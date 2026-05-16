La Capital | Turismo | Santa Fe

Santa Fe: recitales, paseos y escapadas urbanas para el finde patrio

Shows de primer nivel, recorridos históricos, paseos náuticos forman parte de la agenda que la ciudad ofrecerá durante uno de los fines de semana más atrayentes

16 de mayo 2026 · 10:29hs
Google Seguir a La Capital en Google
Santa Fe propone una cargada agenda cultural para los viajeros que quieran visitarla durante el fin de semana largo.

Santa Fe propone una cargada agenda cultural para los viajeros que quieran visitarla durante el fin de semana largo.

Con una agenda cargada de recitales, experiencias gastronómicas y actividades para toda la familia, la ciudad de Santa Fe se prepara para recibir a miles de visitantes durante el fin de semana largo del 22 al 25 de mayo. La capital provincial vuelve a posicionarse como uno de los destinos urbanos de cercanía más elegidos de la región, especialmente para quienes buscan combinar entretenimiento, paseos y vida nocturna en una escapada breve.

El movimiento comenzará desde los primeros días del finde patrio con una programación que tendrá como eje grandes espectáculos musicales y propuestas distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Entre los eventos más esperados aparecen los recitales de Ciro y Los Persas y Abel Pintos, ambos previstos en la Estación Belgrano, además de la presentación de Sergio Galleguillo en el Complejo Lemon Arena. La expectativa es alta y se espera la llegada de público de distintas localidades del litoral, especialmente desde Rosario y ciudades cercanas.

WhatsApp Image 2026-05-15 at 18.12.11

Pero la propuesta turística no se limitará a los shows. Durante todo el fin de semana habrá actividades especiales en la tradicional Peatonal San Martín y en la Peatonal Norte, donde se desplegarán promociones comerciales, intervenciones artísticas, música en vivo y distintas acciones pensadas para recorrer el centro comercial a cielo abierto con clima festivo.

>> Leer más: Un tren solar para descubrir la Quebrada de Humahuaca sin apuro

La gastronomía también tendrá un papel central en la experiencia santafesina. Patios cerveceros, bodegones históricos, bares con impronta local y restaurantes de autor formarán parte de un circuito cada vez más elegido por quienes visitan la ciudad. La cocina regional, los pescados de río y las propuestas nocturnas se complementan con una movida cultural que gana intensidad en cada fin de semana largo.

WhatsApp Image 2026-05-15 at 18.12.18

A eso se suma una variada oferta de paseos y recorridos turísticos que permiten descubrir distintos perfiles de la capital provincial. Entre las opciones más buscadas aparecen la Manzana Jesuita, el Paseo de la Cervecería, el Museo de la Constitución, los paseos náuticos en el catamarán Costa Litoral y la tradicional Ruta del Liso, uno de los circuitos gastronómicos más representativos de la identidad local. También habrá ferias, actividades recreativas y propuestas culturales distribuidas en distintos espacios públicos de la ciudad.

Con una articulación sostenida entre el sector público y privado, y una agenda que combina entretenimiento, turismo y consumo local, Santa Fe continúa consolidándose como uno de los destinos urbanos más atractivos del litoral argentino para disfrutar escapadas de cercanía, eventos masivos y fines de semana largos.

Noticias relacionadas
Vincular Inteligente 2026, se realizará el viernes 22 de mayo en La Fluvial, en Rosario.

Cartelera económica: rondas de negocios en La Fluvial

santa fe tendra su ley de mecenazgo para financiar proyectos de artes y cultura

Santa Fe tendrá su ley de mecenazgo para financiar proyectos de artes y cultura

La actualizada modalidad de examen incorpora tres nuevos ejercicios que los aspirantes deberán superar

Desde el lunes habrá un examen más estricto para sacar la licencia de motos

Los santafesinos agobiados por las deudas ahora tendrán una ayuda del gobierno provincial

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados

Ver comentarios

Las más leídas

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newells por el alquiler del estadio

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newell's por el alquiler del estadio

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

Lo último

Patovicas sacaron a un excampeón con Central de un boliche tras un confuso episodio con su novia

Patovicas sacaron a un excampeón con Central de un boliche tras un confuso episodio con su novia

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Cristina Kirchner salió de su casa y las imágenes agitaron las redes sociales

Cristina Kirchner salió de su casa y las imágenes agitaron las redes sociales

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene "floja"

Desde la Cámara de Electrodomésticos señalaron que el Hot Sale empujó la demanda en las grandes cadenas, aunque con poco entusiasmo en comercios locales

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene floja
Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro
La Ciudad

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo
La Ciudad

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea
La Región

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea

El rector de la UNR criticó a Javier Milei por haberlo llamado delincuente
Política

El rector de la UNR criticó a Javier Milei por haberlo llamado "delincuente"

Santa Fe lidera el ranking de puestos de trabajo en la construcción con saldo a favor
La Región

Santa Fe lidera el ranking de puestos de trabajo en la construcción con saldo a favor

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newells por el alquiler del estadio

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newell's por el alquiler del estadio

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

El once probable de Central para la final con River y el jugador clave que recupera Almirón

El once probable de Central para la "final" con River y el jugador clave que recupera Almirón

Ovación
Newells, en su propio laberinto: sólo con fútbol podrá crecer y pagar las deudas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's, en su propio laberinto: sólo con fútbol podrá crecer y pagar las deudas

Newells, en su propio laberinto: sólo con fútbol podrá crecer y pagar las deudas

Newell's, en su propio laberinto: sólo con fútbol podrá crecer y pagar las deudas

Símbolos de Argentino y Central Córdoba se pusieron el clásico chico rosarino al hombro

Símbolos de Argentino y Central Córdoba se pusieron el clásico chico rosarino al hombro

El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

Policiales
El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento
Policiales

El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

La Ciudad
Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro
La Ciudad

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene floja

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene "floja"

Magistrados de Rosario pidieron sanciones a un juez federal por descalificaciones

Magistrados de Rosario pidieron sanciones a un juez federal por descalificaciones

El once probable de Central para la final con River y el jugador clave que recupera Almirón

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El once probable de Central para la "final" con River y el jugador clave que recupera Almirón

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newells por el alquiler del estadio

Por Hernán Cabrera
Ovación

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newell's por el alquiler del estadio

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería
Policiales

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras
Policiales

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras

La inflación en Santa Fe superó el aumento de paritarias: ¿qué dijo la provincia?
La Ciudad

La inflación en Santa Fe superó el aumento de paritarias: ¿qué dijo la provincia?

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual
La Ciudad

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual

Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos
Política

Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto
La Ciudad

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto

Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina
La Ciudad

Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado
La Región

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado

Rufino: acusado de matar a su padre y arrastrar el cuerpo con una camioneta
POLICIALES

Rufino: acusado de matar a su padre y arrastrar el cuerpo con una camioneta

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Hantavirus: científicos del Conicet prueban un spray nasal que podría reducir los contagios
Salud

Hantavirus: científicos del Conicet prueban un spray nasal que podría reducir los contagios

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos
La Ciudad

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

Qué es el pez pene, el extraño gusano marino que apareció en las playas de Chubut
Información General

Qué es el "pez pene", el extraño gusano marino que apareció en las playas de Chubut

Un exjugador de Racing cruzó a Di María por el descargo que hizo y dijo: Estamos al horno
Ovación

Un exjugador de Racing cruzó a Di María por el descargo que hizo y dijo: "Estamos al horno"