La Capital | Colapinto

Cómo viajar desde Rosario para ver correr a Franco Colapinto en Brasil

Rosario tendrá vuelo chárter directo a la Fórmula 1 de Brasil 2026, con paquetes integrales para vivir la experiencia en Interlagos

9 de mayo 2026 · 08:16hs
Los vuelos chárter desde Rosario permitirán vivir la Fórmula 1 en Interlagos con una experiencia integral.

Los vuelos chárter desde Rosario permitirán vivir la Fórmula 1 en Interlagos con una experiencia integral.

Para los fanáticos de Rosario y su zona de influencia, la experiencia suma un diferencial clave: la posibilidad de salir directamente desde la ciudad con un vuelo chárter especialmente diseñado para el evento.

La propuesta cobra aún más atractivo en un contexto particular para el automovilismo argentino, con la presencia de Franco Colapinto como piloto de Alpine. La chance de verlo en acción en el Gran Premio de San Pablo, programado para el 8 de noviembre, convierte al viaje en una oportunidad difícil de igualar.

El vuelo partirá desde el Aeropuerto Internacional de Rosario rumbo a San Pablo, con el objetivo de asistir al único evento del campeonato mundial que se disputará en Sudamérica, en el histórico circuito de Interlagos.

La salida está prevista para el jueves 5 de noviembre, mientras que el regreso será en las primeras horas del lunes 9. Se trata de un esquema pensado para aprovechar al máximo cada jornada del evento, con horarios alineados a la actividad en pista.

Uno de los puntos fuertes de esta modalidad es la comodidad: el paquete incluye vuelos directos, traslados, alojamiento, entradas para los tres días del Gran Premio y coordinación permanente durante todo el viaje. A eso se suman servicios diferenciales y experiencias vinculadas al mundo de la Fórmula 1, que enriquecen la propuesta más allá de la carrera.

La organización está a cargo del operador mayorista Free Way, que estructura el programa con acompañamiento en destino y logística resuelta de principio a fin, un aspecto especialmente valorado en eventos de alta convocatoria.

Este tipo de salidas refleja una tendencia en crecimiento: acercar grandes eventos internacionales a plazas del interior, facilitando el acceso y reduciendo la complejidad del viaje. En ese sentido, el chárter no solo simplifica, sino que también transforma la experiencia desde el primer momento.

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Se viene un evento que pone primera en competencias deportivas de alto nivel.

Se viene un evento que pone primera en competencias deportivas de alto nivel.

Mucho más que una carrera

Viajar a la Fórmula 1 implica mucho más que ocupar un lugar en el circuito. Es ser parte del clima previo, recorrer la ciudad anfitriona, compartir la pasión con miles de fanáticos y vivir desde adentro uno de los espectáculos deportivos más impactantes del mundo.

En ese escenario, Interlagos vuelve a consolidarse como punto de encuentro. Un clásico que, año tras año, confirma que la Fórmula 1 no se explica: se vive.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Rosario habrá vuelo chárter directo. Desde Buenos Aires hay opciones de 5 y 6 días. Incluye traslados en bus privado, asistencia personalizada y guía en español.

Cuándo ir

San Pablo en noviembre suele ofrecer temperaturas agradables (de 18 a 28 °C). Es época de lluvias breves y aisladas, por lo que conviene llevar piloto o paraguas.

Tips de viaje

• Llevar protector solar y gorra: muchas tribunas son descubiertas.

• Usar calzado cómodo: el circuito implica realizar largas caminatas.

• Llegar temprano para evitar demoras en los accesos.

• Considerar protección auditiva: el ruido es parte de la experiencia.

• Planificar puntos de encuentro: la señal puede saturarse por la cantidad de gente.

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