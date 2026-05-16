Santa Fe: recitales, paseos y escapadas urbanas para el finde patrio

Shows de primer nivel, recorridos históricos, paseos náuticos forman parte de la agenda que la ciudad ofrecerá durante uno de los fines de semana más atrayentes

Con una agenda cargada de recitales, experiencias gastronómicas y actividades para toda la familia , la ciudad de Santa Fe se prepara para recibir a miles de visitantes durante el fin de semana largo del 22 al 25 de mayo. La capital provincial vuelve a posicionarse como uno de los destinos urbanos de cercanía más elegidos de la región , especialmente para quienes buscan combinar entretenimiento, paseos y vida nocturna en una escapada breve.

El movimiento comenzará desde los primeros días del finde patrio con una programación que tendrá como eje grandes espectáculos musicales y propuestas distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Entre los eventos más esperados aparecen los recitales de Ciro y Los Persas y Abel Pintos , ambos previstos en la Estación Belgrano , además de la presentación de Sergio Galleguillo en el Complejo Lemon Arena . La expectativa es alta y se espera la llegada de público de distintas localidades del litoral, especialmente desde Rosario y ciudades cercanas.

Pero la propuesta turística no se limitará a los shows. Durante todo el fin de semana habrá actividades especiales en la tradicional Peatonal San Martín y en la Peatonal Norte , donde se desplegarán promociones comerciales, intervenciones artísticas, música en vivo y distintas acciones pensadas para recorrer el centro comercial a cielo abierto con clima festivo.

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La gastronomía también tendrá un papel central en la experiencia santafesina. Patios cerveceros, bodegones históricos, bares con impronta local y restaurantes de autor formarán parte de un circuito cada vez más elegido por quienes visitan la ciudad. La cocina regional, los pescados de río y las propuestas nocturnas se complementan con una movida cultural que gana intensidad en cada fin de semana largo.

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A eso se suma una variada oferta de paseos y recorridos turísticos que permiten descubrir distintos perfiles de la capital provincial. Entre las opciones más buscadas aparecen la Manzana Jesuita, el Paseo de la Cervecería, el Museo de la Constitución, los paseos náuticos en el catamarán Costa Litoral y la tradicional Ruta del Liso, uno de los circuitos gastronómicos más representativos de la identidad local. También habrá ferias, actividades recreativas y propuestas culturales distribuidas en distintos espacios públicos de la ciudad.

Con una articulación sostenida entre el sector público y privado, y una agenda que combina entretenimiento, turismo y consumo local, Santa Fe continúa consolidándose como uno de los destinos urbanos más atractivos del litoral argentino para disfrutar escapadas de cercanía, eventos masivos y fines de semana largos.