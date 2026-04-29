Una noche para revivir a INXS: llega la banda tributo New Sensation a Rosario

La banda INXS vuelve a cobrar vida en el escenario de la mano de New Sensation, la banda tributo que recrea con precisión la potencia musical, la estética y la presencia escénica del mítico grupo australiano. NS presenta "Live Baby Live Tour 2026" en Rosario con una propuesta imperdible el 10 de mayo a las 20:00 en el Teatro Plataforma Lavardén (Mendoza y Sarmiento).

El legado de INXS sigue vivo en cada riff, en cada estribillo inolvidable y en la figura magnética de Michael Hutchence. Con esa premisa, New Sensation se consolidó como uno de los tributos más destacados dedicados a la banda, proponiendo un espectáculo que revive la energía de sus mejores años.

La banda está integrada por Ian Torres (batería y coros), Pablo Khouri (bajo y coros), Efraín Lobo Cartagena (teclados y coros), Rodrigo Manzur (guitarra y coros), Gerardo Cascales (saxo, guitarra y coros) y Luciano Giri, voz líder y productor general del espectáculo. En escena, la propuesta toma la esencia de INXS y la lleva al vivo: pop, rock y dance se combinan en una fórmula cargada de intensidad y energía. Así, New Sensation revive en Rosario el espectáculo presentado en Wembley "Live Baby Live", transmitido en el año 91, en un show de más de 17 canciones.

New Sensation en Rosario

“New Sensation, el tributo a INXS, está basado en su show épico de Wembley 1991, y en los grandes hits que la banda catapultó en su carrera”, señaló Luciano Giri, voz y líder de la formación.

El repertorio del espectáculo reúne las canciones más populares del grupo, aunque con el correr de las presentaciones se fueron sumando pedidos especiales del público. “El repertorio que fue elegido son todos sus hits más comerciales, pero en el transcurso de los shows que hicimos la gente comenzó a seguirnos en las redes y a pedir algunas canciones que fueron importantes en la carrera de INXS, que a lo mejor no llegaron al nivel de éxito como otras pero que también fueron grandes canciones para los fans”, contó Giri.

Según el público que los sigue con fervor, la experiencia es lo más cercano a ver a INXS en su mejor momento. Inspirado en el histórico Live Baby Live, recorrerán algunos de los grandes hits de la banda como "Suicide Blonde", "By My Side", "Never Tear Us Apart", "Mystify", "Disappear", "Original Sin" y "Need You Tonight", entre otros. De esta manera, el show no solo apunta a la nostalgia de los grandes éxitos, sino también a sorprender a los seguidores más fieles de la banda. Detrás de cada presentación hay meses de preparación y un fuerte trabajo técnico y artístico.

Según detalló el cantante, el objetivo principal es alcanzar una reproducción fiel del sonido que caracterizó a INXS.“Primero nos preocupamos en ensayar y ver musicalmente si las canciones suenan del mismo modo a las originales. Buscamos los sonidos adecuados para cada canción en el bajo, la guitarra y el teclado. Luego, en este caso en especial, buscamos igualar las bases rítmicas que ellos utilizaban”, explicó.

Además, destacó el trabajo vocal necesario para interpretar el repertorio del grupo australiano. “En lo vocal también hay un trabajo no fácil sobre los giros, respiración, vibratos, color y un trabajo de interpretación bastante arduo que nos llevó alrededor de seis meses de pruebas, ensayos y ensamble”, agregó.

Consultado sobre qué prioriza una banda tributo —si la reproducción sonora o la imagen escénica— Giri aseguró que ambos aspectos son fundamentales, aunque el punto de partida siempre es la música. “Las dos cosas son importantes, aunque sonar bien, ante todo, sería primordial a la hora de ejecutar un show tributo. Desde allí el segundo paso sería lo estético”, afirmó.

Y añadió: “En este caso fui armando las piezas de vestuario y outfit paralelamente a los ensayos, para no retardar el proceso y así poder tener el producto terminado lo más rápido posible”.

Lejos de limitarse a copiar, New Sensation entiende el tributo como una construcción artística que exige sensibilidad y criterio propio. “El margen creativo es poder decodificar cada personaje que interviene en el show. Cada músico tiene que trabajar sobre la interpretación. El punto está en los detalles, en la guía, en la experiencia y en el concepto individual y grupal del show”, sostuvo el líder del grupo.

Para Luciano Giri, la elección de homenajear a la banda australiana tiene una explicación clara: su peso dentro de la música popular internacional. “Todos coincidimos que el auge del pop y el rock fueron en los años 80, donde grandes bandas nos regalaron las mejores baladas y canciones que todavía suenan en radios, discotecas, fiestas y bares sin pausa”, expresó.