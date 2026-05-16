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Viajar sin sorpresas: cómo evitar las estafas más comunes

De taxis informales a redes de WiFi inseguras, algunos engaños se repiten en destinos. Estar informado es la mejor herramienta para no arruinar la experiencia

16 de mayo 2026 · 10:29hs
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Reconocer estafas comunes ayuda a los turistas a estar más prevenidos al momento de viajar.

Reconocer estafas comunes ayuda a los turistas a estar más prevenidos al momento de viajar.

Viajar implica abrirse a lo desconocido: nuevos paisajes, culturas y formas de moverse. Pero también supone enfrentar situaciones imprevistas, sobre todo en destinos donde el visitante no conoce las reglas del juego. En ese escenario, los turistas suelen convertirse en blanco fácil para estafas que se repiten en distintas partes del mundo.

La clave no está en desconfiar de todo, sino en reconocer ciertas prácticas habituales. Con información básica y algo de atención, es posible evitar pérdidas económicas y malos momentos que empañen el viaje.

Taxis sin tarifa clara

Uno de los clásicos aparece apenas se pisa destino. Algunos conductores aseguran que el taxímetro no funciona o directamente no lo activan, lo que deriva en tarifas infladas al final del recorrido.

Para evitarlo, conviene optar por servicios oficiales o aplicaciones reconocidas. En caso de no tener otra alternativa, acordar el precio antes de subir puede marcar la diferencia.

Cambio de dinero en la calle

Las ofertas de cambio con cotizaciones tentadoras suelen esconder el riesgo de recibir billetes falsos o montos incorrectos. La aparente ventaja inicial termina, muchas veces, en pérdida.

Lo más seguro es acudir a bancos, casas de cambio autorizadas o retirar efectivo en espacios controlados.

Cargos inesperados en alojamientos

Al momento de pagar, algunos establecimientos suman importes que no estaban contemplados en la reserva: tasas poco claras, servicios no solicitados o recargos difíciles de justificar.

Revisar las condiciones antes de confirmar y conservar los comprobantes ayuda a detectar cualquier irregularidad. Pedir siempre el detalle de la cuenta es una práctica clave.

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Excursiones que no existen

En zonas turísticas es habitual encontrarse con ofertas de recorridos a precios muy bajos. Sin embargo, detrás de esas propuestas pueden esconderse servicios que no se concretan o que distan mucho de lo prometido.

Contratar a través de agencias habilitadas o plataformas confiables no solo reduce el riesgo, sino que garantiza una experiencia acorde a lo esperado.

WiFi gratis, pero inseguro

Las redes abiertas pueden resultar prácticas, pero también son una puerta de entrada para el robo de datos personales o financieros.

La recomendación es conectarse únicamente a redes oficiales y evitar operaciones sensibles en conexiones públicas. Para quienes buscan mayor protección, existen herramientas que refuerzan la seguridad digital.

Ayuda en cajeros automáticos

Otra modalidad frecuente ocurre en terminales de extracción. Personas desconocidas ofrecen asistencia y terminan accediendo a datos confidenciales o al dinero.

Ante cualquier inconveniente, lo mejor es rechazar ayuda externa, cubrir el teclado al ingresar la clave y utilizar cajeros en lugares concurridos.

Regalos que no lo son

Pulseras, flores o pequeños objetos “sin costo” pueden convertirse en situaciones incómodas. Luego de entregarlos, inicialmente sin cargo, algunos vendedores exigen un pago de manera muy insistente, lo que puede generar tensión y malos momentos.

La forma más efectiva de evitarlo es no aceptar estos ofrecimientos y seguir de largo sin detenerse.

Un viaje informado es un viaje más tranquilo

Lejos de generar alarma, conocer estas prácticas permite moverse con mayor seguridad y disfrutar cada destino con más confianza. Al fin y al cabo, la mejor experiencia de viaje es la que deja recuerdos, no problemas.

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