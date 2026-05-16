El encanto de Los Cabos en México, un paraíso cada vez más cercano
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El encanto de Los Cabos en México, un paraíso cada vez más cercano

La Capital | Turismo | México

Ubicado en el extremo sur de Baja California, combina mar, desierto, gastronomía y experiencias al aire libre en una propuesta que crece en la región

16 de mayo 2026 · 10:25hs

Hay un rincón de México donde el sol brilla casi todo el año, el mar se encuentra con el desierto y la herencia cultural convive con algunos de los paisajes más impactantes del país. Ese lugar es Los Cabos, uno de los destinos turísticos más exclusivos de México y cada vez más cercano para los viajeros latinoamericanos.

Ubicado en el extremo sur de la península de Baja California, Los Cabos logró posicionarse en los últimos años como una de las grandes joyas del turismo internacional gracias a su combinación de naturaleza, gastronomía, bienestar y propuestas de aventura. Rodeado por el Océano Pacífico y el Mar de Cortés, el destino ofrece escenarios muy distintos entre sí y experiencias capaces de adaptarse a todo tipo de viajeros.

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El hotel destaca por su arquitectura disruptiva de formas irregulares en hormigón y madera.

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Dos ciudades, dos estilos

La región está conformada por dos localidades principales que se complementan perfectamente. Cabo San Lucas concentra el perfil más vibrante del destino, con vida nocturna, marinas, restaurantes y propuestas para quienes buscan movimiento y entretenimiento.

San José del Cabo, en cambio, conserva una atmósfera más tranquila y cultural, con calles adoquinadas, arquitectura colonial y galerías de arte que le aportan identidad propia.

Ambas ciudades están unidas por un corredor turístico de 33 kilómetros bordeado por resorts, playas y campos de golf frente al mar. En ese trayecto aparece buena parte de la oferta hotelera y gastronómica que convirtió a Los Cabos en un destino de referencia para el turismo internacional.

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Playas, hoteles y actividades náuticas forman parte de la oferta turística de Los Cabos.

Playas, hoteles y actividades náuticas forman parte de la oferta turística de Los Cabos.

Pero más allá de sus hoteles y servicios, el gran diferencial de Los Cabos es su diversidad de paisajes. El destino permite pasar de una excursión en la montaña a una navegación por aguas cristalinas o a un recorrido por escenarios desérticos en cuestión de horas.

Entre las actividades más buscadas aparecen el trekking en la Sierra de La Laguna, el buceo en arrecifes repletos de vida marina y los paseos en camello junto a la costa.

Embed - Estar aquí, es disfrutar.

También sobresalen atractivos naturales como El Arco, la formación rocosa que se convirtió en la postal más emblemática de la región, y el Parque Nacional Cabo Pulmo, una reserva marina protegida reconocida por la riqueza de su ecosistema submarino.

Clima privilegiado y actividades todo el año

Con más de 350 días de sol al año, Los Cabos cuenta con un clima ideal para disfrutar actividades al aire libre en cualquier temporada.

Entre diciembre y abril, el avistamiento de ballenas se transforma en uno de los grandes espectáculos naturales del destino. Durante esos meses, cientos de visitantes salen al mar para observar el paso de distintas especies por las costas de Baja California.

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La región se destaca por el turismo de lujo y las actividades al aire libre.

La región se destaca por el turismo de lujo y las actividades al aire libre.

La oferta también incluye pesca deportiva, surf, golf, navegación, salidas en yate y excursiones en vehículos todo terreno sobre caminos desérticos.

En los últimos años, además, el destino fortaleció su perfil vinculado al bienestar y la conexión con la naturaleza. Spas integrados al paisaje, experiencias gastronómicas basadas en productos locales y propuestas de relajación frente al mar forman parte de una tendencia que busca un lujo menos ostentoso y más conectado con el entorno.

>>Leer más: Cómo viajar desde Rosario para ver correr a Franco Colapinto en Brasil

Hospitalidad de excelencia

Los Cabos también se destaca por su infraestructura turística y su propuesta hotelera. Actualmente operan en la región más de 85 grupos hoteleros, con cerca de 18.500 habitaciones, de las cuales unas 3.000 pertenecen al segmento de ultra lujo.

Sin embargo, el destino mantiene una escala diferente a la de otros grandes polos turísticos de playa. El promedio de habitaciones por hotel ronda las 200, lo que favorece experiencias más tranquilas y un servicio personalizado.

La oferta incluye desde resorts internacionales y hoteles all inclusive hasta pequeños hoteles boutique administrados localmente, ideales para quienes buscan una estadía más íntima sin resignar confort.

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El turismo internacional impulsa gran parte de la economía regional

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Más cerca de Latinoamérica

La conectividad aérea aparece como uno de los factores clave para el crecimiento del destino en la región. Con Copa Airlines, que opera la ruta directa entre Panamá y Los Cabos, y las conexiones vía Ciudad de México y Estados Unidos facilitan los viajes.

Este escenario posiciona a Los Cabos como una opción cada vez más accesible para los viajeros argentinos y, puntualmente rosarinos, que buscan combinar naturaleza, descanso, gastronomía y experiencias exclusivas en un mismo viaje.

>> Leer más: Diez razones para viajar y enamorarse de Curaçao

¿Por qué elegir Los Cabos?

En un momento donde muchos viajeros priorizan experiencias auténticas y destinos conectados con la naturaleza, Los Cabos encuentra una de sus principales fortalezas en la diversidad.

La recomendación habitual es permanecer entre cinco y siete días para recorrer la región con calma y combinar distintos planes. Hay quienes eligen descansar frente al mar, otros prefieren actividades de aventura o escapadas gastronómicas, y también están quienes llegan atraídos por las propuestas de bienestar y desconexión.

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El Mar de Cortés es uno de los principales atractivos naturales de Los Cabos.

El Mar de Cortés es uno de los principales atractivos naturales de Los Cabos.

Esa posibilidad de vivir distintas experiencias bajo un mismo paisaje es parte de la identidad del destino. Desde una cena al atardecer frente al Pacífico hasta un recorrido en vehículos todo terreno por el desierto, Los Cabos ofrece escenarios capaces de cambiar por completo en pocos kilómetros.

Más que una simple postal de playa, el destino mexicano logró construir una propuesta donde naturaleza, hospitalidad y sofisticación conviven sin perder autenticidad. “Lo más sorprendente es la variedad que tiene el destino. En un mismo viaje se puede pasar de un día de aventura en el desierto a una cena frente al mar o una experiencia de bienestar total”, aseguró Mariana G., viajera frecuente y asesora especializada en turismo de lujo.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Rosario y otras zonas del país, Copa Airlines vuela directo con tres frecuencias semanales, vía Ciudad de Panamá. También se puede viajar con otras aerolíneas vía Ciudad de México y Estados Unidos.

Cuándo ir

Gracias a su clima cálido y soleado, Los Cabos puede disfrutarse todo el año. Entre noviembre y abril se vive una de las temporadas más recomendadas, con temperaturas agradables y condiciones ideales para recorrer playas y hacer actividades al aire libre. Entre diciembre y abril tiene lugar el tradicional avistamiento de ballenas, uno de los grandes atractivos naturales de la región.

Tips de viaje

• Dedicar al menos una jornada completa a recorrer San José del Cabo y su distrito artístico.

• Consultar cuáles son las playas aptas para nadar, ya que algunas zonas presentan fuerte oleaje.

• Reservar con anticipación las excursiones de avistamiento de ballenas durante la temporada alta.

• Aprovechar amaneceres y atardeceres para realizar actividades al aire libre y evitar las horas de mayor calor.

• Planificar una estadía de varios días para combinar playa, aventura, gastronomía y descanso sin apuro.

México Los Cabos mar playa Latinoamérica

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