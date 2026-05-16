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Mar del Plata: un refugio frente al Atlántico, entre acantilados y naturaleza

Sobre la costa sur de Mar del Plata, Locus Solus ofrece una experiencia de descanso donde el paisaje, el diseño y la conexión marcan el ritmo de la estadía

16 de mayo 2026 · 10:29hs
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El hotel destaca por su arquitectura disruptiva de formas irregulares en hormigón y madera.

El hotel destaca por su arquitectura disruptiva de formas irregulares en hormigón y madera.

En el sur de Mar del Plata, donde los acantilados comienzan a dominar el paisaje y el mar se vuelve presencia constante, Locus Solus propone una experiencia atravesada por el silencio, la naturaleza y el descanso. El viento, el sonido de las olas y la amplitud del entorno marcan el ritmo de la estadía.

El hotel boutique, ubicado sobre la Ruta 11 frente al Atlántico, fue concebido para integrarse al paisaje. La arquitectura acompaña esa idea con líneas contemporáneas, materiales nobles y espacios abiertos hacia el exterior.

Habitaciones con vista al Atlántico

Las 15 habitaciones son diferentes entre sí, aunque comparten una misma lógica: la relación directa con el entorno. Las visuales abiertas al mar, la vegetación costera y la luz cambiante del día forman parte de la experiencia cotidiana.

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Cada unidad funciona como un refugio de baja escala, donde el confort aparece ligado a la simpleza y a la conexión con el paisaje.

Arquitectura y silencio

Hormigón, madera, vidrio y vegetación conviven en una estructura que busca adaptarse a la topografía de los acantilados sin imponerse sobre ella.

Uno de los ejes del proyecto es el trabajo sobre el sonido y la atmósfera. El silencio no se plantea como ausencia total, sino como una experiencia atravesada por el viento, el mar y los sonidos naturales de la costa.

Los espacios comunes acompañan esa idea de pausa. Rincones de lectura, senderos internos y áreas de descanso invitan a permanecer sin apuro, en un entorno donde el paisaje ocupa siempre el centro de la escena.

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Naturaleza y vida al aire libre

El entorno inmediato del hotel es parte esencial de la propuesta. Playas amplias, senderos costeros, médanos y vegetación autóctona conforman un escenario ideal para caminatas, recorridos en bicicleta o actividades vinculadas al mar.

La zona también atrae a surfistas y viajeros que buscan una experiencia más tranquila y conectada con la naturaleza, lejos del movimiento habitual del centro marplatense.

La presencia constante del océano, el cambio de la luz sobre los acantilados y el movimiento del paisaje construyen una experiencia que cambia a lo largo del día.

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Bienestar y gastronomía

El área de spa acompaña la lógica general del hotel, con sauna, masajes y tratamientos orientados al descanso y la desconexión.

El lobby de lectura, con biblioteca abierta y vistas al exterior, funciona como uno de los espacios más distintivos del lugar. Los jardines internos y la vegetación refuerzan la continuidad entre arquitectura y naturaleza.

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La propuesta gastronómica trabaja con productos regionales y sabores vinculados al mar, incorporando además ingredientes de productores locales y preparaciones artesanales.

Un rincón distinto de la costa atlántica

Ubicado en el kilómetro 532 de la Ruta 11, a pocos kilómetros de Chapadmalal y del sur de Mar del Plata, el hotel forma parte de una zona de la costa atlántica que en los últimos años comenzó a atraer a viajeros interesados en propuestas naturales, más ligadas al paisaje y al descanso.

Entre playas abiertas, acantilados y noches atravesadas por el sonido del mar, la experiencia encuentra su identidad en algo cada vez más valorado: la posibilidad de bajar el ritmo y conectar con el entorno.

Más info: www.locussolus.com.ar/

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