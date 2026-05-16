Mar del Plata: un refugio frente al Atlántico, entre acantilados y naturaleza

Sobre la costa sur de Mar del Plata, Locus Solus ofrece una experiencia de descanso donde el paisaje, el diseño y la conexión marcan el ritmo de la estadía

El hotel destaca por su arquitectura disruptiva de formas irregulares en hormigón y madera.

En el sur de Mar del Plata , donde los acantilados comienzan a dominar el paisaje y el mar se vuelve presencia constante, Locus Solus propone una experiencia atravesada por el silencio, la naturaleza y el descanso. El viento, el sonido de las olas y la amplitud del entorno marcan el ritmo de la estadía.

El hotel boutique , ubicado sobre la Ruta 11 frente al Atlántico, fue concebido para integrarse al paisaje. La arquitectura acompaña esa idea con líneas contemporáneas, materiales nobles y espacios abiertos hacia el exterior.

Las 15 habitaciones son diferentes entre sí, aunque comparten una misma lógica: la relación directa con el entorno . Las visuales abiertas al mar, la vegetación costera y la luz cambiante del día forman parte de la experiencia cotidiana.

Cada unidad funciona como un refugio de baja escala, donde el confort aparece ligado a la simpleza y a la conexión con el paisaje.

Arquitectura y silencio

Hormigón, madera, vidrio y vegetación conviven en una estructura que busca adaptarse a la topografía de los acantilados sin imponerse sobre ella.

Uno de los ejes del proyecto es el trabajo sobre el sonido y la atmósfera. El silencio no se plantea como ausencia total, sino como una experiencia atravesada por el viento, el mar y los sonidos naturales de la costa.

Los espacios comunes acompañan esa idea de pausa. Rincones de lectura, senderos internos y áreas de descanso invitan a permanecer sin apuro, en un entorno donde el paisaje ocupa siempre el centro de la escena.

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Naturaleza y vida al aire libre

El entorno inmediato del hotel es parte esencial de la propuesta. Playas amplias, senderos costeros, médanos y vegetación autóctona conforman un escenario ideal para caminatas, recorridos en bicicleta o actividades vinculadas al mar.

La zona también atrae a surfistas y viajeros que buscan una experiencia más tranquila y conectada con la naturaleza, lejos del movimiento habitual del centro marplatense.

La presencia constante del océano, el cambio de la luz sobre los acantilados y el movimiento del paisaje construyen una experiencia que cambia a lo largo del día.

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Bienestar y gastronomía

El área de spa acompaña la lógica general del hotel, con sauna, masajes y tratamientos orientados al descanso y la desconexión.

El lobby de lectura, con biblioteca abierta y vistas al exterior, funciona como uno de los espacios más distintivos del lugar. Los jardines internos y la vegetación refuerzan la continuidad entre arquitectura y naturaleza.

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La propuesta gastronómica trabaja con productos regionales y sabores vinculados al mar, incorporando además ingredientes de productores locales y preparaciones artesanales.

Un rincón distinto de la costa atlántica

Ubicado en el kilómetro 532 de la Ruta 11, a pocos kilómetros de Chapadmalal y del sur de Mar del Plata, el hotel forma parte de una zona de la costa atlántica que en los últimos años comenzó a atraer a viajeros interesados en propuestas naturales, más ligadas al paisaje y al descanso.

Entre playas abiertas, acantilados y noches atravesadas por el sonido del mar, la experiencia encuentra su identidad en algo cada vez más valorado: la posibilidad de bajar el ritmo y conectar con el entorno.

Más info: www.locussolus.com.ar/