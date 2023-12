Llegan las vacaciones: ¿cuáles son las agencias de viajes habilitadas en el país?

Pero hay muchas maneras de hacer turismo o planificar vacaciones. Algunos deciden armarlas por su cuenta, con todo lo que eso implica. No solo por el estrés que a veces determina, sino también porque no siempre las opciones escogidas son las mejores. Otros prefieren apoyarse en agencias y algunas cosas por su lado. Los más precavidos se inclinan por hacerlo con agencias de viajes, que se ocupan de organizar el itinerario del turista ofreciendo paquetes con distintas opciones de alojamiento en hoteles, servicios de visitas guiadas y también excursiones. Y es en este último punto en el que prestaremos especial atención, sobre todo para saber qué tiene que tener una agencia para ser confiable.

De esta manera los viajeros que soliciten los servicios de estas agencias podrán quedarse tranquilos de que estarán operando con entidades reguladas por el estado nacional, por lo que tendrán un mayor grado de certeza -y respaldo- a la hora de contratar los servicios, a la vez que achicarán la incertidumbre. Y también, porque no decirlo, tendrán un margen mucho mayor para no caer en estafas.

Qué hacer ante un incumplimiento

No obstante, puede suceder que aparezca en el medio alguna situación no deseada o algunas personas inescrupulosas. En ese caso, los usuarios o viajeros pueden denunciar a la agencia que no cumpla con lo acordado.

En este caso, para realizar una denuncia en contra de una agencia de viajes se necesita contar con sus datos (nombre, dirección, razón social, etc.), documentación respaldatoria y también se puede presentar un relato de los hechos. El trámite debe ser presentado en la plataforma TAD “Denuncia contra una Agencia” que está en la citada web del Ministerio de Turismo.

“Con la denuncia, se activa una investigación y, de corroborarse que la empresa cometió una infracción, este organismo cuenta con facultades para sancionar con multa, suspensión y/o cancelación de la licencia y/o certificado para operar”, destaca el Ministerio de Turismo y Deportes.

También se puede efectuar un reclamo en Defensa del Consumidor, amparándose en la Ley N° 24.240, por incumplimiento del proveedor turístico de los bienes o servicios contratados mediante la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor, que designará el método más apropiado para dar resolución al conflicto.