A 50 años del triunfo en Eurovisión, los ABBA fueron condecorados por los reyes de Suecia

ABBA condecoración.jpg

Tras el triunfo en Eurovisión, la banda no paró de sumar canciones que fueron éxitos que marcaron la vida de millones de personas en todo el mundo como "Mamma Mia", "Dancing Queen", "Thank you for the Music" o "The Winner Takes it All".

En 1982 los integrantes de ABBA anunciaron su separación tras una carrera de una década. Hasta entonces publicaron ocho álbumes.

ABBA logró vender 400 millones de discos, canciones suyas consiguieron 124 veces el primer puesto en ventas en 23 países y sus álbumes alcanzaron lo más alto 78 veces en 21 países, según datos de su discográfica, Universal Music.

La banda sueca entró en 2010 en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Estados Unidos. En 2021 volvieron a la producción musical al presentar noveno y último disco, "Voyage", del que se vendieron más de un millón de copias en la primera semana de su publicación.

El grupo se resarció con ese éxito del revés que supuso la pandemia, que obligó a la cancelación de la gira en la que los integrantes de la banda querían reaparecer en los escenarios a través de avatares holográficos -llamados ABBAtars- junto a músicos que tocaban en directo.

ABBA nostalgia.jpg

ABBA y la familia real sueca tienen una particular relación de cercanía, pues nadie olvida en Suecia la ocasión en la que la banda interpretó su canción "Dancing Queen" el 18 de junio de 1976 durante la celebración de las nupcias del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia con la alemana Silvia Renate Sommerlaht, desde entonces reina de Suecia.

Además de los integrantes de ABBA, recibieron este viernes la Real Orden de Vasa, entre otros, el médico y biólogo Svante Pääbo, reconocido con el premio Nobel de Medicina en 2022 por sus descubrimientos relativos al genoma de los homínidos extintos y la evolución humana, y la empresaria Antonia Margaret Axson Johnson, responsable del consorcio dedicado al comercio y los servicios en el mercado europeo.