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El emotivo mensaje de Dalma Maradona para Lionel Messi tras la final del Mundial

La hija de Diego Armando Maradona compartió una publicación luego de la derrota de la selección argentina ante España

20 de julio 2026 · 10:00hs
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Dalma Maradona le dedicó unas palabras a Lionel Messi 

Dalma Maradona le dedicó unas palabras a Lionel Messi 

Tras la derrota de Argentina por 1 a 0 ante España en el tiempo suplementario de la final del Mundial 2026, miles de argentinos expresaron su apoyo y agradecimiento a la selección a través de las redes sociales. Uno de los mensajes más emocionantes fue el de Dalma Maradona. La hija de Diego compartió unas palabras dedicadas al equipo y a Lionel Messi.

Cabe recordar que la hija de Diego Armando Maradona se encontraba en Estados Unidos siguiendo la Copa del Mundo. De hecho, luego de la clasificación de la Selección a la final tras vencer a Inglaterra, había publicado un mensaje dedicado a su padre.

En esta oportunidad, tras la dolorosa derrota, Dalma volvió a manifestarse en sus redes sociales. A través de una imagen, les dedicó unas palabras de agradecimiento a los jugadores y, en especial, a Lionel Messi.

>> Leer más:El emotivo mensaje de Dalma Maradona a Diego tras el triunfo: "Estás en todos lados"

Qué dijo Dalma Maradona

Junto a una imagen del capitán argentino entre lágrimas tras el final del partido, la hija de Diego Armando Maradona escribió: “Tus lágrimas son las de todos nosotros. Gracias por representarnos de la mejor manera y dejarlo todo hasta el final. Qué orgullo que seas argentino. Gracias por todo, Leo”.

Además, Dalma volvió a destacar uno de los gestos más comentados de la Copa del Mundo.

Compartió la imagen de Giovani Lo Celso sosteniendo la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, y expresó: “Y eternamente gracias por este gesto enorme”.

>> Leer más:La selección ya vuela hacia Argentina tras perder la final del Mundial: quiénes regresan y quiénes no

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