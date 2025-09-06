Más ballenas que nunca y descuentos para verlas de cerca: la propuesta de Puerto Madryn

Con un nuevo récord de ejemplares en Península Valdés y beneficios vigentes hasta diciembre, este destino busca potenciar una experiencia 100% natural.

En plena temporada de ballenas, Puerto Madryn refuerza su estrategia turística con una combinación irresistible: beneficios especiales para los viajeros y un nuevo récord de ejemplares en las costas de la Península Valdés . La población de ballenas francas australes alcanzó este año un máximo histórico, con 2.110 individuos censados, entre ellos 82 crías.

Así lo confirmó el biólogo marino Mariano Coscarella, investigador del CESIMAR-CENPAT, quien destacó que se trata de una especie que sigue creciendo de forma sostenida desde los años 80 . “En los 2000 crecía muy rápido, luego se ralentizó, pero sigue en aumento. Eso explica que cada vez se vean más ballenas en lugares donde antes no estaban”, explicó.

En paralelo, y con el objetivo de facilitar el acceso a una de las experiencias naturales más impactantes del país, Puerto Madryn lanzó una serie de descuentos y beneficios que estarán vigentes hasta el 15 de diciembre. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ente Mixto de Promoción Turística, la Cámara Argentina de Turismo de Chubut y la Asociación Argentina de Agencias de Viajes de Península Valdés .

Las promociones incluyen tarifas especiales en alojamiento, beneficios en gastronomía, rebajas en comercios locales y descuentos en excursiones clásicas de la región, como el avistaje de ballenas, tanto costero como embarcado, el esnórquel con lobos marinos y las salidas de buceo. Toda la información se encuentra disponible en el sitio oficial del destino en el siguiente enlace .

Entre las acciones destacadas se encuentra un acuerdo con Jet Smart, que ofrece hasta 30% de descuento en pasajes aéreos entre Buenos Aires y Trelew ingresando el código promocional MADRYN al momento de la compra. Los pasajes podrán utilizarse hasta junio de 2026 y el beneficio estará disponible hasta el 8 de diciembre de 2025.

La temporada de ballenas se extiende de mayo a diciembre, con un pico de actividad entre agosto y septiembre. En sitios como El Doradillo los ejemplares pueden observarse a pocos metros de la costa, mientras que las excursiones embarcadas ofrecen una experiencia de contacto directo, siempre bajo guías capacitados y protocolos de respeto hacia los animales.

Coscarella también recordó que, tras la temporada reproductiva, las ballenas migran hacia sus zonas de alimentación en el Atlántico Sur. “Hay registros de ejemplares que viajan hacia Brasil, las islas Georgias e incluso más al sur, gracias a los datos obtenidos por rastreadores satelitales que usamos desde 2014”, detalló.

Con más ballenas que nunca y una propuesta turística integral, Puerto Madryn se posiciona como un destino ideal para quienes buscan naturaleza, aventura y contacto real con el entorno patagónico.

