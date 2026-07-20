Aumenta este martes el peaje del puente Rosario-Victoria: cuáles son las nuevas tarifas

El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir este martes 21 de julio. Un auto pasará de pagar $1.043 a $5.061 con TelePASE y el doble sin adhesión al sistema

Puente Rosario-Victoria: sube el peaje tras las obras y este es el nuevo cuadro tarifario

Desde este martes comenzará a regir el nuevo cuadro tarifario del peaje del puente Rosario-Victoria , luego de que la concesionaria Conexión Alto Delta completara la primera etapa del plan de obras comprometido al asumir la operación de la ruta nacional 174.

La actualización representa un fuerte incremento respecto de los valores vigentes desde comienzos de año. En el caso de los vehículos particulares, el peaje pasará de $1.043 a $5.061,43 para quienes utilicen TelePASE , mientras que quienes paguen mediante tarjetas o billeteras virtuales deberán abonar $10.122,86 .

La empresa recordó que ya no se acepta el pago en efectivo en las estaciones de peaje.

Con TelePASE, los valores que comenzarán a regir desde este martes serán los siguientes:

Motocicletas: $2.530,72.

$2.530,72. Autos y camionetas de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros de altura: $5.061,43.

$5.061,43. Vehículos de hasta dos ejes de más de 2,30 metros de altura o con rueda doble: $10.122,86.

$10.122,86. Vehículos de tres ejes o de más de 2,30 metros de altura con rueda doble: $15.184,29.

$15.184,29. Vehículos de cuatro ejes: $20.245,72.

$20.245,72. Vehículos de cinco ejes: $25.307,15.

$25.307,15. Vehículos de seis ejes: $30.368,58.

$30.368,58. Vehículos de siete ejes: $35.430,01.

$35.430,01. Vehículos de ocho o más ejes: $45.552,87.

Quienes no utilicen TelePASE y paguen mediante tarjetas o billeteras virtuales abonarán el doble de esos valores. Además, el peaje ya no acepta pagos en efectivo.

Por qué aumenta el peaje

La suba estaba contemplada en los pliegos de la licitación de la Red Federal de Concesiones y se habilitó una vez que la empresa acreditó la finalización de las obras obligatorias de puesta en valor del corredor.

Conexión Alto Delta, integrada por las firmas rosarinas Obring, Edeca y Rovial, junto con las entrerrianas Pietroboni y Pitón, informó que invirtió más de 12.000 millones de pesos en los primeros seis meses de concesión, sin aportes del Estado nacional.

Según destacó la concesionaria, los trabajos previstos para ejecutarse en un año fueron finalizados antes del plazo establecido.

Qué obras se realizaron en el puente Rosario-Victoria

Entre enero y julio se llevaron adelante distintas intervenciones sobre los 60 kilómetros de la ruta nacional 174.

>> Leer más: Puente Rosario - Victoria: con obras casi listas, se viene una suba del peaje

Las principales obras incluyeron bacheo superficial y profundo, colocación de losas de hormigón en el sector del peaje, reconstrucción del acceso a la ciudad de Victoria, reparación de juntas en el puente principal y en los puentes de la zona de islas y repintado completo de la calzada y los accesos con pintura reflectiva.

Además, se realizó la instalación de 540 nuevos carteles de señalización, renovación de barandas de defensa, colocación de iluminación LED en el puente y el peaje e instalación de 12 nuevas boyas para la navegación y puesta en funcionamiento del sistema de balizamiento mediante radar.

También se remodelaron las oficinas de atención al usuario, los sanitarios públicos y los accesos a la estación de peaje.

Cómo sigue el plan de obras

Concluida esta primera etapa, la concesionaria iniciará una fase enfocada en el mantenimiento permanente del corredor y en nuevas mejoras de infraestructura.

>> Leer más: Tras arreglar la ruta del Puente Rosario-Victoria, ahora aumenta el peaje

Entre los proyectos previstos para el segundo semestre figuran la colocación de más losas de hormigón en el peaje, la instalación de carteles electrónicos con información en tiempo real, balanzas dinámicas para controlar el peso de los camiones y un nuevo alambrado perimetral para impedir el ingreso de animales a la ruta.

La empresa también mantendrá activos los servicios de asistencia vial, grúas y atención al usuario. Según datos de la concesionaria, unos 180.000 vehículos transitan cada mes por el puente Rosario-Victoria.

El cambio en el sistema de pago

Desde este año, el peaje del puente Rosario-Victoria funciona sin cobro en efectivo.

Los usuarios pueden pagar mediante TelePASE o utilizando tarjetas, códigos QR y billeteras virtuales en los tótems instalados en las cabinas. El uso de TelePASE continúa siendo la alternativa más económica, ya que el pago electrónico sin adhesión al sistema tiene un costo equivalente al doble de la tarifa bonificada.