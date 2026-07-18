Jamaica, la isla donde el Caribe se vive al ritmo del reggae
Turismo

Jamaica, la isla donde el Caribe se vive al ritmo del reggae

La Capital | Turismo | Jamaica

Entre el mar y las Blue Mountains, este destino despliega un paisaje diverso que incluye playas, ríos, plantaciones de café y pueblos donde la vida cotidiana conserva su propio ritmo

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

18 de julio 2026 · 07:00hs

Hay destinos que se descubren durante el viaje y otros que siguen presentes mucho después del regreso. Jamaica pertenece a esos lugares que dejan una huella difícil de olvidar. En la isla, el mar cambia de tonalidad con el paso de las horas, la música se filtra desde los bares abiertos, el aroma de las especias invade el aire y el tiempo parece avanzar a otra velocidad. No se trata solo de un destino para mirar: es un lugar que se vive con todos los sentidos.

En Jamaica, el reggae forma parte de la vida cotidiana. Sale de los bares, acompaña los viajes en taxi, suena en las playas y se mezcla con el ritmo pausado de la isla. El legado de Bob Marley sigue presente, aunque basta alejarse unos kilómetros de la costa para descubrir que Jamaica también se cuenta a través de sus montañas, sus cascadas, sus plantaciones de café y sus pequeños pueblos.

Riu Palace Jamaica, uno de los hoteles Adults Only de la cadena, combina descanso, gastronomía y servicios exclusivos frente al mar

Un cuarto de siglo que transformó la hotelería en Jamaica

Directo desde Santa Fe, Chennai Viajes ofrece confort y atención personalizada a cada viajero.

Diez años creando viajes: la historia de una agencia que apuesta por la cercanía con sus pasajeros

Esa manera de estar en el mundo suele resumirse en una expresión repetida en toda la isla: "No Problem". Más que una frase, funciona como una filosofía que atraviesa la vida diaria. Se percibe en la forma de atender en los mercados, en la calma de los caminos secundarios, en la hospitalidad espontánea y en la idea de que el tiempo no siempre necesita ser acelerado.

004-001-jamaica001.jpg

Entre playas, cascadas y acantilados

Las playas son una de las grandes puertas de entrada a Jamaica. En la costa oeste, Seven Mile Beach, en Negril, despliega una extensa franja de arena clara y aguas transparentes donde el día se reparte entre descanso, caminatas largas y deportes acuáticos. Hacia el final de la tarde, los acantilados cercanos se convierten en un punto de encuentro natural para ver caer el sol sobre el Caribe, en un espectáculo que cambia de color minuto a minuto.

En la costa norte, Ocho Ríos combina mar y vegetación tropical en un mismo escenario. Allí se encuentran las Dunn's River Falls, una sucesión de cascadas que descienden en terrazas naturales hasta desembocar en la playa. El ascenso entre sus piedras húmedas, acompañado por el sonido constante del agua, es una de las experiencias más características del país.

Montego Bay aporta otra energía. Es uno de los principales centros turísticos de la isla, con playas de aguas calmas, restaurantes frente al mar, mercados de artesanías y una vida nocturna que se activa con la música en vivo. Allí Jamaica se muestra más urbana, pero sin perder su identidad relajada.

004-002-palm-tree-beach-against-blue-sky.jpg

El corazón verde de la isla

Más allá de la costa, Jamaica cambia de escala. Las Blue Mountains se levantan como un paisaje verde intenso, con senderos que atraviesan bosques húmedos, neblina baja y plantaciones de café que forman parte de una de las producciones más reconocidas del mundo. Recorrerlas permite entrar en otro ritmo del país, donde la naturaleza marca el pulso del día.

Ríos, jardines tropicales y pequeñas localidades rurales completan ese interior menos conocido, donde la vida conserva un vínculo fuerte con la tierra. Es allí donde la isla se aleja definitivamente de la postal caribeña más habitual y muestra su costado más cotidiano.

Sabores con identidad

La cocina jamaiquina condensa buena parte de su historia cultural. El jerk chicken, marinado con especias y cocinado lentamente, es uno de sus emblemas más reconocidos. Se suma a pescados frescos, frutas tropicales y preparaciones donde el coco y los condimentos intensos aparecen con frecuencia. El ron forma parte del mismo universo, al igual que el café de las Blue Mountains, considerado entre los más refinados del mundo. Más que productos típicos, funcionan como pequeñas puertas de entrada a la identidad de la isla.

Al final del recorrido, Jamaica deja una sensación difícil de encerrar en una sola imagen. Es mar, pero también montaña. Es música, pero también silencio. Es movimiento, pero también pausa. Y en esa mezcla de contrastes se construye buena parte de su atractivo.

Datos útiles

Desde Rosario se puede llegar por medio de Latam y Copa Airlines, con conexión en Lima y Panamá, para después trasladarse a Montego Bay o Kingston.

Cuándo viajar

El clima tropical permite visitar Jamaica durante todo el año. Entre diciembre y abril se registra la temporada más seca, mientras que entre mayo y noviembre las lluvias son más frecuentes, aunque generalmente breves.

Tips de viaje

  • Reservar al menos un día para recorrer el interior de la isla.
  • Probar un auténtico jerk chicken en un restaurante local.
  • Llevar calzado con buen agarre para visitar Dunn's River Falls.
  • Disfrutar un atardecer desde los acantilados de Negril.
  • Escuchar una banda de reggae en vivo.
Jamaica Caribe reggae mar playas
Noticias relacionadas
El Tren del Fin del Mundo ofrece un recorrido histórico a vapor por paisajes fueguinos.

Tren del Fin del Mundo: horarios, recorrido y tarifas para el invierno

Complejos como Village de las Pampas, Howard Johnson Ezeiza y Camberland Resort & Suites brindan experiencias de bienestar y servicios.

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses para una escapada diferente

La ciudad de Santa Fe registró un balance positivo en la primera semana de receso invernal con alta circulación turística.

Santa Fe Capital, con alto movimiento turístico y grandes propuestas durante todo el mes de julio

Las bajas temperaturas afectan el rendimiento de distintos componentes del vehículo.

Antes de salir a la ruta: los controles que conviene hacerle al auto en invierno

Ver comentarios

Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

El proyecto en barrio Ludueña incluye un parque, un polideportivo y un destacamento. La historia de un club pequeño que llegó a primera división y cuya cancha fue cerrada dos veces por aprietes

Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

Por Fer Blasco
Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario
La Ciudad

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias
La Ciudad

Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

El Dibu Martínez a La Capital: Me pueden hacer dos o tres goles que nunca voy a perder la confianza

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

El Dibu Martínez a La Capital: "Me pueden hacer dos o tres goles que nunca voy a perder la confianza"

Scaloni: Las dos selecciones basan todo en la pelota, en eso nos parecemos mucho

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Scaloni: "Las dos selecciones basan todo en la pelota, en eso nos parecemos mucho"

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera
La Ciudad

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual contra una alumna

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual contra una alumna

Es delantero, está en Central desde 2023, nunca hizo pie en Arroyito y ahora se irá a préstamo a Paraguay

Es delantero, está en Central desde 2023, nunca hizo pie en Arroyito y ahora se irá a préstamo a Paraguay

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Lo más importante
Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

Por Fer Blasco
La Ciudad

Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

El Dibu Martínez a La Capital: Me pueden hacer dos o tres goles que nunca voy a perder la confianza

El Dibu Martínez a La Capital: "Me pueden hacer dos o tres goles que nunca voy a perder la confianza"

Ovación
Nuevo dolor de cabeza para Chacho Coudet: River perdió con Aldosivi en Copa Argentina
Ovación

Nuevo dolor de cabeza para Chacho Coudet: River perdió con Aldosivi en Copa Argentina

Franco Colapinto cerró mejor que Pierre Gasly la FP3 pero lejos en la zona media

Franco Colapinto cerró mejor que Pierre Gasly la FP3 pero lejos en la zona media

Rugby: otra vez Argentina e Inglaterra frente a frente, esta vez por el Nations Championship

Rugby: otra vez Argentina e Inglaterra frente a frente, esta vez por el Nations Championship

Regional Top 10: Old Resian recibe a Estudiantes en un partido que promete muchos puntos

Regional Top 10: Old Resian recibe a Estudiantes en un partido que promete muchos puntos

Policiales
Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con Mujeres Activas en su jornada inaugural
La Región

Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con "Mujeres Activas" en su jornada inaugural

Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo
La Ciudad

Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo

Mundial 2026: cómo son los exclusivos anillos que recibirá por primera vez el campeón del mundo
Ovación

Mundial 2026: cómo son los exclusivos anillos que recibirá por primera vez el campeón del mundo

Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle
La Ciudad

Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente
Policiales

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina
La Ciudad

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas
Policiales

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Cuándo es el Día del Niño 2026 en Argentina y por qué este año habrá fin de semana largo
Información General

Cuándo es el Día del Niño 2026 en Argentina y por qué este año habrá fin de semana largo

El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación
La Ciudad

El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación

Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina
Economía

Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina

Personas en situación de calle: en julio aumentaron un 25% las atenciones
La Ciudad

Personas en situación de calle: en julio aumentaron un 25% las atenciones

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para la final
La Ciudad

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para la final

Se afirman las paritarias con aumento salarial con mínimo garantizado
La Ciudad

Se afirman las paritarias con aumento salarial con mínimo garantizado

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale
Información General

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale

Cartelera económica: agrotecnología, pymes e innovación
Economía

Cartelera económica: agrotecnología, pymes e innovación

El gobierno quiere recibir a la Scaloneta: Plaza de Mayo y operativo de seguridad
política

El gobierno quiere recibir a la Scaloneta: Plaza de Mayo y operativo de seguridad

Los incendios forestales de Canadá llenaron de humo la sede de la final del Mundial
Información General

Los incendios forestales de Canadá llenaron de humo la sede de la final del Mundial

El video del machete de Pickford: qué dijeron Messi y sus compañeros
Mundial 2026

El video del "machete" de Pickford: qué dijeron Messi y sus compañeros

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas
La Ciudad

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Aumentan en EEUU los contagios del parásito que provoca diarrea explosiva
Salud

Aumentan en EEUU los contagios del parásito que provoca diarrea explosiva