamos vinculados a encuentros ilegales de motos y vehículos.

"Cada control busca prevenir siniestros, desalentar conductas irresponsables y construir una ciudad donde el respeto por las normas sea una herramienta para cuidar la vida de todos", resaltó Herrera.

>> Leer más: El test de alcoholemia dio positivo y lo detuvieron porque su pareja pateó el patrullero

Narcolemia

Por otra parte, también se registraron 25 resultados positivos de narcolemia. El control de narcóticos solo se realiza cuando el conductor no ha dado positivo en el test de alcoholemia y, según el análisis ocular del médico presente en los operativos, podría encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia.

En tanto, vale mencionar que en estos primeros 6 meses del año la totalidad de ingresos a los corralones municipales fue de 12.149 vehículos. En este caso se tiene en cuenta no solo las remisiones por los controles móviles vehiculares, sino también demás tipo de infracciones, como el mal estacionamiento o el retiro de vehículos abandonados en la vía pública.

Los controles se vienen realizando de manera articulada con efectivos de la policía de la provincia de Santa Fe. La mecánica del trabajo consiste en la exigencia, por parte del municipio, de la documentación y elementos de seguridad, además de los controles de alcoholemia y narcolemia. Por su parte, las fuerzas de seguridad proceden a las identificaciones y verificaciones de los vehículos para constatar si tienen o no pedido de secuestro.

>> Leer más: Un infractor serial con otra piel: el conductor del Camaro volvió a la calle sin carné

Infracciones más comunes

El municipio dio a conocer recientemente el “ranking” del primer cuatrimestre del año del podio de las infracciones más recurrentes, en base a datos del Tribunal de Faltas.

Entre ellas se encuentran las faltas relacionadas con el estacionamiento indebido, luego le siguieron la invasión del carril exclusivo del transporte urbano de pasajeros y en tercer lugar el exceso de velocidad permitida, aunque con una tendencia a la baja en las velocidades de los infractores.

En concreto, el número general de actas en relación a estacionamiento indebido se elevó de enero a abril en 31.446 infracciones, divididas en distintos tipos de constataciones, como ser: estacionar en doble o múltiple fila (4.773 actas), detenerse con un coche en los lugares para el ascenso y descenso de pasajeros del transporte urbano (22.207), dejar el auto en las ochavas de las esquinas (2.587) y estacionar sobre sendas peatonales (1.533), entre otras.

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