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Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con "Mujeres Activas" en su jornada inaugural

La muestra más grande del agro abrirá el 3 de junio con un espacio central dedicado a las mujeres del sector, con paneles de liderazgo, finanzas, seguridad y tecnología

18 de mayo 2026 · 12:02hs
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La jornada “Mujeres Activas” reunirá a referentes del agro en el primer día de Agroactiva 2026. 

La jornada “Mujeres Activas” reunirá a referentes del agro en el primer día de Agroactiva 2026. 

En la previa de su 32ª edición, Agroactiva 2026 sumará en su jornada inaugural un eje propio: el protagonismo de las mujeres en el campo argentino. El miércoles 3 de junio, desde las 10.30 y hasta las 16.30, el espacio AgroActiva Arena será sede de “Mujeres Activas”, una propuesta que concentrará seis horas de contenidos dedicados a visibilizar experiencias, aportar datos y promover el liderazgo femenino dentro del sector agropecuario.

Organizada por la propia muestra con el acompañamiento de “Mujeres en Campaña” de New Holland la iniciativa se plantea como algo más que una agenda de charlas. Se trata de un espacio de construcción colectiva donde confluyen referentes del agro, la industria y la innovación, con una mirada centrada en el rol creciente de las mujeres en la producción y la toma de decisiones.

Agenda propia

La jornada se estructurará a través de distintos bloques temáticos que recorrerán aspectos clave del presente y el futuro del sector. El primer panel, enfocado en territorio y pertenencia, abordará cómo se construye liderazgo desde el interior productivo santafesino, con la participación de referentes como Gisela Scaglia, Pilu Giraudo y Gina La Piculina.

Luego, el eje pasará a los datos con una presentación de la Fundación Fada junto a Las Chicas del Agro, que pondrá en números la participación femenina en el campo —actualmente una de cada cuatro personas trabajadoras— y abrirá el debate sobre su visibilidad en la agenda pública.

También habrá espacio para la capacitación técnica, con el programa “Mujeres en Campaña” de New Holland, que mostrará experiencias vinculadas al acceso a tecnología y maquinaria agrícola, y su impacto en la incorporación de mujeres a tareas tradicionalmente masculinizadas.

Mujeres y finanzas

El recorrido continuará con un bloque sobre finanzas y autonomía económica, donde se expondrán casos concretos de gestión y toma de decisiones en contextos productivos, seguido de una charla sobre seguridad en el ámbito rural, enfocada tanto en el trabajo cotidiano como en la movilidad y la vida en el interior.

Uno de los momentos más relevantes de la jornada estará dado por el panel institucional, con la participación de mujeres que ocupan cargos de conducción en entidades clave del agro argentino, como el Senasa y la Federación Agraria, donde se analizarán avances, desafíos pendientes y el lugar de las nuevas generaciones.

El mundo femenino del agro y las redes

La agenda se completará con un espacio dedicado a redes y desarrollo sostenible, y un cierre centrado en el cooperativismo, donde se destacará la organización colectiva como herramienta de crecimiento y transformación dentro del sector.

Agroactiva 2026 se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong, sobre un predio de 250 hectáreas que reunirá a más de mil expositores y espera superar los 270 mil visitantes. En ese marco, “Mujeres Activas” se proyecta como una de las propuestas destacadas de la apertura, con la intención de consolidar un espacio propio dentro de la agenda del agro argentino.

>>Leer más: "Si Milei quiere retomar el diálogo con el campo, tiene que estar en Agroactiva"

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